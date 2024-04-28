Тур: 1. Стадион: Inter&Co Stadium.
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаГомис Никесон
1:0
37' ГолМакгуайр Дункан
50' Желтая карточкаОвусу Принс-Осеи
55' Желтая карточкаМакгуайр Дункан
57' Желтая карточкаПетретта Рауль
67' Желтая карточкаАраухо Сесар
75' Желтая карточкаЛодейро Николас
81' Желтая карточкаШлегель Родриго
1:1
87' ГолСпайсер Тайрис
1:2
90' ГолОвусу Принс-Осеи
90' Желтая карточкаДжонсон Шон
90'+6
Ход матча
11'
37'
50'
55'
57'
67'
75'
81'
87'
1:1
90'
90'
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
-
27 Линн ДжекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Орландо Сити
Торонто
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
57.9%
15.8%
5 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.1
Среднее время на гол
50
81
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.74
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
51
74
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макгуайр Дункан
|4
|0.44
|Торрес Факундо
|1 (1)
|0.11
|Лодейро Николас
|1
|0.11
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.11
|Ангуло Иван
|1
|0.11
|Брекало Давид
|1
|0.11
|Линн Джек
|1
|0.11
|Охеда Мартин
|0
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу Принс-Осеи
|5
|0.5
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.2
|Спайсер Тайрис
|2
|0.2
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.1
|Осорио Джонатан
|1
|0.1
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Лонгстафф Мэттью
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|3
|0
|Вильдер Картахена
|2
|0
|Араухо Сесар
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0
|Ангуло Иван
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|4
|1
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Гомис Никесон
|2
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|Спайсер Тайрис
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Торонто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Торонто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
4
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Торонто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
57%
3
30%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
1
9%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
4
40%
5
45%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
5
28%
1
8%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
5
28%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Остин 2:0
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Тигрес - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Орландо Сити - Тигрес 0:0 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Кавалри ФК 3:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 Кавалри ФК - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 3:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Род-Айленд 3:1 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:0
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1
Результаты матчей
Орландо Сити
Торонто
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
42
22
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
45
37
18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 11
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|14 - 25
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 16
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 13
|16
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|13.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|2:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|9 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5