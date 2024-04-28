Вот, привычная картина. Дрейк Коллендер ошибся в розыгрыше мяча с защитником, выбив мяч в правую от себя сторону за боковую линию.

Начо Хиль отметился небольшим нарушением правил рядом с центральным кругом на чужой половине поля.

Был угловой у "Интер Майами" на левом фланге, а потом Марсело Вейгандт отдал пас Юлиану Гресселю, тот навесил справа, и Николас Фрейре головой ударил правее створа.

Оба тренера активно жестикулируют на бровке. И Калеб Портер, и Тата Мартино активно включены в игру таким способом.

Лео Месси с левого полуфланга закинул мяч к дальней штанге. Казалось, что сфера ускачет за лицевую линию, однако Генрих Равас решил зафиксировать её в своих перчатках после отскока от газона.

Карлес Хиль схитрил, попытавшись из левого угла чужой штрафной площадки закинуть мяч в ближнюю девятку. Всё-таки на сетку с верхней стороны получилось.

Неплохо сейчас смотрится на поле аутсайдер "Нью-Инглэнд Революшн" на фоне лидера таблицы Восточной конференции "Интер Майами".

Матч команды проводят на стадионе "Джилетт", лучше которого типа для мужчины нет.

Так, на первой минуте второго тайма "Интер Майами" не пропустил гол и не допустил никакого момента у своих ворот. Уже неплохо для "цапель".

Сейчас гости позволили Марку-Энтони Кэю нанести удар из-за пределов штрафной площади, в результате которого мяч просвистел немного выше створа.

Франко Негри отметился мелким фолом ближе к левому флангу на чужой половине поля. Против Начо Хиля было это нарушение.

Марсело Вейгандт включился в дело впереди справа для "Интер Майами", где отрядил вниз на газон Эммануэля Боатенга.

Ник Лима получил на левом фланге переводную передачу и сделал вперёд слишком сильный пас на партнёра, мяч ушёл за лицевую линию.

Свисток на перерыв. 1:1. Быстрый забитый гол "Нью-Инглэнд Революшн" и ответный мяч Лионеля Месси по истечении получаса игры - таковы основные составляющие первого тайма.

Небольшое нарушение правил фиксируется в середине поля со стороны команды хозяев. Томас Чанкалай с фолом действует против Серхио Бускетса.

Неудачная попытка у хозяев навесить с левого угла чужой штрафной площадки. Оборона "Интер Майами" волнорезит эту передачу.

Угловой заработан на правом фланге "цаплями". Лионель Месси поднимает одну руку, а затем исполняет навес со стандарта в центр штрафной площадки на Юлиана Гресселя, неловко и в одиночестве пробившего головой неопасно поверх створа.

Теперь стандарт другого толка заработал "Интер Майами" на половине поля соперника ближе к другому флангу. Это штрафной удар.

Лионель Месси выполнил подачу со штрафного, которую сняли вторым этажом хозяева, и вскоре Леонардо Кампана нарушил правила против оппонента.

В довольно массивную атаку выбрались игроки "Нью-Инглэнд Революшн". Аут заработали хозяева, а закончилась их акция набросом Ника Лимы с левого полуфланга в руки Дрейку Коллендеру.

Генрих Равас выбил мяч далеко от своих ворот, и завязалась борьба за мяч, которую в конце концов выиграли в центре поля игроки хозяев.

Карлес Хиль упал на газон справа в атаке "Нью-Инглэнд Революшн", возмутился отсутствием штрафного удара в пользу его команды и выслушал объяснение арбитра, почему же там не был зафиксирован фол.

Страсти накаляются, и трибуны их подогревают. Эммануэль Боатенг оттолкнул в центре поля Серхио Бускетса, чтобы лучше прошла контратака у "Нью-Инглэнд Революшн".

36' Нормально в перехвате-отборе сработали "интеристы" слева в центральной трети поля, после чего не стали развивать контратаку, вместо этого разыграли мяч назад.

35' Роберт Тэйлор нанёс удар с подступов к штрафной площадке хозяев - мяч проследовал выше и правее створа с сильным отклонением от цели.

34' Нет мгновенного ответа от "Нью-Инглэнд Революшн". Продолжает инициатива находиться под контролем "Интер Майами".

33' Ну что, набирает форму Лионель Месси, отличается в каждом матче, так что его персональным фанатам остаётся только радоваться и кайфовать от этого.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЛИОНЕЛЬ МЕССИ!

Он сказал своё веское слово. Роберт Тейлор выкатил мяч для Лео Месси в правую часть чужой штрафной площадки, и аргентинский форвард сделал всё как надо, поразив ближний угол.

31' Держат мяч визитёры на чужой половине поля, держат в итоге его теряют. Частенько такая игровая ситуация срабатывает.

30' Не допускает "Нью-Инглэнд Революшн" контратак "Интер Майами", всегда "цапли" встречаются хозяевами на своей половине поля во всеоружии в плане обороны.

29' Офсайд зафиксирован у "Интер Майами" недалеко от центрального круга. Лионель Месси забрался в положение "вне игры".

29' Вот Лео Месси пробивал с правого полуфланга с линии штрафной площади. Удар низом капитана "Интер Майами" пришёлся в руки Генриха Раваса.

27' Лионель Месси ничем ещё не запомнился в сегодняшнем матче, но он же может быть игроком момента, так что следим дальше.

26' Звонко мяч врезается в рекламный щит справа от ворот "Нью-Инглэнд Революшн" после закрутки слева от Давида Руиса.

25' Долго разыгрывают мяч футболисты "Нью-Инглэнд Революшн" на своей половине поля и не теряют его, это уже достижение.

24' Инициатива у гостей находится. Марсело Вейгандт подключается к атаке и по зоне правого полуфланга делает пас вперёд чужому голкиперу.

23' Интересно, что больше не возникало явных голевых моментов после первой минуты, когда "Нью-Инглэнд Революшн" открыл счёт.

22' Карлес Хиль из области правого угла штрафной площади забрасывал к дальней штанге, где не встретился с мячом Ник Лима.

21' 42 процента игрового времени контролирует мяч "Нью-Инглэнд Революшн", ну и 58 процентов по этому показателю у "Интер Майами".

20' Говорят, что в Соединённых Штатах Америки футбол (не американский) не любят, но сегодня весьма громкую поддержку получает от своих болельщиков "Нью-Инглэнд Революшн".

19' Параллельно ещё ряд матчей в МЛС проходит, но понятно, что за пределами США и Канады основное внимание приковано точно к игре "Интер Майами".

18' Подача с левого фланга производится у "Интер Майами", а Леонардо Кампана выигрывает борьбу на втором этаже и пробивает неопасно поверх створа.

17' "Интер Майами" мог бы оставаться и в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, но вылетела оттуда команда Херардо Мартино, уступив путёвку в полуфинал мексиканскому "Монтеррею".

16' Ух как гудят трибуны, когда главный арбитр не назначает близкий штрафной удар в пользу хозяев после падения Начо Хиля в борьбе с Франко Негри.

15' Начо Хиль оказался на газоне справа в центральной трети поля. Сфолили против него гости, персонально это сделал Франко Негри.

14' Роберт Тейлор орудовал у "Интер Майами" на левом фланге атаки, но без создания опасного момента.

13' Начинают из глубины поля позиционную атаку "интеристы". Все футболисты "Нью-Инглэнд Революшн" расставлены по позициям и готовы участие в разрушении.

12' На поле сейчас примечательных событий не происходит. Удаётся "Нью-Инглэнд Революшн" сдерживать своих оппонентов, контролируя мяч.

11' А вот Луис Суарес пока пребывает на скамейке "Интер Майами", но "Золотой мяч" он по ходу своей карьеры ни разу не получал.

10' Хозяева имеют хороший настрой сегодня. Всегда почётно обыграть команду, за которую играет кратный обладатель "Золотого мяча". Именно играет, а не находится на скамейке запасных или на трибуне.

9' Стоит отметить, что в данном матче первая команда таблицы Восточной конференции МЛС играет против последней. "Интер Майами" лидирует сверху, а "Нью-Инглэнд Революшн" "лидирует" снизу.

8' Небольшое нарушение правил со стороны "цапель" метрах в десяти от своей штрафной площадки. Леонардо Кампана с фолом действовал против Марка-Энтони Кэя.

7' Ещё потеря гостей на собственной половине поля, но в этой ситуации не может "Нью-Инглэнд Революшн" разразиться голевым моментом, не получается.

6' В матче недельной давности с "Нэшвиллом" "Интер Майами" пропустил автогол на второй минуте, а потом исправил ситуацию и довёл дело своей победы.

5' Нарушение правил от "Интер Майами" фиксируется на правом фланге чужой половины поля. Томас Авилес отметился фолом в отношении Карлеса Хиля.

4' Кислое выражение лица у Лео Месси. Его команда стремится быстро сравнять счёт, поддавливает соперника, но тот не гнётся.

3' Но ничего, такие ребята, как Лионель Месси, способны же показать своё мастерство? Пусть и на искусственном газоне, где проходит матч.

2' Очень быстро пропустил гол "Интер Майами". Был реализован первый же момент в матче, возникший на первой минуте.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТОМАС ЧАНКАЛАЙ!

Вот это да! Обрезка гостей в середине поля привела к забросу Карлеса Хиля по правому полуфлангу на Томаса Чанкалая, который пробросил мяч аккурат в ближний угол мимо выдвинувшегося ему навстречу Дрейка Коллендера.

1' "Нью-Инглэнд Революшн" играет в красно-тёмной форме, а у "Интер Майами" розовая.