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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
1:2
Конец матча
Торонто
0'
11' Желтая карточка
Гомис Никесон
1:0
37' Гол
Макгуайр Дункан
50' Желтая карточка
Овусу Принс-Осеи
55' Желтая карточка
Макгуайр Дункан
57' Желтая карточка
Петретта Рауль
67' Желтая карточка
Араухо Сесар
75' Желтая карточка
Лодейро Николас
81' Желтая карточка
Шлегель Родриго
1:1
87' Гол
Спайсер Тайрис
1:2
90' Гол
Овусу Принс-Осеи
90' Желтая карточка
Джонсон Шон
90'+6
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
4
Брекало
Давид
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
11
Охеда
Мартин
10
Торрес
Факундо
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
1
Джонсон
Шон
17
Рустед
Сигурд
5
Лонг
Кевин
15
Гомис
Никесон
7
Маршалл-Ратти
Джакил
28
Петретта
Рауль
20
Флорес
Дейби
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
10
Бернардески
Федерико
21
Осорио
Джонатан
99
Овусу
Принс-Осеи
Орландо Сити
4-2-3-1
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Орландо Сити
Торонто

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

М
0:2
М
4:0
М
4:0
М
0:1
М
1:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
0:2
М
2:1
М
2:1
М
1:3
М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
3:2
М
5:0
М
4:1
М
0:2

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.1

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.74
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгуайр Дункан 4 0.44
Торрес Факундо 1 (1) 0.11
Лодейро Николас 1 0.11
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.11
Ангуло Иван 1 0.11
Брекало Давид 1 0.11
Линн Джек 1 0.11
Охеда Мартин 0 0
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу Принс-Осеи 5 0.5
Инсинье Лоренцо 2 0.2
Спайсер Тайрис 2 0.2
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.1
Осорио Джонатан 1 0.1
Бернардески Федерико 0 0
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Лонгстафф Мэттью 0 0
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 3 0
Вильдер Картахена 2 0
Араухо Сесар 2 0
Фелипе 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Лодейро Николас 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0
Ангуло Иван 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 4 1
Осорио Джонатан 4 0
Джонсон Шон 3 0
Бернардески Федерико 3 0
Петретта Рауль 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Гомис Никесон 2 0
Флорес Дейби 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Акинола Айо 1 0
Лонгстафф Мэттью 1 0
Спайсер Тайрис 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Торонто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
4
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Торонто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
57%
3
30%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
5
45%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
5
28%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
5
28%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1

Результаты матчей

Орландо Сити
Торонто

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
2
1.5
2
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
3
7
1
8
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 2 4 4 18 - 20 10
12.
Даллас
 Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 14 - 25 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 26 - 16 21
2.
Цинциннати
 Заявка 10 5 3 2 12 - 9 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 5 1 14 - 10 17
4.
Торонто
 Заявка 10 5 1 4 11 - 13 16
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
11.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 2 3 4 11 - 17 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 9 1 5 3 10 - 17 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
13.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
9.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 9 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 7 (4)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Торрес Факундо сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Duncan McGuire бьет в цель!
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