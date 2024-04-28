Тур: 1. Стадион: Янки.
2:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолВаргас Кервин Кальдерон
21' Желтая карточкаУрсо Жуниор
1:1
41' ГолПаркс Китон
50' Желтая карточкаВаргас Кервин Кальдерон
53' Желтая карточкаВествуд Эшли
2:1
90' ГолМартинес Алонсо
90'+11
Ход матча
3'
21'
41'
1:1
53'
90'
2:1
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
14
Бёрн
Натан
21
Уронен
Йере
30
Урсо
Жуниор
11
Абада
Лиэль
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Джонс МалачиНападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Тавареш ЮриНападающий
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.4
|Фернандес Джулиан
|2
|0.2
|Мартинес Алонсо
|2
|0.2
|О'Тул Кевин
|1
|0.1
|Паркс Китон
|1
|0.1
|Охеда Агустин
|1
|0.1
|Вольф Ханнес
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|2
|0.2
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.2
|Деягере Брехт
|1
|0.1
|Тавареш Юри
|1
|0.1
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.1
|Вествуд Эшли
|1
|0.1
|Абада Лиэль
|1
|0.1
|Маланда Адилсон
|1
|0.1
|Петкович Никола
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Копетти Энцо
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркс Китон
|3
|1
|Сэндс Джеймс
|2
|1
|Перея Андрес
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Танасиевич Страхния
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Фриз Мэтт
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Бакрар Монсеф
|1
|0
|Джонс Малачи
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|4
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|4
|0
|Тавареш Юри
|3
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Деягере Брехт
|2
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Бёрн Натан
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Приветт Эндрю
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Шарлотт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Нью-Йорк Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Шарлотт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
7
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Шарлотт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
3
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
6
46%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1
Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Торонто 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 11
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|14 - 25
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 16
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 13
|16
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|13.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|2:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|9 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5