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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 5.
Эргрюте
2:2
Конец матча
Эстер
0'
44' Желтая карточка
Кусу Манассе
1:0
45' Гол
Дальквист Исак
2:0
52' Пенальти
Силисуфай Эди
59' Желтая карточка
Кричак Иван
2:1
64' Гол
Кусу Манассе
69' Желтая карточка
Мёрфельт Альбин
78' Желтая карточка
Полсон Дэниел
84' Желтая карточка
Файе Абдулайе
2:2
90' Гол
Алиев Алибек
90'+6
44
Густафссон
Хампус
24
Свенссон
Уильям
3
Азулай
Джонатан
25
Файе
Абдулайе
15
Дальквист
Исак
28
Erion
Sadiku
8
Муянич
Амел
19
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
26
Силисуфай
Эди
31
Абукар
Айдарус
13
Уоллиндер
Робин
17
Adam
Herdonsson
15
Кричак
Иван
5
Адольфссон
Маттис
21
Lukas
Bergqvist
18
Люнг
Даниэль
8
Кусу
Манассе
7
Сегер
Давид
10
Мёрфельт
Альбин
20
Алиев
Алибек
19
Бергмарк-Виберг
Адам
Эргрюте
3-4-3
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
Эстер

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:0
С
2:2
ТМК
3:1
С
2:2
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
2:0
С
1:3
С
2:0
С
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
1:0
С
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.56

Среднее время на гол

56
57

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.11
0.7

Среднее время на гол

81
128

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.37
1.11

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
81

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 2 (1) 0.4
Абукар Айдарус 1 0.2
Christoffer Styffe 1 0.2
Дальквист Исак 1 0.2
Муянич Амел 0 0
Полсон Дэниел 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 3 0.6
Кусу Манассе 1 0.2
Сегер Давид 1 0.2
Родич Владимир 1 0.2
Мёрфельт Альбин 1 0.2
Бергмарк-Виберг Адам 0 0
Lukas Bergqvist 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 2 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Свенссон Уильям 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Азулай Джонатан 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Erion Sadiku 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 2 0
Кричак Иван 2 0
Кусу Манассе 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Варманен Тату 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Эстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Эстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
3
60%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2
Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2
Эстер
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1
Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1

Результаты матчей

Эргрюте
Эстер

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Дегерфорс
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Браге
 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Утсиктенс
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Сундсвалль
 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Сандвикен
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Хельсинборг
 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Эстерсунд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
13.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Эребру
 4 1 0 3 4 - 6 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Гефле
 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дегерфорс
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Эребру
 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Хельсинборг
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ландскруна
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Эстерсунд
 2 0 0 2 0 - 3 0
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  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Frederik Ihler 3
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Хельсинборг Сильверхолт Тейлор 3
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Хельсинборг Benjamin Orn 3
Гефле Эдквист Адриан 1 1
Весь список
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    • 45'
      Абукар Айдарус сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Дальквист Исак бьет в цель!
    • 44'
      Кусу Манассе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эргрюте 2:2 Эстер онлайн

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