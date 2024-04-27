Тур: 5. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 2944
0'
1:0
25' ГолHaakon Butli Hammer
1:1
36' ГолJan Inge Solemsloekk Lynum
42' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
42' Желтая карточкаDavid Snaer Johannsson
1:2
45' ГолХансен Адриан Александер
46' Желтая карточкаThomas Gulbrandsen
1:3
58' ГолРотихеуг Оливер
64' Желтая карточкаМаксимов Методи
71' Желтая карточкаKristoffer Hey
1:4
86' ГолKodjo Somesi
90'+5
Ход матча
25'
36'
42'
45'
58'
1:3
64'
71'
86'
1:4
21
Диоп
Амиду
I
28
Колве
Эйвинд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
20 James Ampofo
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Олесунн
Рёуфосс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
3.25
1.5
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
27
60
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.4
|Haakon Butli Hammer
|2
|0.4
|Claudio Braga
|1
|0.2
|Атанга Исаак
|1
|0.2
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|1
|0.2
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.2
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|1
|0.2
|Баджие Кебба
|1
|0.2
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.2
|Kodjo Somesi
|1
|0.2
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Kristoffer Hey
|0
|0
|Ryan Nelson
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Максимов Методи
|2
|0
|Грютебуст Стен
|1
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|David Snaer Johannsson
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Харам Симен
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Osterud
|2
|1
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Форс Виктор
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Kristoffer Hey
|1
|0
|Marius Svanberg Alm
|1
|0
|Эмсис Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Рёуфосс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
0
Олесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
5
42%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2
ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8
Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1
Результаты матчей
Олесунн
Рёуфосс
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
14
14
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|3 (2)
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3
|Эгерсунд
|Heine Larsen
|3
|Олесунн
|Атанга Исаак
|1 1