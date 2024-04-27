Тур: 5. Стадион: Oester Hus Arena. Зрители: 1921
0'
0:1
6' ГолSanel Bojadzic
1:1
44' ГолDaniel Braut
2:1
45' ГолНюхаген Андреас
45' Желтая карточкаHaavard Kleven Lorentsen
52' Желтая карточкаСакор Важебах
2:2
55' ГолSanel Bojadzic
90'+5
Ход матча
6'
0:1
44'
1:1
45'
2:1
52'
55'
2:2
21
Бркич
Харис
19
Daniel
Braut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
13 Tord Flolid
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
История личных встреч
Санднес
Левангер
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.13
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
55
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|3
|0.6
|Daniel Braut
|2
|0.4
|Бркич Харис
|1
|0.2
|Сакор Важебах
|1
|0.2
|Нюхаген Андреас
|1
|0.2
|Noah Bertelsen
|1
|0.2
|Herman Kleppa
|0
|0
|Markus Aanesland
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|8 (2)
|1.6
|Arne Gunnes
|1
|0.2
|Simen Hagboe
|1
|0.2
|Daniel Pollen
|1
|0.2
|Jo Sondre Aas
|0
|0
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сакор Важебах
|2
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|2
|0
|Markus Aanesland
|1
|0
|Бркич Харис
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haavard Kleven Lorentsen
|2
|0
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Jonas Pereira
|1
|0
|Sanel Bojadzic
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Санднес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Левангер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
5
Санднес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Левангер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
36%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
3
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3
Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Конгсвингер - Санднес 4:0 Санднес - Фредрикстад 2:3 Викинг - Санднес 2:1 Скейд - Санднес 3:0 Санднес - ИК Старт 1:0 Хёдд - Санднес 1:1
Левангер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4
Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5 Левангер - Йовик-Люн 5:1 Стрёммен - Левангер 1:3 Левангер - Тромсдален 2:2 Стремсгодсет 2 - Левангер 0:1 Левангер - Стьордалс Блинк 2:2
Результаты матчей
Санднес
Левангер
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Санднес
Левангер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|3 (2)
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3
|Эгерсунд
|Heine Larsen
|3
|Олесунн
|Атанга Исаак
|1 1