Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
26'
42'
1:0
58'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
20
Буха
Павел
11
Бэрд
Кори
7
Кубо
Юя
64
Бомбито
Мойс
23
Бассетт
Коул
49
Кабрал
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
34 Агедо ЛондонЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Ethan Bandre
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Цинциннати
Колорадо Рэпидс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|4
|0.4
|Кубо Юя
|3
|0.3
|Бупендза Аарон
|2
|0.2
|Робинсон Майлз
|1
|0.1
|Орельяно Лука
|1
|0.1
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|4 (3)
|0.4
|Бассетт Коул
|3
|0.3
|Михайлович Джордже
|2
|0.2
|Харрис Кельвин
|2
|0.2
|Кабрал Кевин
|1
|0.1
|Бомбито Мойс
|1
|0.1
|Ронен Коннор
|0
|0
|Розенберри Киган
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Буха Павел
|3
|0
|Кубо Юя
|2
|0
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Орельяно Лука
|2
|0
|Мерфи Ян
|2
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Рафа
|2
|0
|Михайлович Джордже
|2
|0
|Кабрал Кевин
|2
|0
|Стеффен Закари
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
|Леффелсенд Яспер
|1
|0
|Бомбито Мойс
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Цинциннати
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
4
Цинциннати
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
4
40%
3
21%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
1
10%
5
36%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
3
38%
3
21%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2 Остин - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:3 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 1:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Хартфорд Атлетик - Колорадо Рэпидс 2:2 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланте - Колорадо Рэпидс 1:5 Керетаро - Колорадо Рэпидс 1:5 Морелия - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1 Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Результаты матчей
Цинциннати
Колорадо Рэпидс
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
54
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|4.
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 9
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|6.
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 14
|15
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 11
|6
|13.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|14.
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|2.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|3.
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|5.
|1:1 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|6.
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|10.
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|14.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|15.
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|11.
|1:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|2.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|2:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|11.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|1:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|9 - 14
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|4.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|5.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|6.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|2:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|8.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|1:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|8 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5