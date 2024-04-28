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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
0:0
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
46' Желтая карточка
Леннон Брукс
75' Желтая карточка
Аригони Аллан
89' Желтая карточка
Слиш Бартош
90' Желтая карточка
Москера Эдвин
90'+14
34
Брэди
Крис
27
Аригони
Аллан
14
Сальквист
Тобиас
5
Кцихос
Рафаэль
15
Гутман
Эндрю
8
Мюллер
Крис
23
Акоста
Келлин
22
Пинеда
Маурисио
21
Герберс
Фабиан
9
Кейперс
Уго
19
Куциас
Георгиос
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
4
Абрам
Луис
21
Моралес
Эфрейн
26
Уайли
Калеб
6
Слиш
Бартош
8
Муюмба
Тристан
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
28
Вольф
Тайлер
7
Якумакис
Георгиос
Чикаго Файр
4-4-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Атланта Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

М
3:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:1
М
3:0
М
3:1
М
2:0
М
5:1
М
2:0
М
2:1
ОК
0:1
М
1:2
М
2:0
М
4:0

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.29
0.63

Среднее время на гол

39
144

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2.5
0.86

Среднее время на гол

36
105

Всего голов

36
11

Голов в среднем за матч

2.4
0.73

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

37
122

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Брайан 3 (1) 0.3
Герберс Фабиан 2 0.2
Шакири Джердан 2 (2) 0.2
Кейперс Уго 2 0.2
Хайле-Селассие Марен 1 0.1
Акоста Келлин 1 0.1
Кцихос Рафаэль 0 0
Теран Карлос 0 0
Брэди Крис 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.56
Тьяре Джамал 3 0.33
Альмада Тьяго 2 (1) 0.22
Лобжанидзе Саба 1 0.11
Риос Даниэль 1 0.11
Уайли Калеб 1 0.11
Москера Эдвин 0 0
Леннон Брукс 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Келлин 3 0
Герберс Фабиан 3 0
Аригони Аллан 3 0
Кцихос Рафаэль 2 0
Барлоу Том 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Теран Карлос 0 1
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Брэди Крис 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леннон Брукс 2 0
Муюмба Тристан 2 0
Альмада Тьяго 2 0
Уайли Калеб 2 0
Гузан Брэд 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Якумакис Георгиос 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Силва Алешандре 1 0
Слиш Бартош 1 0
Москера Эдвин 1 0
Фортьюн Аджани 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
11
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
25%
4
33%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
60%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
5
45%
1
8%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
4
44%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0
Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0

Результаты матчей

Чикаго Файр
Атланта Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7
1
9
3.5
1
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 10 4 3 3 17 - 14 15
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 10 2 4 4 18 - 20 10
12.
Даллас
 Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 14 - 25 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 26 - 16 21
2.
Цинциннати
 Заявка 10 5 3 2 12 - 9 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 5 1 14 - 10 17
4.
Торонто
 Заявка 10 5 1 4 11 - 13 16
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
11.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 2 3 4 11 - 17 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 9 1 5 3 10 - 17 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
13.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
9.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 2:0 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 9 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 7 (4)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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