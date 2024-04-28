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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:0
Второй тайм: 58'
Колорадо Рэпидс
0'
26' Желтая карточка
Миазга Мэтт
1:0
42' Гол
Акоста Лусиано
58' Желтая карточка

Ход матча

17'
Хэлси Бретт
Йедлин Деандре
 
26'
Миазга Мэтт
 
42'
Акоста Лусиано
(Бэрд Кори)
1:0
58'
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Цинциннати
Ничья
Колорадо Рэпидс
3.80
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Все Коэффициенты
1
Канн
Алек
12
Робинсон
Майлз
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
11
Бэрд
Кори
7
Кубо
Юя
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
3
Винс
Сэмюэл
23
Бассетт
Коул
18
Ларраз
Оливер
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
49
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
Цинциннати
3-4-1-2
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Колорадо Рэпидс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

М
0:1
М
0:2
М
3:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 4 0.4
Кубо Юя 3 0.3
Бупендза Аарон 2 0.2
Робинсон Майлз 1 0.1
Орельяно Лука 1 0.1
Йедлин Деандре 0 0
Бэрд Кори 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 4 (3) 0.4
Бассетт Коул 3 0.3
Михайлович Джордже 2 0.2
Харрис Кельвин 2 0.2
Кабрал Кевин 1 0.1
Бомбито Мойс 1 0.1
Ронен Коннор 0 0
Розенберри Киган 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 4 0
Нвободо Обинна 3 0
Буха Павел 3 0
Кубо Юя 2 0
Йедлин Деандре 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Орельяно Лука 2 0
Мерфи Ян 2 0
Робинсон Майлз 1 0
Бэрд Кори 1 0
Челентано Роман 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Рафа 2 0
Михайлович Джордже 2 0
Кабрал Кевин 2 0
Стеффен Закари 1 0
Махсо Андреас 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Харрис Кельвин 1 0
Япи Даррен 1 0
Леффелсенд Яспер 1 0
Бомбито Мойс 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
Цинциннати
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
4
Цинциннати
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
4
40%
3
21%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
1
10%
5
36%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2

Результаты матчей

Цинциннати
Колорадо Рэпидс

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 9 19
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 9 16
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 10 2 5 3 17 - 17 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 13 - 24 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 11 5 4 2 23 - 16 19
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 5 3 2 11 - 8 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 8 3 5 0 15 - 10 14
6.
Торонто
 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
9.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
10.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
11.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
2.
Интер Майами
 1:1 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 0 1 5 9 - 14 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
8.
Торонто
 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 8 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
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Цинциннати
Ничья
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