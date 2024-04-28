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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
0:0
Первый тайм: 32'
ФК Монреаль
0'
22' Желтая карточка
Пьетт Самюэль

Ход матча

22'
 
Пьетт Самюэль
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
ФК Монреаль
4.30
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4.40
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6.10
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Все Коэффициенты
28
Шульте
Патрик
25
Завадски
Шон
21
Чеберко
Евгений
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
8
Моррис
Эйдан
5
Джонс
Деррик
11
Хинестроза
Марино
20
Мэцан
Александру
19
Рассел-Роу
Джейсен
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
22
Тейшейра
Руан
44
Эдвардс
Рахим
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
11
Ласситер
Ариэль
Коламбус Крю
3-4-2-1
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Коламбус Крю
ФК Монреаль

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 14 побед

28 матчей

46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
53.6%
17.8%
8 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

М
2:1
М
2:4
М
2:2
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
4:1
М
2:3
М
0:0
М
4:4
М
2:0
М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
1:2
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
1:2
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

2.07
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.77
1.27

Среднее время на гол

50
71

Всего голов

54
33

Голов в среднем за матч

1.93
1.18

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

46
76

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 4 0.4
Моррис Эйдан 2 0.2
Рассел-Роу Джейсен 2 0.2
Завадски Шон 1 0.1
Фарси Мохамед 1 0.1
Морейра Стивен 1 0.1
Хинестроза Марино 1 0.1
Росси Диего 0 0
Йебоа Яв 0 0
Амундсен Мальте 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.33
Мартинес Хосеф 2 0.22
Ласситер Ариэль 2 0.22
Сунуси Ибрахим 1 0.11
Фернандо Алварез 1 0.11
Тойе Мейсон 1 0.11
Янков Доминик 1 0.11
Вильсен Жюль-Антони 1 0.11
Тейшейра Руан 0 0
Пьетт Самюэль 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Шуэньер Матьё 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Хуан 1 1
Росси Диего 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Джонс Деррик 0 1
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Буш Ивен 1 0
Йебоа Яв 1 0
Завадски Шон 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Салиба Натан 1 1
Ласситер Ариэль 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Зухир Рида 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ФК Монреаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
3
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ФК Монреаль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Коламбус Крю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ФК Монреаль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
7
54%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
8%
3
25%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
8
50%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1
Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0
Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4

Результаты матчей

Коламбус Крю
ФК Монреаль

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 9 19
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 8 16
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 2 5 2 17 - 16 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 9 9
13.
Даллас
 Заявка 8 1 2 5 7 - 12 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 0 8 13 - 24 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 11 5 3 3 22 - 16 18
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
3.
Цинциннати
 0:0 Заявка 10 4 4 2 10 - 8 16
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 8 3 5 0 14 - 9 14
6.
Шарлотт
 1:0 Заявка 10 4 2 4 10 - 11 14
7.
Торонто
 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 10 3 2 5 9 - 10 11
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
12.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 10 2 4 4 12 - 15 10
13.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
10.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Шарлотт
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6.
Торонто
 0:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
8.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Чикаго Файр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 10 6
10.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 4 6
12.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Цинциннати
 0:0 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
14.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
15.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
12.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 0 0 5 9 - 14 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
5.
Интер Майами
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
6.
Торонто
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Шарлотт
 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
10.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (2)
Интер Майами Месси Лионель 7 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Пьетт Самюэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коламбус Крю
Ничья
ФК Монреаль
4.30
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4.40
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6.10
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Где смотреть матч Коламбус Крю 0:0 ФК Монреаль онлайн

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