Тур: 1. Стадион: Тойота.
2:0
Конец матча
0'
5' Красная карточкаДорси Гриффин
17' Желтая карточкаМуса Петар
42' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
1:0
55' ГолМуса Петар
62' Желтая карточкаМикаэль
73' Желтая карточкаКамунго Бернард
2:0
80' ГолИбеага Себастьен
87' Желтая карточкаГейнс Маккинзи
90'+7
Ход матча
17'
46'
55'
1:0
62'
73'
80'
2:0
87'
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
18
Фрейзер
Лиам
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Даллас
Хьюстон Динамо
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед
20 матчей
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
45 матчей
40%
37.8%
22.2%
18 побед 17 ничьих 10 побед
Первый тайм
35.6%
40%
24.4%
16 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.8%
33.3%
28.9%
17 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.91
1.43
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.61
1.05
Среднее время на гол
55
86
Всего голов
79
56
Голов в среднем за матч
1.76
1.24
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|3
|0.33
|Анса Юджин
|1
|0.11
|Феррейра Хесус
|1
|0.11
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.11
|Льетгет Себастьян
|1
|0.11
|Ибеага Себастьен
|1
|0.11
|Сили Данте
|1
|0.11
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Фрейзер Лиам
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
|Камунго Бернард
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|3
|0.33
|Феррейра Карлос III
|1
|0.11
|Смит Брэд
|1
|0.11
|Эскобар Франко
|1
|0.11
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.11
|Сегал Габриэль
|1
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
|Басси Амине
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арриола Пол
|2
|0
|Фрейзер Лиам
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Фаррингтон Логан
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|2
|1
|Карраскилья Адальберто
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Микаэль
|2
|0
|Эскобар Франко
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Даллас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
4
Даллас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
30%
4
50%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1
Результаты матчей
Даллас
Хьюстон Динамо
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Даллас
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
27
27
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 11
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|14 - 25
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 16
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 13
|16
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|13.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|2:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|9 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5