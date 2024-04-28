Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
0:0
Конец матча
0'
46' Желтая карточкаЛеннон Брукс
75' Желтая карточкаАригони Аллан
89' Желтая карточкаСлиш Бартош
90' Желтая карточкаМоскера Эдвин
90'+14
Ход матча
46'
75'
76'
89'
90'
34
Брэди
Крис
15
Гутман
Эндрю
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
28
Вольф
Тайлер
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Риос ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
История личных встреч
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.29
0.63
Среднее время на гол
39
144
Всего голов
20
6
Голов в среднем за матч
2.5
0.86
Среднее время на гол
36
105
Всего голов
36
11
Голов в среднем за матч
2.4
0.73
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
37
122
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Брайан
|3 (1)
|0.3
|Герберс Фабиан
|2
|0.2
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.2
|Кейперс Уго
|2
|0.2
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.1
|Акоста Келлин
|1
|0.1
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Теран Карлос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.56
|Тьяре Джамал
|3
|0.33
|Альмада Тьяго
|2 (1)
|0.22
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.11
|Риос Даниэль
|1
|0.11
|Уайли Калеб
|1
|0.11
|Москера Эдвин
|0
|0
|Леннон Брукс
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Келлин
|3
|0
|Герберс Фабиан
|3
|0
|Аригони Аллан
|3
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Теран Карлос
|0
|1
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леннон Брукс
|2
|0
|Муюмба Тристан
|2
|0
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Якумакис Георгиос
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Слиш Бартош
|1
|0
|Москера Эдвин
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
1
Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
11
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
25%
4
33%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
60%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
5
45%
1
8%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
4
44%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0
Результаты матчей
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
63
37
45
19
27
19
18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 11
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|14 - 25
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 16
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 13
|16
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|13.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|2:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|9 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5