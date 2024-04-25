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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
 
Позже
Интер Майами
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Интер Майами
3.22
3.77
2.18
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
3:1
М
2:1
М
2:0
М
3:2
М
0:1
М
0:5

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2.67

Среднее время на гол

54
33

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 3 0.38
Хиль Начо 1 0.13
Вриони Джакомо 1 0.13
Полстер Мэтт 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 7 (1) 0.7
Суарес Луис 6 0.6
Гомес Диего 2 0.2
Кампана Леонардо 2 0.2
Тейлор Роберт 2 0.2
Альба Жорди 1 0.1
Бускетс Серхио 1 0.1
Афонсо Лео 1 0.1
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 4 0
Харкс Иэн 4 0
Вриони Джакомо 2 1
Хиль Карлес 3 0
Хиль Начо 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 4 0
Авилес Томас 4 0
Аллен Ноа 3 0
Альба Жорди 2 0
Бускетс Серхио 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Негри Франко 1 0
Руис Давид 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Интер Майами
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
1
Нью-Инглэнд Революшн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Интер Майами
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
14
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Интер Майами
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

2
15

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
16
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
50%
2
13%
61-75
1
50%
3
19%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

5
23
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
40%
2
9%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
40%
4
17%
61-75
1
20%
5
22%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
5
36%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:1
Интер Майами
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2
Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
9
1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 5 3 1 21 - 15 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 3 2 15 - 8 15
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 4 3 2 15 - 13 15
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
8.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 12 - 13 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 5 2 17 - 16 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 1 3 4 9 - 9 6
13.
Даллас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 0 8 13 - 24 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 10 5 3 2 22 - 15 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 4 4 1 13 - 9 16
3.
Цинциннати
 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
4.
Коламбус Крю
 Заявка 9 3 5 1 12 - 9 14
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 14 - 9 13
6.
Торонто
 Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
8.
ФК Монреаль
 Заявка 8 3 2 3 12 - 16 11
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
10.
Шарлотт
 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
12.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 10 - 15 9
13.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 1 1 6 5 - 14 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Шарлотт
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 8 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 0 0 5 9 - 14 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (2)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 15 часов 20 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Лучшие коэффициенты
    Нью-Инглэнд Революшн
    Ничья
    Интер Майами
    3.22
    3.77
    2.18
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    Прогнозы на матч Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами

    Исход игры
    Нью-Инглэнд Революшн
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Интер Майами
    100% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (2)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (2)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    100% (2)
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    Интер Майами
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