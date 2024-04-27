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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 1740
Конгсвингер
3:0
Конец матча
ИК Старт
0'
13' Желтая карточка
Sivert Hansen
1:0
26' Гол
Eric Taylor
2:0
34' Гол
Lucas Ravn-Haren
3:0
45' Пенальти
Моберг Вегар
90'+4
1
Стрёмберг
Август
6
Harald
Holter
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
22
Ludvig
Langrekken
20
Jesper
Grundt
7
Eric
Taylor
2
Нильссон
Джоэл
14
Lucas
Ravn-Haren
8
Моберг
Вегар
23
Martin
Tangen
Vinjor
26
Mats
Viken
21
Шеквист
Сандер
Хансен
4
Sivert
Hansen
5
Пигнатель-Енссен
Николас
30
Fabian
Oestigaard
Ness
25
Jesper
Gregersen
6
Faites
Makosso
11
Шульц
Эрик
8
Mathias
Grundetjern
9
Kristoffer
Hoven
44
Salim
Nkubiri
Конгсвингер
3-4-3
ИК Старт
4-3-3

История личных встреч

Конгсвингер
ИК Старт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ТПМ
0:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
3:0
КН
1:0
ПД
0:1
Э
3:3
Э
3:0
А
2:2
А
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.75
0.56

Среднее время на гол

51
162

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.88

Среднее время на гол

50
48

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моберг Вегар 3 (1) 0.6
Lucas Ravn-Haren 2 0.4
Нильссон Джоэл 1 0.2
Уильямс Ноа 1 0.2
Eric Taylor 1 0.2
Adem Gueven 1 0.2
Harald Holter 1 0.2
Ludvig Langrekken 1 0.2
Daniel Lysgaard 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alagie Sanyang 2 0.4
Шульц Эрик 1 0.2
Kristoffer Hoven 1 0.2
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Jesper Gregersen 0 0
Deni Dashaev 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холме Фредрик 1 1
Lucas Ravn-Haren 2 0
Герсон Ларс 1 0
Harald Holter 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Eric Taylor 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 2 0
Карадас Азар 1 0
Пигнатель-Енссен Николас 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Deni Dashaev 1 0
Sivert Hansen 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ИК Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Конгсвингер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ИК Старт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Конгсвингер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ИК Старт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
4
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
4
36%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8
Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Санднес 4:0
ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3
Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0 ИК Старт - Конгсвингер 2:1 Санднес - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Мосс 0:0

Результаты матчей

Конгсвингер
ИК Старт

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
Брюне
 5 3 0 2 5 - 3 9
4.
Стабек
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Левангер
 5 2 2 1 11 - 6 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Мосс
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Люн
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Волеренга
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Санднес
 5 1 2 2 9 - 10 5
11.
Ранхейм
 4 1 1 2 7 - 7 4
12.
Осане
 4 0 4 0 7 - 7 4
13.
Рёуфосс
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Олесунн
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
ИК Старт
 5 0 2 3 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Санднес
 3 1 1 1 7 - 6 4
7.
Эгерсунд
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Левангер
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
11.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Люн
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Рёуфосс
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Волеренга
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Олесунн
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Согндаль
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Мосс
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Санднес Хейланн Томми 3 (2)
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Эгерсунд Heine Larsen 3
Олесунн Атанга Исаак 1 1
Весь список
  • 46'
    Faites Makosso уходит с поля. Fredrik Mani Paalerud выходит вместо него
  • 46'
    Kristoffer Hoven уходит с поля. Tom Strannegaard выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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