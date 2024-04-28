Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
1:1
Второй тайм: 57'
0'
0:1
15' ГолУайт Брайан
22' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
34' Желтая карточкаВанзейр Данте
42' Желтая карточкаКармона Викельман
45' Желтая карточкаРапосо Райан
Ход матча
15'
0:1
22'
34'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
45
Вите
Педро
22
Али
Ахмед
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Ванкувер Уайткэпс
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.29
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
77
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|6 (1)
|0.6
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|0.2
|Ванзейр Данте
|1
|0.1
|Амайя Фрэнки
|1
|0.1
|Кармона Викельман
|1
|0.1
|Маноэль Элиас
|1
|0.1
|Толкин Джон
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|5
|0.56
|Голд Райан
|3
|0.33
|Пико Фабрис
|3
|0.33
|Рапосо Райан
|2
|0.22
|Шёпф Алессандро
|1
|0.11
|Али Ахмед
|1
|0.11
|Крейлах Дамир
|1
|0.11
|Веселинович Ранко
|1
|0.11
|Лаборда Матиас
|1
|0.11
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Эдельман Даниэль
|1
|1
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Эйле Ноа
|1
|0
|Кармона Викельман
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Уайт Брайан
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Али Ахмед
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Пико Фабрис
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ванкувер Уайткэпс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
7
8
Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ванкувер Уайткэпс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
40%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
8%
2
12%
1-15
3
23%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
23
12
23
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
53
18
35
18
17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|4.
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 9
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|6.
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 14
|15
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 11
|6
|13.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|14.
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|2.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|3.
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|5.
|1:1 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|6.
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|10.
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|14.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|15.
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|11.
|1:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|2.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|2:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|11.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|1:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|9 - 14
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|4.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|5.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|6.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|2:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|8.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|1:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|8 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5