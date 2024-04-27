Тур: 5. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Сагги Рохит
1:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолХог Каспер Ваарст
0:2
36' ГолЗугеля Нино
40' Желтая карточкаЭвьен Хэкон
0:3
51' ГолГрёнбек Альберт
1:3
54' ПенальтиСэтер Оле Кристиан
65' Желтая карточкаБьоркан Фредерик
67' Желтая карточкаХёуге Йенс
90' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
90'+5
Ход матча
7'
36'
0:2
40'
51'
0:3
54'
65'
67'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
460 Количество передач 465
-
50 Владение мячом, % 50
50
Hakon
Volden
10
Сельнес
Оле
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
99
Зугеля
Нино
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
50 Hakon VoldenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Русенборг
Будё/Глимт
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
30 матчей
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
2.2
1.27
Среднее время на гол
40
71
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.07
Среднее время на гол
51
84
Всего голов
59
35
Голов в среднем за матч
1.97
1.17
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
45
77
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|4 (1)
|0.8
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.2
|Сельнес Оле
|1
|0.2
|Брохолм Мариус
|1
|0.2
|Нипан Сверре Халсет
|0
|0
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|0
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зугеля Нино
|3
|0.6
|Хог Каспер Ваарст
|2
|0.4
|Грёнбек Альберт
|2
|0.4
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.2
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.2
|Салтнес Ульрик
|1
|0.2
|Берг Патрик
|1
|0.2
|Эвьен Хэкон
|1
|0.2
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Сельнес Оле
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Йенссен Ульрик
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Хёуге Йенс
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Русенборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Будё/Глимт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
4
40%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6
Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Лас-Пальмас-2 - Русенборг 0:0 Лас Пальмас (до 19 лет) - Русенборг 1:0 Викинг - Русенборг 1:5 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2
Будё/Глимт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6
Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё/Глимт 4:2
Результаты матчей
Русенборг
Будё/Глимт
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Будё/Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
23
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|2