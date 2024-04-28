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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:0
Первый тайм: 19'
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
2' Гол
Боксолл Михаэл

Ход матча

2'
Боксолл Михаэл
(Лод Робин)
1:0
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
3.70
3.70
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4.02
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Все Коэффициенты
97
Сент-Клэр
Дейн
33
Ариага
Кервин
15
Боксолл
Михаэл
2
Паделфорд
Девин
27
Тейлор
Ди
Джей
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
7
Фрагапане
Франко
14
Олувасейи
Тани
22
Пукки
Теэму
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
5
Росеро
Даниэль
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
6
Радоя
Неманья
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
23
Агада
Уильям
Миннесота Юнайтед
5-3-2
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

М
3:1
М
0:1
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0
М
4:1
М
1:1
М
1:1
ОК
4:0
М
3:0
М
2:0
ОК
1:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.67

Среднее время на гол

66
135

Всего голов

30
11

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

45
19

Голов в среднем за матч

1.96
0.83

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

46
108

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 3 0.33
Олувасейи Тани 3 0.33
Пукки Теэму 2 0.22
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.22
Фрагапане Франко 1 0.11
Боксолл Михаэл 1 0.11
Дотсон Хассани 1 0.11
Бран Алехандро 1 0.11
Чжон Сан Бин 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Росалес Джозеф 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 4 0.4
Агада Уильям 3 0.3
Пулидо Алан 2 0.2
Вальтер Реми 2 0.2
Росеро Даниэль 2 0.2
Дэвис Якоб 1 0.1
Радоя Неманья 1 0.1
Варгас Аленис 1 0.1
Саллой Даниэль 0 0
Родригес Мемо 0 0
Расселл Джонни 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Володер Роберт 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 2 1
Боксолл Михаэл 2 0
Трапп Уилл 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Кларк Кейден 2 0
Ариага Кервин 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Бран Алехандро 1 0
Олувасейи Тани 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 5 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Расселл Джонни 2 0
Радоя Неманья 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Родригес Мемо 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Фонтас Андреу 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Миннесота Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Канзас-Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
8
Миннесота Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Спортинг Канзас-Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
3
60%
4
27%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
4
50%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
6
3
2
6
2.5
3
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 9 19
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 9 16
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 10 2 5 3 17 - 17 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 13 - 24 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 11 5 4 2 23 - 16 19
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 5 3 2 11 - 8 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 8 3 5 0 15 - 10 14
6.
Торонто
 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
9.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
10.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
11.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
2.
Интер Майами
 1:1 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 0 1 5 9 - 14 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
8.
Торонто
 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 8 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Лод Робин сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Боксолл Михаэл бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Миннесота Юнайтед
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
3.70
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4.02
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