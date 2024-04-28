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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
2:0
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
5' Красная карточка
Дорси Гриффин
17' Желтая карточка
Муса Петар
42' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
1:0
55' Гол
Муса Петар
62' Желтая карточка
Микаэль
73' Желтая карточка
Камунго Бернард
2:0
80' Гол
Ибеага Себастьен
87' Желтая карточка
Гейнс Маккинзи
90'+7
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
7
Арриола
Пол
6
Дельгадо
Патриксон
9
Муса
Петар
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
4
Бартлоу
Итан
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
6
Артур
Хосе
15
Блессинг
Латиф
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
Даллас
3-4-2-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Хьюстон Динамо

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
36%
17 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

45 матчей

40%
37.8%
22.2%
18 побед 17 ничьих 10 побед

Первый тайм

35.6%
40%
24.4%
16 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.8%
33.3%
28.9%
17 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

М
0:0
М
1:1
ТМК
2:0
М
2:2
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
2:1
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
1:3
ОК
0:1
М
1:1
М
5:0
М
4:1
М
2:0
М
1:4
ОК
2:3
М
1:4
ОК
3:0
М
3:2
М
1:2
ТМС
1:0
М
0:1
М
2:2
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
1:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
4:1
М
1:0

Голы

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.91
1.43

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.61
1.05

Среднее время на гол

55
86

Всего голов

79
56

Голов в среднем за матч

1.76
1.24

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
41

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 3 0.33
Анса Юджин 1 0.11
Феррейра Хесус 1 0.11
Ильяраменди Асьер 1 0.11
Льетгет Себастьян 1 0.11
Ибеага Себастьен 1 0.11
Сили Данте 1 0.11
Джункуа Сэм 0 0
Фрейзер Лиам 0 0
Твумаси Эма 0 0
Камунго Бернард 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 3 0.33
Феррейра Карлос III 1 0.11
Смит Брэд 1 0.11
Эскобар Франко 1 0.11
Ковальчик Себастьян 1 0.11
Сегал Габриэль 1 0.11
Карраскилья Адальберто 0 0
Басси Амине 0 0
Артур Хосе 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арриола Пол 2 0
Фрейзер Лиам 2 0
Сили Данте 2 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Льетгет Себастьян 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Муса Петар 1 0
Пас Мартен 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Камунго Бернард 1 0
Фаррингтон Логан 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 2 1
Карраскилья Адальберто 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Микаэль 2 0
Эскобар Франко 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Алию Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Даллас
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Даллас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
4
Даллас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Хьюстон Динамо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
30%
4
50%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1
Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 5:1

Результаты матчей

Даллас
Хьюстон Динамо

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Даллас
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 2 4 4 18 - 20 10
12.
Даллас
 Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 14 - 25 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 26 - 16 21
2.
Цинциннати
 Заявка 10 5 3 2 12 - 9 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 5 1 14 - 10 17
4.
Торонто
 Заявка 10 5 1 4 11 - 13 16
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
11.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 2 3 4 11 - 17 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 9 1 5 3 10 - 17 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
13.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
9.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 9 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 7 (4)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
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    • 55'
      Г О О О О Л - Муса Петар бьет в цель!
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      Басси Амине уходит с поля. Смит Брэд выходит вместо него
    • 46'
      Фарфан Марко уходит с поля. Bernard Kamungo выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Ильяраменди Асьер получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Блессинг Латиф уходит с поля. Стирс Дэниэл выходит вместо него
    • 17'
      Муса Петар получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      УДАЛЕНИЕ! - Дорси Гриффин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Даллас 2:0 Хьюстон Динамо онлайн

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