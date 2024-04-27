Тур: 5. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1740
3:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаSivert Hansen
1:0
26' ГолEric Taylor
2:0
34' ГолLucas Ravn-Haren
3:0
45' ПенальтиМоберг Вегар
90'+4
Ход матча
13'
26'
1:0
34'
45'
3:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
-
26 Mats VikenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
19 Deni Dashaev
-
Главный тренер: Азар Карадаш
История личных встреч
Конгсвингер
ИК Старт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед
17 матчей
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.75
0.56
Среднее время на гол
51
162
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.78
1.88
Среднее время на гол
50
48
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.76
1.18
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моберг Вегар
|3 (1)
|0.6
|Lucas Ravn-Haren
|2
|0.4
|Нильссон Джоэл
|1
|0.2
|Уильямс Ноа
|1
|0.2
|Eric Taylor
|1
|0.2
|Adem Gueven
|1
|0.2
|Harald Holter
|1
|0.2
|Ludvig Langrekken
|1
|0.2
|Daniel Lysgaard
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alagie Sanyang
|2
|0.4
|Шульц Эрик
|1
|0.2
|Kristoffer Hoven
|1
|0.2
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холме Фредрик
|1
|1
|Lucas Ravn-Haren
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Harald Holter
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|2
|0
|Карадас Азар
|1
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ИК Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Конгсвингер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ИК Старт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Конгсвингер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ИК Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
50%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
36%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8
Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0
ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3
Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0
Результаты матчей
Конгсвингер
ИК Старт
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|3 (2)
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3
|Эгерсунд
|Heine Larsen
|3
|Олесунн
|Атанга Исаак
|1 1