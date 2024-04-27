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  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
2:0
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
7' Гол
Рубио Диего
9' Желтая карточка
Касерес Мартин
2:0
19' Гол
Обриан Хадер
22' Желтая карточка
Пуч Рикард
27' Желтая карточка
Обриан Хадер
44' Желтая карточка
Даниэль Перейра
89' Желтая карточка
Валенсия Йохан
90'+4
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
7
Ригони
Эмилиано
10
Дриусси
Себастьян
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
4
Ёсида
Мая
22
Касерес
Мартин
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
27
Берри
Мигель
28
Пейнтсил
Джозеф
Остин
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Остин
Лос-Анджелес Гэлакси

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
1:3
М
3:3
М
2:0
М
4:1
М
0:1
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 3 0.3
Обриан Хадер 2 0.2
Дриусси Себастьян 2 (1) 0.2
Касканте Хулио 2 0.2
Гильерме дос Сантос 2 0.2
Галлахер Джон 1 0.1
Хеджес Мэтт 1 0.1
Ригони Эмилиано 1 0.1
Ринг Александр 0 0
Хименес Эктор 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 6 0.6
Пейнтсил Джозеф 4 (1) 0.4
Пуч Рикард 3 0.3
Пек Габриэл 2 0.2
Ёсида Мая 2 0.2
Дельгадо Марко 1 0.1
Ауде Хулиан 1 0.1
Фагундес Диего 1 0.1
Завалета Эрик 1 0.1
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 4 0
Валенсия Йохан 3 0
Рубио Диего 2 0
Обриан Хадер 2 0
Галлахер Джон 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Даниэль Перейра 1 0
Ринг Александр 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Гильерме дос Сантос 1 0
Стувер Брэд 1 0
Колманич Жан 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Пуч Рикард 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Пейнтсил Джозеф 2 0
Завалета Эрик 0 1
Бругман Гастон 1 0
Ямане Мики 1 0

Результаты матчей

Остин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
3
Остин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
10
Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
4
31%
3
25%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
100%
2
20%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

14
22
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
4
29%
4
18%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
6
27%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
4
31%
4
25%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1
Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3

Результаты матчей

Остин
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Остин
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
5
2.5
2
2
1
5
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
6
4
1
9
2.5
5
5
1
9
3.5
1
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 5 2 17 - 16 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 1 3 4 9 - 9 6
13.
Даллас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 0 8 13 - 24 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
10.
Шарлотт
 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Шарлотт
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 0 0 5 9 - 14 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (2)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Обриан Хадер получил желтую карточку от судьи
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