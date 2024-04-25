Тур: 1. Стадион: Джилетт.
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2.67
Среднее время на гол
54
33
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|3
|0.38
|Хиль Начо
|1
|0.13
|Вриони Джакомо
|1
|0.13
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|7 (1)
|0.7
|Суарес Луис
|6
|0.6
|Гомес Диего
|2
|0.2
|Кампана Леонардо
|2
|0.2
|Тейлор Роберт
|2
|0.2
|Альба Жорди
|1
|0.1
|Бускетс Серхио
|1
|0.1
|Афонсо Лео
|1
|0.1
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|4
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Вриони Джакомо
|2
|1
|Хиль Карлес
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|4
|0
|Авилес Томас
|4
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Альба Жорди
|2
|0
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Руис Давид
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Интер Майами
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
1
Нью-Инглэнд Революшн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
14
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Интер Майами
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
2
15
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
16
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
50%
2
13%
61-75
1
50%
3
19%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
5
23
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
40%
2
9%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
40%
4
17%
61-75
1
20%
5
22%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
5
36%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2
Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
91
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 15
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 16
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|14.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|13 - 24
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 15
|18
|2.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 9
|13
|6.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|5 - 14
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 14
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (2)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
Прогнозы на матч Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами
Исход игры
Нью-Инглэнд Революшн
0% (0)
Ничья
0% (0)
Интер Майами
100% (2)
Тотал 2.5
Больше
100% (2)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (2)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
100% (2)
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