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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
2:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
2' Гол
Боксолл Михаэл
23' Желтая карточка
Фонтас Андреу
2:0
25' Гол
Олувасейи Тани
32' Желтая карточка
Паделфорд Девин
2:1
38' Гол
Пулидо Алан
63' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
90'+3
97
Сент-Клэр
Дейн
33
Ариага
Кервин
15
Боксолл
Михаэл
2
Паделфорд
Девин
27
Тейлор
Ди
Джей
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
7
Фрагапане
Франко
14
Олувасейи
Тани
22
Пукки
Теэму
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
5
Росеро
Даниэль
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
6
Радоя
Неманья
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
23
Агада
Уильям
Миннесота Юнайтед
5-3-2
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

М
3:1
М
0:1
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
1:2
М
1:2
М
2:1
М
1:0
ОК
4:1
М
2:0
М
4:1
М
1:1
М
1:1
ОК
4:0
М
3:0
М
2:0
ОК
1:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.67

Среднее время на гол

66
135

Всего голов

30
11

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

45
19

Голов в среднем за матч

1.96
0.83

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

46
108

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 4 0.44
Лод Робин 3 0.33
Пукки Теэму 2 0.22
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.22
Фрагапане Франко 1 0.11
Боксолл Михаэл 1 0.11
Дотсон Хассани 1 0.11
Бран Алехандро 1 0.11
Росалес Джозеф 0 0
Чжон Сан Бин 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 4 0.4
Агада Уильям 3 0.3
Пулидо Алан 3 0.3
Вальтер Реми 2 0.2
Росеро Даниэль 2 0.2
Дэвис Якоб 1 0.1
Радоя Неманья 1 0.1
Варгас Аленис 1 0.1
Саллой Даниэль 0 0
Родригес Мемо 0 0
Расселл Джонни 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Володер Роберт 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 2 1
Боксолл Михаэл 3 0
Трапп Уилл 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Кларк Кейден 2 0
Ариага Кервин 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Бран Алехандро 1 0
Олувасейи Тани 1 0
Паделфорд Девин 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 5 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Расселл Джонни 2 0
Фонтас Андреу 2 0
Радоя Неманья 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Родригес Мемо 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Эрнандес Фелипе 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Миннесота Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
8
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Спортинг Канзас-Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
3
60%
4
27%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
31%
2
12%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
4
44%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
6
4
2
7
2.5
3
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 2 4 4 18 - 20 10
12.
Даллас
 Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 14 - 25 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 26 - 16 21
2.
Цинциннати
 Заявка 10 5 3 2 12 - 9 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 5 1 14 - 10 17
4.
Торонто
 Заявка 10 5 1 4 11 - 13 16
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
11.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 2 3 4 11 - 17 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 9 1 5 3 10 - 17 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
13.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
9.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 9 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 7 (4)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Саллой Даниэль сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
  • 32'
    Паделфорд Девин получил желтую карточку от судьи
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