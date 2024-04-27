Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
2:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолРубио Диего
9' Желтая карточкаКасерес Мартин
2:0
19' ГолОбриан Хадер
22' Желтая карточкаПуч Рикард
27' Желтая карточкаОбриан Хадер
44' Желтая карточкаДаниэль Перейра
89' Желтая карточкаВаленсия Йохан
90'+4
Ход матча
7'
1:0
19'
2:0
22'
27'
44'
89'
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
27
Берри
Мигель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Виви ДжиноНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|3
|0.3
|Обриан Хадер
|2
|0.2
|Дриусси Себастьян
|2 (1)
|0.2
|Касканте Хулио
|2
|0.2
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.2
|Галлахер Джон
|1
|0.1
|Хеджес Мэтт
|1
|0.1
|Ригони Эмилиано
|1
|0.1
|Ринг Александр
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|6
|0.6
|Пейнтсил Джозеф
|4 (1)
|0.4
|Пуч Рикард
|3
|0.3
|Пек Габриэл
|2
|0.2
|Ёсида Мая
|2
|0.2
|Дельгадо Марко
|1
|0.1
|Ауде Хулиан
|1
|0.1
|Фагундес Диего
|1
|0.1
|Завалета Эрик
|1
|0.1
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|4
|0
|Валенсия Йохан
|3
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Обриан Хадер
|2
|0
|Галлахер Джон
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Даниэль Перейра
|1
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пуч Рикард
|4
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Бругман Гастон
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
Результаты матчей
Остин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
3
Остин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
10
Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
3
25%
61-75
2
15%
4
33%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
100%
2
20%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
14
22
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
29%
4
18%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
6
27%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
4
31%
4
25%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1
Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3
Результаты матчей
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
15
22
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
55
64
19
55
19
19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 16
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|14.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|13 - 24
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 14
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (2)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5