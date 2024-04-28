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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
1:1
Второй тайм: 57'
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
15' Гол
Уайт Брайан
22' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
34' Желтая карточка
Ванзейр Данте
42' Желтая карточка
Кармона Викельман
45' Желтая карточка
Рапосо Райан

Ход матча

15'
0:1
Уайт Брайан
(Рапосо Райан)
22'
 
Адекугбе Сэм
34'
Ванзейр Данте
 
42'
Кармона Викельман
 
45'
 
Рапосо Райан
Прогноз на матч от Liveresult
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Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
3.55
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Все Коэффициенты
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
2
Гьенгор
Деннис
75
Эдельман
Даниэль
19
Кармона
Викельман
10
Форсберг
Эмиль
13
Ванзейр
Данте
9
Морган
Льюис
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
7
Рапосо
Райан
45
Вите
Педро
16
Берхальтер
Себастьян
22
Али
Ахмед
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
3
Адекугбе
Сэм
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Ванкувер Уайткэпс

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:2
М
2:2
М
3:0
ЛЧК
2:0
ЛЧК
1:1
М
0:1
М
1:2
М
4:1
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
1:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.29

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 6 (1) 0.6
Форсберг Эмиль 2 (1) 0.2
Ванзейр Данте 1 0.1
Амайя Фрэнки 1 0.1
Кармона Викельман 1 0.1
Маноэль Элиас 1 0.1
Толкин Джон 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 5 0.56
Голд Райан 3 0.33
Пико Фабрис 3 0.33
Рапосо Райан 2 0.22
Шёпф Алессандро 1 0.11
Али Ахмед 1 0.11
Крейлах Дамир 1 0.11
Веселинович Ранко 1 0.11
Лаборда Матиас 1 0.11
Блэкмон Тристан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Вите Педро 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 3 0
Амайя Фрэнки 3 0
Рейес Андрес 1 1
Эдельман Даниэль 1 1
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Эйле Ноа 1 0
Кармона Викельман 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Адекугбе Сэм 2 0
Уайт Брайан 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Али Ахмед 1 0
Голд Райан 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Пико Фабрис 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ванкувер Уайткэпс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

7
8
Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ванкувер Уайткэпс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
8%
2
12%
1-15
3
23%
4
24%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2
Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
3
1
2
2.5
2
3
1
2
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
5
3
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5
1
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 9 19
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 9 16
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 10 2 5 3 17 - 17 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 13 - 24 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 11 5 4 2 23 - 16 19
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 5 3 2 11 - 8 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 8 3 5 0 15 - 10 14
6.
Торонто
 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
9.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
10.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
11.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
2.
Интер Майами
 1:1 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 0 1 5 9 - 14 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
8.
Торонто
 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 8 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Райан Рапосо получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Кармона Викельман получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Ванзейр Данте получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Адекугбе Сэм получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Райан Рапосо сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
3.55
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4.12
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5.16
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Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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