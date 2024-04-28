Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
2:1
Второй тайм: 54'
0'
5' Желтая карточкаМаквей Кристофер
0:1
14' ГолЧу Лео
28' Красная карточкаФрай Стефан
1:1
32' ПенальтиБентеке Кристиан
38' Желтая карточкаБартлетт Лукас
41' Желтая карточкаМоррис Джордан
42' Желтая карточкаСтрауд Джаред
2:1
45' ГолБентеке Кристиан
Ход матча
14'
0:1
28'
31'
32'
1:1
38'
41'
42'
45'
2:1
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
15
Белл
Джон
33
Бейкер
Коди
23
Чу
Лео
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
33 Бейкер КодиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
29 Кастро ЯкобВратарь
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ротрок ПолНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Сиэтл Саундерс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
14 матчей
21.4%
7.1%
71.5%
3 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.86
1.43
Среднее время на гол
105
63
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.43
1.29
Среднее время на гол
37
70
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
66
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8 (1)
|0.8
|Страуд Джаред
|1
|0.1
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.1
|Сантуш Педру
|1
|0.1
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0.1
|Пирани Габриэл
|1
|0.1
|Флетчер Кристиан
|1
|0.1
|Эррера Аарон
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|4 (3)
|0.44
|Моррис Джордан
|1
|0.11
|Мусовски Дэниел
|1
|0.11
|Рольдан Александер
|1
|0.11
|Чу Лео
|1
|0.11
|Тевес Дилан
|1
|0.11
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.11
|Руснак Альберт
|0
|0
|Ролдан Кристиан
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|5
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Страуд Джаред
|3
|0
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Хопкинс Джексон
|2
|0
|Бартлетт Лукас
|2
|0
|Антли Коннер
|1
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Акинмбони Матаи
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раген Джексон
|2
|1
|Толо Нуху
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Рольдан Александер
|1
|1
|Моррис Джордан
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Ди Си Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сиэтл Саундерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
6
Ди Си Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сиэтл Саундерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0
Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
45
26
18
17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|4.
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 9
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|6.
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 14
|15
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 17
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|18 - 18
|10
|12.
|1:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 11
|6
|13.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|14.
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|2.
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 8
|18
|3.
|0:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|5.
|1:1 Заявка
|8
|3
|5
|0
|15 - 10
|14
|6.
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|10.
|1:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|12.
|1:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|14.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|15.
|1:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|11.
|1:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|2.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|3.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|2:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|11.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|1:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|14.
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|9 - 14
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|1:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|3.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|4.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|5.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|6.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|7.
|2:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|8.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|1:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|14.
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|1:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|8 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (4)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Йовелич Деян
|6 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5