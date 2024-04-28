Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
22'
25
Завадски
Шон
27
Арфстен
Макс
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
История личных встреч
Коламбус Крю
ФК Монреаль
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 14 побед
28 матчей
46.4%
17.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
53.6%
17.8%
8 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
2.07
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.77
1.27
Среднее время на гол
50
71
Всего голов
54
33
Голов в среднем за матч
1.93
1.18
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
46
76
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|4
|0.4
|Моррис Эйдан
|2
|0.2
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0.2
|Завадски Шон
|1
|0.1
|Фарси Мохамед
|1
|0.1
|Морейра Стивен
|1
|0.1
|Хинестроза Марино
|1
|0.1
|Росси Диего
|0
|0
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.33
|Мартинес Хосеф
|2
|0.22
|Ласситер Ариэль
|2
|0.22
|Сунуси Ибрахим
|1
|0.11
|Фернандо Алварез
|1
|0.11
|Тойе Мейсон
|1
|0.11
|Янков Доминик
|1
|0.11
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0.11
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Пьетт Самюэль
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Шуэньер Матьё
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Росси Диего
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Завадски Шон
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Салиба Натан
|1
|1
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Янков Доминик
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ФК Монреаль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
3
Коламбус Крю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ФК Монреаль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Коламбус Крю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ФК Монреаль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
3
38%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
0
0%
7
54%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
8%
3
25%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
8
50%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1
Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0
Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4
Результаты матчей
Коламбус Крю
ФК Монреаль
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
33
13
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
45
53
18
26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 8
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|17 - 16
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 9
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|14.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|13 - 24
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 16
|18
|2.
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|3.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|5.
|0:0 Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 9
|14
|6.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|10.
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 10
|11
|11.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|12.
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|15.
|1:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|10.
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|2.
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|0:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 10
|6
|10.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|14.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|15.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|9 - 14
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|4.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|6.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|9.
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (2)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|7 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5