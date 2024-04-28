Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
2:0
Перерыв
Ход матча
44'
1:0
45'
25
Шано
Максим
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
-
91 Мюллер ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
21 Анхель ТомасНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
-
99 Фогаса НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Лос-Анджелес
Портленд Тимберс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 9 побед
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.91
1.38
Среднее время на гол
47
65
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.27
Среднее время на гол
51
70
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.84
1.32
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|5 (3)
|0.5
|Тильман Тимоти
|4
|0.4
|Богуш Матеуш
|3
|0.3
|Атуэста Эдуард
|2
|0.2
|Оливера Кристиан
|1
|0.1
|Моралес Давид
|1
|0.1
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.4
|Мора Фелипе
|4
|0.4
|Антони
|3
|0.3
|Морено Сантьяго
|2
|0.2
|Уильямсон Эрик
|1
|0.1
|Родригес Джонатан
|1
|0.1
|Миллер Эрик
|1
|0.1
|Асприлья Дайрон
|1
|0.1
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Паленсия Серги
|3
|0
|Тильман Тимоти
|3
|0
|Моралес Давид
|1
|1
|Мурильо Хесус
|2
|0
|Санчес Илье
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Сегура Эдди
|1
|0
|Богуш Матеуш
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миллер Камаль
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Чара Диего
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Родригес Джонатан
|1
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Жупарич Дарио
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
7
Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
7
Лос-Анджелес
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
0% (0)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
5
14
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
25%
3
38%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
4
40%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
4
25%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
19
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
3
16%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
4
31%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2
Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2
Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Портленд Тимберс
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
5
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
31
14
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
63
72
18
27
18
18
18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 9
|18
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|5.
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 14
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|15 - 14
|12
|10.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 11
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|14 - 25
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|26 - 16
|21
|2.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 13
|16
|5.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 11
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 18
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 17
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 18
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 14
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|13.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|9 - 11
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|2:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|13.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|14.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|10 - 15
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|8.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Месси Лионель
|9 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|8 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|8 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|7 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5