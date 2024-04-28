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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:1
Второй тайм: 58'
Интер Майами
0'
1:0
1' Гол
Чанкалай Томас
1:1
32' Гол
Месси Лионель

Ход матча

1'
Чанкалай Томас
(Хиль Карлес)
1:0
32'
1:1
Месси Лионель
(Тейлор Роберт)
Прогнозы 124
Нью-Инглэнд Революшн 1.6% (2)
X 12.1% (15)
Интер Майами 86.3% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Интер Майами
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Равас
Генрих
88
Фаррелл
Эндрю
3
Арреага
Хавьер
4
Кесслер
Генри
12
Лима
Ник
28
Кэй
Марк-Энтони
8
Полстер
Мэтт
21
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
5
Чанкалай
Томас
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
6
Авилес
Томас
21
Фрейре
Николас
33
Негри
Франко
24
Грессель
Юлиан
5
Бускетс
Серхио
41
Руис
Давид
10
Месси
Лионель
8
Кампана
Леонардо
16
Тейлор
Роберт
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Интер Майами
4-3-3

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
2:0
М
3:2
М
0:1
М
0:5

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2.67

Среднее время на гол

54
33

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 3 0.33
Хиль Начо 1 0.11
Вриони Джакомо 1 0.11
Чанкалай Томас 1 0.11
Полстер Мэтт 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 8 (1) 0.73
Суарес Луис 6 0.55
Гомес Диего 2 0.18
Тейлор Роберт 2 0.18
Кампана Леонардо 2 0.18
Альба Жорди 1 0.09
Бускетс Серхио 1 0.09
Афонсо Лео 1 0.09
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 4 0
Харкс Иэн 4 0
Вриони Джакомо 2 1
Хиль Карлес 3 0
Хиль Начо 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 4 0
Авилес Томас 4 0
Аллен Ноа 3 0
Альба Жорди 2 0
Бускетс Серхио 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Негри Франко 1 0
Руис Давид 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Интер Майами
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1
Нью-Инглэнд Революшн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
14
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Интер Майами
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

2
15

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
16
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
50%
2
13%
61-75
1
50%
3
19%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

5
23
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
40%
2
9%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
40%
4
17%
61-75
1
20%
5
22%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
5
36%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2
Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
9
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 9 19
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 9 16
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 10 2 5 3 17 - 17 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 13 - 24 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 11 5 4 2 23 - 16 19
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 5 3 2 11 - 8 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 8 3 5 0 15 - 10 14
6.
Торонто
 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
9.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
10.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
11.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
2.
Интер Майами
 1:1 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 0 1 5 9 - 14 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
8.
Торонто
 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 8 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Неплохо сейчас смотрится на поле аутсайдер "Нью-Инглэнд Революшн" на фоне лидера таблицы Восточной конференции "Интер Майами". 
  • Опасный момент
    57'
    Карлес Хиль схитрил, попытавшись из левого угла чужой штрафной площадки закинуть мяч в ближнюю девятку. Всё-таки на сетку с верхней стороны получилось.
  • 56'
    Лео Месси с левого полуфланга закинул мяч к дальней штанге. Казалось, что сфера ускачет за лицевую линию, однако Генрих Равас решил зафиксировать её в своих перчатках после отскока от газона.
  • 54'
    Оба тренера активно жестикулируют на бровке. И Калеб Портер, и Тата Мартино активно включены в игру таким способом.
  • Опасный момент
    53'
    Был угловой у "Интер Майами" на левом фланге, а потом Марсело Вейгандт отдал пас Юлиану Гресселю, тот навесил справа, и Николас Фрейре головой ударил правее створа.
  • Фол, нарушение
    52'
    Начо Хиль отметился небольшим нарушением правил рядом с центральным кругом на чужой половине поля.
  • 51'
    Вот, привычная картина. Дрейк Коллендер ошибся в розыгрыше мяча с защитником, выбив мяч в правую от себя сторону за боковую линию.
  • 51'
    Ник Лима получил на левом фланге переводную передачу и сделал вперёд слишком сильный пас на партнёра, мяч ушёл за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    49'
    Марсело Вейгандт включился в дело впереди справа для "Интер Майами", где отрядил вниз на газон Эммануэля Боатенга.
  • Фол, нарушение
    48'
    Франко Негри отметился мелким фолом ближе к левому флангу на чужой половине поля. Против Начо Хиля было это нарушение.
  • Опасный момент
    47'
    Сейчас гости позволили Марку-Энтони Кэю нанести удар из-за пределов штрафной площади, в результате которого мяч просвистел немного выше створа.
  • 47'
    Так, на первой минуте второго тайма "Интер Майами" не пропустил гол и не допустил никакого момента у своих ворот. Уже неплохо для "цапель".
  • 46'
    Матч команды проводят на стадионе "Джилетт", лучше которого типа для мужчины нет.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:1. Быстрый забитый гол "Нью-Инглэнд Революшн" и ответный мяч Лионеля Месси по истечении получаса игры - таковы основные составляющие первого тайма.
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    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму. Маловато.
    • Фол, нарушение
      45'
      Страсти накаляются, и трибуны их подогревают. Эммануэль Боатенг оттолкнул в центре поля Серхио Бускетса, чтобы лучше прошла контратака у "Нью-Инглэнд Революшн".
    • Судья
      44'
      Карлес Хиль упал на газон справа в атаке "Нью-Инглэнд Революшн", возмутился отсутствием штрафного удара в пользу его команды и выслушал объяснение арбитра, почему же там не был зафиксирован фол.
    • 44'
      Генрих Равас выбил мяч далеко от своих ворот, и завязалась борьба за мяч, которую в конце концов выиграли в центре поля игроки хозяев.
    • 42'
      В довольно массивную атаку выбрались игроки "Нью-Инглэнд Революшн". Аут заработали хозяева, а закончилась их акция набросом Ника Лимы с левого полуфланга в руки Дрейку Коллендеру.
    • Фол, нарушение
      41'
      Лионель Месси выполнил подачу со штрафного, которую сняли вторым этажом хозяева, и вскоре Леонардо Кампана нарушил правила против оппонента.
    • Фол, нарушение
      40'
      Теперь стандарт другого толка заработал "Интер Майами" на половине поля соперника ближе к другому флангу. Это штрафной удар.
    • Угловой
      39'
      Угловой заработан на правом фланге "цаплями". Лионель Месси поднимает одну руку, а затем исполняет навес со стандарта в центр штрафной площадки на Юлиана Гресселя, неловко и в одиночестве пробившего головой неопасно поверх створа.
    • 38'
      Неудачная попытка у хозяев навесить с левого угла чужой штрафной площадки. Оборона "Интер Майами" волнорезит эту передачу.
    • Фол, нарушение
      37'
      Небольшое нарушение правил фиксируется в середине поля со стороны команды хозяев. Томас Чанкалай с фолом действует против Серхио Бускетса.
    • 36'
      Нормально в перехвате-отборе сработали "интеристы" слева в центральной трети поля, после чего не стали развивать контратаку, вместо этого разыграли мяч назад.
    • 35'
      Роберт Тэйлор нанёс удар с подступов к штрафной площадке хозяев - мяч проследовал выше и правее створа с сильным отклонением от цели.
    • 34'
      Нет мгновенного ответа от "Нью-Инглэнд Революшн". Продолжает инициатива находиться под контролем "Интер Майами".
    • 33'
      Ну что, набирает форму Лионель Месси, отличается в каждом матче, так что его персональным фанатам остаётся только радоваться и кайфовать от этого.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЛИОНЕЛЬ МЕССИ!
      Он сказал своё веское слово. Роберт Тейлор выкатил мяч для Лео Месси в правую часть чужой штрафной площадки, и аргентинский форвард сделал всё как надо, поразив ближний угол.
    • 31'
      Держат мяч визитёры на чужой половине поля, держат в итоге его теряют. Частенько такая игровая ситуация срабатывает.
    • 30'
      Не допускает "Нью-Инглэнд Революшн" контратак "Интер Майами", всегда "цапли" встречаются хозяевами на своей половине поля во всеоружии в плане обороны.
    • Фол, нарушение
      29'
      Офсайд зафиксирован у "Интер Майами" недалеко от центрального круга. Лионель Месси забрался в положение "вне игры".
    • Опасный момент
      29'
      Вот Лео Месси пробивал с правого полуфланга с линии штрафной площади. Удар низом капитана "Интер Майами" пришёлся в руки Генриха Раваса.
    • 27'
      Лионель Месси ничем ещё не запомнился в сегодняшнем матче, но он же может быть игроком момента, так что следим дальше.
    • 26'
      Звонко мяч врезается в рекламный щит справа от ворот "Нью-Инглэнд Революшн" после закрутки слева от Давида Руиса.
    • 25'
      Долго разыгрывают мяч футболисты "Нью-Инглэнд Революшн" на своей половине поля и не теряют его, это уже достижение.
    • 24'
      Инициатива у гостей находится. Марсело Вейгандт подключается к атаке и по зоне правого полуфланга делает пас вперёд чужому голкиперу.
    • 23'
      Интересно, что больше не возникало явных голевых моментов после первой минуты, когда "Нью-Инглэнд Революшн" открыл счёт.
    • 22'
      Карлес Хиль из области правого угла штрафной площади забрасывал к дальней штанге, где не встретился с мячом Ник Лима.
    • 21'
      42 процента игрового времени контролирует мяч "Нью-Инглэнд Революшн", ну и 58 процентов по этому показателю у "Интер Майами".
    • 20'
      Говорят, что в Соединённых Штатах Америки футбол (не американский) не любят, но сегодня весьма громкую поддержку получает от своих болельщиков "Нью-Инглэнд Революшн".
    • 19'
      Параллельно ещё ряд матчей в МЛС проходит, но понятно, что за пределами США и Канады основное внимание приковано точно к игре "Интер Майами".
    • 18'
      Подача с левого фланга производится у "Интер Майами", а Леонардо Кампана выигрывает борьбу на втором этаже и пробивает неопасно поверх створа.
    • 17'
      "Интер Майами" мог бы оставаться и в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, но вылетела оттуда команда Херардо Мартино, уступив путёвку в полуфинал мексиканскому "Монтеррею".
    • Судья
      16'
      Ух как гудят трибуны, когда главный арбитр не назначает близкий штрафной удар в пользу хозяев после падения Начо Хиля в борьбе с Франко Негри.
    • Фол, нарушение
      15'
      Начо Хиль оказался на газоне справа в центральной трети поля. Сфолили против него гости, персонально это сделал Франко Негри.
    • 14'
      Роберт Тейлор орудовал у "Интер Майами" на левом фланге атаки, но без создания опасного момента.
    • 13'
      Начинают из глубины поля позиционную атаку "интеристы". Все футболисты "Нью-Инглэнд Революшн" расставлены по позициям и готовы участие в разрушении.
    • 12'
      На поле сейчас примечательных событий не происходит. Удаётся "Нью-Инглэнд Революшн" сдерживать своих оппонентов, контролируя мяч.
    • 11'
      А вот Луис Суарес пока пребывает на скамейке "Интер Майами", но "Золотой мяч" он по ходу своей карьеры ни разу не получал.
    • 10'
      Хозяева имеют хороший настрой сегодня. Всегда почётно обыграть команду, за которую играет кратный обладатель "Золотого мяча". Именно играет, а не находится на скамейке запасных или на трибуне.
    • 9'
      Стоит отметить, что в данном матче первая команда таблицы Восточной конференции МЛС играет против последней. "Интер Майами" лидирует сверху, а "Нью-Инглэнд Революшн" "лидирует" снизу.
    • Фол, нарушение
      8'
      Небольшое нарушение правил со стороны "цапель" метрах в десяти от своей штрафной площадки. Леонардо Кампана с фолом действовал против Марка-Энтони Кэя. 
    • 7'
      Ещё потеря гостей на собственной половине поля, но в этой ситуации не может "Нью-Инглэнд Революшн" разразиться голевым моментом, не получается.
    • 6'
      В матче недельной давности с "Нэшвиллом" "Интер Майами" пропустил автогол на второй минуте, а потом исправил ситуацию и довёл дело своей победы.
    • Фол, нарушение
      5'
      Нарушение правил от "Интер Майами" фиксируется на правом фланге чужой половины поля. Томас Авилес отметился фолом в отношении Карлеса Хиля.
    • 4'
      Кислое выражение лица у Лео Месси. Его команда стремится быстро сравнять счёт, поддавливает соперника, но тот не гнётся.
    • 3'
      Но ничего, такие ребята, как Лионель Месси, способны же показать своё мастерство? Пусть и на искусственном газоне, где проходит матч.
    • 2'
      Очень быстро пропустил гол "Интер Майами". Был реализован первый же момент в матче, возникший на первой минуте.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ТОМАС ЧАНКАЛАЙ!
      Вот это да! Обрезка гостей в середине поля привела к забросу Карлеса Хиля по правому полуфлангу на Томаса Чанкалая, который пробросил мяч аккурат в ближний угол мимо выдвинувшегося ему навстречу Дрейка Коллендера.
    • 1'
      "Нью-Инглэнд Революшн" играет в красно-тёмной форме, а у "Интер Майами" розовая.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Тейлор Роберт сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Месси Лионель бьет в цель!
    • 1'
      Хиль Карлес сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Чанкалай Томас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 90 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Интер Майами

    Исход игры
    Нью-Инглэнд Революшн
    1.6% (2)
    Ничья
    12.1% (15)
    Интер Майами
    86.3% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.36% (90)
    Меньше
    19.64% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (98)
    Нет
    12.5% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    56.5% (70)
    1:3 Интер Майами
    8.9% (11)
    1:1 Ничья
    7.3% (9)
    0:2 Интер Майами
    6.5% (8)
    2:2 Ничья
    4.8% (6)
    0:1 Интер Майами
    4% (5)
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    Нью-Инглэнд Революшн
    Интер Майами
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