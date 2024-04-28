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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:1
Второй тайм: 52'
Шарлотт
0'
0:1
3' Гол
Варгас Кервин Кальдерон
21' Желтая карточка
Урсо Жуниор
1:1
41' Гол
Паркс Китон
50' Желтая карточка
Варгас Кервин Кальдерон

Ход матча

3'
0:1
Варгас Кервин Кальдерон
(Петкович Никола)
21'
 
Урсо Жуниор
41'
Паркс Китон
(Фернандес Джулиан)
1:1
50'
 
Варгас Кервин Кальдерон
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Шарлотт
3.55
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3.70
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5.60
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Все Коэффициенты
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
11
Фернандес
Джулиан
10
Родригес
Сантьяго
26
Охеда
Агустин
9
Бакрар
Монсеф
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
23
Петкович
Никола
30
Урсо
Жуниор
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
9
Копетти
Энцо
11
Абада
Лиэль
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Шарлотт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
3:2
М
1:0
М
1:3

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.4
Фернандес Джулиан 2 0.2
О'Тул Кевин 1 0.1
Паркс Китон 1 0.1
Охеда Агустин 1 0.1
Мартинес Алонсо 1 0.1
Вольф Ханнес 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 2 0.2
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.2
Деягере Брехт 1 0.1
Тавареш Юри 1 0.1
Диани Джибриль 1 (1) 0.1
Вествуд Эшли 1 0.1
Абада Лиэль 1 0.1
Маланда Адилсон 1 0.1
Петкович Никола 0 0
Педро Жоао 0 0
Уронен Йере 0 0
Копетти Энцо 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркс Китон 3 1
Сэндс Джеймс 2 1
Перея Андрес 2 0
Иленчич Митя 2 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Танасиевич Страхния 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Риса Бирк 1 0
Фриз Мэтт 1 0
Хаак Джастин 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Бакрар Монсеф 1 0
Джонс Малачи 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Тавареш Юри 3 0
Арфилд Скотт 2 0
Петкович Никола 2 0
Деягере Брехт 2 0
Урсо Жуниор 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Бёрн Натан 1 0
Педро Жоао 1 0
Уронен Йере 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Приветт Эндрю 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Шарлотт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Нью-Йорк Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Шарлотт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
7
Нью-Йорк Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Шарлотт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
5
45%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1
Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Шарлотт

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 9 19
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 9 16
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 10 2 5 3 17 - 17 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 13 - 24 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 11 5 4 2 23 - 16 19
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 5 3 2 11 - 8 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 8 3 5 0 15 - 10 14
6.
Торонто
 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
9.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
10.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
11.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
2.
Интер Майами
 1:1 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 0 1 5 9 - 14 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
8.
Торонто
 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 8 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Варгас Кервин Кальдерон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Нью-Йорк Сити
Ничья
Шарлотт
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