  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Русенборг
1:3
Конец матча
Будё/Глимт
0'
0:1
7' Гол
Хог Каспер Ваарст
0:2
36' Гол
Зугеля Нино
40' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
0:3
51' Гол
Грёнбек Альберт
1:3
54' Пенальти
Сэтер Оле Кристиан
65' Желтая карточка
Бьоркан Фредерик
67' Желтая карточка
Хёуге Йенс
90' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Хог Каспер Ваарст
(Гундерсен Йостейн)
36'
0:2
Зугеля Нино
40'
 
Эвьен Хэкон
46'
 
Салтнес Ульрик
Хог Каспер Ваарст
51'
0:3
Грёнбек Альберт
54'
Сэтер Оле Кристиан
1:3
55'
Перейра Адриан
Йенссен Ульрик
 
56'
Вяянянен Сантери
Хенриксен Маркус
 
65'
 
Бьоркан Фредерик
65'
 
Сёрли Сондре
Зугеля Нино
67'
 
Хёуге Йенс
68'
Фредериксен Эмиль
Брохолм Мариус
 
78'
 
Капскармо Оскар
Эвьен Хэкон
82'
Тагсет Эдвард
Нипан Сверре Халсет
 
90'
 
Сёренсен Адам
Хёуге Йенс
90'
 
Бьортуфт Один Лурас
Грёнбек Альберт
90'
 
Грёнбек Альберт

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 460 Количество передач 465
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Тангвик
Сандер
2
Рейтан
Эрленд
Даль
50
Hakon
Volden
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
23
Йенссен
Ульрик
7
Хенриксен
Маркус
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
45
Jesper
Reitan-Sunde
9
Сэтер
Оле
Кристиан
39
Брохолм
Мариус
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
9
Хог
Каспер
Ваарст
23
Хёуге
Йенс
Русенборг
4-3-3
Будё/Глимт
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Будё/Глимт

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

30 матчей

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
2:3
ТМС
1:0
ТМК
3:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:1
К
2:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Э
3:1
Э
2:2
ТМС
1:1
ТМС
3:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
1:3
Э
1:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

2.2
1.27

Среднее время на гол

40
71

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Среднее время на гол

51
84

Всего голов

59
35

Голов в среднем за матч

1.97
1.17

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 4 (1) 0.8
Фредериксен Эмиль 1 0.2
Сельнес Оле 1 0.2
Брохолм Мариус 1 0.2
Нипан Сверре Халсет 0 0
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Jesper Reitan-Sunde 0 0
Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зугеля Нино 3 0.6
Хог Каспер Ваарст 2 0.4
Грёнбек Альберт 2 0.4
Миккельсен Эугуст 1 0.2
Бьоркан Фредерик 1 0.2
Салтнес Ульрик 1 0.2
Берг Патрик 1 0.2
Эвьен Хэкон 1 0.2
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 2 0
Сельнес Оле 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Йенссен Ульрик 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Хёуге Йенс 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Русенборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Будё/Глимт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
4
40%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6
Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2
Будё/Глимт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6
Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё/Глимт 4:2

Результаты матчей

Русенборг
Будё/Глимт

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Будё/Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Мольде
 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Бранн
 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Стрёмсгодсет
 4 3 0 1 5 - 5 9
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
ФК Кристиансунн
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Одд
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Хёугесунн
 4 2 0 2 4 - 6 6
9.
Лиллестрём
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Фредрикстад
 4 1 2 1 5 - 5 5
11.
КФУМ Осло
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Викинг
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сарпсборг-08
 4 0 1 3 2 - 6 1
15.
Хам-Кам
 5 0 1 4 1 - 5 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 3 2 0 1 7 - 2 6
2.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Будё/Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
КФУМ Осло
 2 0 1 1 2 - 4 1
10.
Фредрикстад
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тромсё
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Лиллестрём
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Бранн
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мольде
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
ФК Кристиансунн
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Хам-Кам
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Мольде Эриксен Кристиан I 3 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Весь список

Топ нарушителей
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Эвьен Хэкон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 36'
      Г О О О О Л - Зугеля Нино забивает ударом с левой ноги!
    • 7'
      Гундерсен Йостейн сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Хог Каспер Ваарст забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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