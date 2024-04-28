Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
2:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБоксолл Михаэл
23' Желтая карточкаФонтас Андреу
2:0
25' ГолОлувасейи Тани
32' Желтая карточкаПаделфорд Девин
2:1
38' ГолПулидо Алан
63' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
90'+3
Ход матча
2'
1:0
23'
25'
2:0
32'
38'
2:1
63'
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
22
Пукки
Теэму
29
Мелия
Тим
24
Пьер
Кэйден
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
-
37 Кларк КейденНападающий
- Нападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
24 Пьер КэйденЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
26.1%
17.4%
56.5%
6 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.67
Среднее время на гол
66
135
Всего голов
30
11
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
45
19
Голов в среднем за матч
1.96
0.83
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
46
108
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|4
|0.44
|Лод Робин
|3
|0.33
|Пукки Теэму
|2
|0.22
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.22
|Фрагапане Франко
|1
|0.11
|Боксолл Михаэл
|1
|0.11
|Дотсон Хассани
|1
|0.11
|Бран Алехандро
|1
|0.11
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Чжон Сан Бин
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|4
|0.4
|Агада Уильям
|3
|0.3
|Пулидо Алан
|3
|0.3
|Вальтер Реми
|2
|0.2
|Росеро Даниэль
|2
|0.2
|Дэвис Якоб
|1
|0.1
|Радоя Неманья
|1
|0.1
|Варгас Аленис
|1
|0.1
|Саллой Даниэль
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Расселл Джонни
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|2
|1
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Трапп Уилл
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Ариага Кервин
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Бран Алехандро
|1
|0
|Олувасейи Тани
|1
|0
|Паделфорд Девин
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|5
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Расселл Джонни
|2
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Радоя Неманья
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Миннесота Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
8
8
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Спортинг Канзас-Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
38%
4
33%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
3
60%
4
27%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
13%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
31%
2
12%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
0
0%
7
37%
61-75
4
44%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:1
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
3:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
54
64
27
37
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 11
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|14 - 25
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 16
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 13
|16
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|13.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|2:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|9 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5