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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:0
Первый тайм: 19'
Хьюстон Динамо
0'
5' Красная карточка
Дорси Гриффин
16' Желтая карточка
Муса Петар

Ход матча

5'
 
Дорси Гриффин
16'
Муса Петар
 
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Хьюстон Динамо
2.80
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3.20
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Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
7
Арриола
Пол
6
Дельгадо
Патриксон
9
Муса
Петар
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
4
Бартлоу
Итан
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
6
Артур
Хосе
15
Блессинг
Латиф
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
Даллас
3-4-2-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Хьюстон Динамо

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

45 матчей

40%
37.8%
22.2%
18 побед 17 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.6%
40%
24.4%
16 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.8%
33.3%
28.9%
17 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

М
0:0
М
1:1
ТМК
2:0
М
2:2
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
2:1
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
1:3
ОК
0:1
М
1:1
М
5:0
М
4:1
М
2:0
М
1:4
ОК
2:3
М
1:4
ОК
3:0
М
3:2
М
1:2
ТМС
1:0
М
0:1
М
2:2
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
1:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
4:1
М
1:0

Голы

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.91
1.43

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.05

Среднее время на гол

55
86

Всего голов

79
56

Голов в среднем за матч

1.76
1.24

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
41

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 2 0.22
Анса Юджин 1 0.11
Феррейра Хесус 1 0.11
Ильяраменди Асьер 1 0.11
Льетгет Себастьян 1 0.11
Сили Данте 1 0.11
Фрейзер Лиам 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Камунго Бернард 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 3 0.33
Феррейра Карлос III 1 0.11
Смит Брэд 1 0.11
Эскобар Франко 1 0.11
Ковальчик Себастьян 1 0.11
Сегал Габриэль 1 0.11
Карраскилья Адальберто 0 0
Басси Амине 0 0
Артур Хосе 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арриола Пол 2 0
Фрейзер Лиам 2 0
Сили Данте 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Пас Мартен 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Фаррингтон Логан 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскилья Адальберто 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Эскобар Франко 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Микаэль 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Алию Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Даллас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Даллас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хьюстон Динамо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
4
Даллас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Хьюстон Динамо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
2
22%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1

Результаты матчей

Даллас
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
4 раза 50%
0:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Даллас
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
2
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 9 6 1 2 18 - 9 19
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 10 4 4 2 16 - 9 16
5.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 14 15
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 3 3 3 15 - 14 12
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 10 2 5 3 17 - 17 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 2 4 3 18 - 18 10
12.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
13.
Даллас
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 12 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 13 - 24 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 1:1 Заявка 11 5 4 2 23 - 16 19
2.
Цинциннати
 1:0 Заявка 10 5 3 2 11 - 8 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
4.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
5.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 8 3 5 0 15 - 10 14
6.
Торонто
 0:1 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
9.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
10.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
11.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
14.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 9 1 2 6 6 - 15 5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
11.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
13.
Даллас
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
2.
Интер Майами
 1:1 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
3.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
4.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 0:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
11.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
13.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Реал Солт-Лейк
 1:1 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 1:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 0 1 5 9 - 14 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Филадельфия Юнион
 1:1 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
4.
Интер Майами
 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 9 8
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
7.
Ди Си Юнайтед
 2:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
8.
Торонто
 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Шарлотт
 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
14.
Нью-Йорк Сити
 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 8 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 6 (4)
Лос-Анджелес Гэлакси Йовелич Деян 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Муса Петар получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    УДАЛЕНИЕ! - Дорси Гриффин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Хьюстон Динамо
2.80
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3.20
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6.30
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Где смотреть матч Даллас 0:0 Хьюстон Динамо онлайн

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Даллас
Хьюстон Динамо
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