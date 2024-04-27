  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 2944
Олесунн
1:4
Конец матча
Рёуфосс
0'
1:0
25' Гол
Haakon Butli Hammer
1:1
36' Гол
Jan Inge Solemsloekk Lynum
42' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
42' Желтая карточка
David Snaer Johannsson
1:2
45' Гол
Хансен Адриан Александер
46' Желтая карточка
Thomas Gulbrandsen
1:3
58' Гол
Ротихеуг Оливер
64' Желтая карточка
Максимов Методи
71' Желтая карточка
Kristoffer Hey
1:4
86' Гол
Kodjo Somesi
90'+5
1
Грютебуст
Стен
20
Максимов
Методи
21
Диоп
Амиду
I
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Грогард
Томас
28
Колве
Эйвинд
6
Haakon
Butli
Hammer
11
David
Snaer
Johannsson
35
Sebastian
Berntsen
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
15
Kristoffer
Hey
5
Ротихеуг
Оливер
6
Эмсис
Эдуард
11
Nicolai
Fremstad
8
Ryan
Nelson
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хустад
Эрленд
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
Олесунн
4-3-3
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Олесунн
Рёуфосс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
4:2
ПД
4:2
ПД
3:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

3.25
1.5

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

27
60

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 2 0.4
Haakon Butli Hammer 2 0.4
Claudio Braga 1 0.2
Атанга Исаак 1 0.2
Kristoffer Nessoe 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 1 0.2
Ротихеуг Оливер 1 0.2
Jan Inge Solemsloekk Lynum 1 0.2
Баджие Кебба 1 0.2
Хансен Адриан Александер 1 0.2
Kodjo Somesi 1 0.2
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Kristoffer Hey 0 0
Ryan Nelson 0 0
Torjus Engebakken 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Максимов Методи 2 0
Грютебуст Стен 1 0
Грогард Томас 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
David Snaer Johannsson 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Харам Симен 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Osterud 2 1
Хустад Эрленд 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Форс Виктор 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Kristoffer Hey 1 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Эмсис Эдуард 1 0

Результаты матчей

Олесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Рёуфосс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Олесунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
0
Олесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
5
42%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2
ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4 Будё/Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Олесунн - Сарпсборг-08 3:2
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8
Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3 Рёуфосс - Скейд 2:1 Рёуфосс - Колбу 7:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 ФК Кристиансунн - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Хёдд 0:1

Результаты матчей

Олесунн
Рёуфосс

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
Брюне
 5 3 0 2 5 - 3 9
4.
Стабек
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Левангер
 5 2 2 1 11 - 6 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Мосс
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Люн
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Волеренга
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Санднес
 5 1 2 2 9 - 10 5
11.
Ранхейм
 4 1 1 2 7 - 7 4
12.
Осане
 4 0 4 0 7 - 7 4
13.
Рёуфосс
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Олесунн
 5 1 1 3 6 - 12 4
15.
Мьёндален
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
ИК Старт
 5 0 2 3 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Санднес
 3 1 1 1 7 - 6 4
7.
Эгерсунд
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Левангер
 2 1 0 1 6 - 2 3
10.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
11.
Мьёндален
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Люн
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Рёуфосс
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Волеренга
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Олесунн
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Согндаль
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Ранхейм
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Мосс
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Санднес Хейланн Томми 3 (2)
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Эгерсунд Heine Larsen 3
Олесунн Атанга Исаак 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Thomas Gulbrandsen получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 25'
      Колве Эйвинд сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Haakon Butli Hammer бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Олесунн 1:4 Рёуфосс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный