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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
3:2
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
1:0
44' Гол в свои ворота
Миллер Камаль
2:0
45' Гол
Тильман Тимоти
48' Желтая карточка
Богуш Матеуш
52' Желтая карточка
Браво Клаудио
54' Желтая карточка
Санчес Илье
55' Желтая карточка
Родригес Джонатан
2:1
65' Гол
Родригес Джонатан
68' Желтая карточка
Уильямсон Эрик
72' Желтая карточка
Чара Диего
2:2
73' Гол
Морено Сантьяго
75' Желтая карточка
Шано Максим
76' Вторая желтая карточка
Чара Диего
89' Желтая карточка
Камара Кей
3:2
90' Гол
Буанга Денис
90' Желтая карточка
Миллер Эрик
90'+9
1
Льорис
Уго
14
Паленсия
Серги
3
Мурильо
Хесус
25
Шано
Максим
24
Холлингсхед
Райан
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
20
Атуэста
Эдуард
13
Оливера
Кристиан
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
4
Миллер
Камаль
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
19
Уильямсон
Эрик
11
Антони
30
Морено
Сантьяго
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
Лос-Анджелес
4-3-3
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Портленд Тимберс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 9 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

М
2:2
М
2:0
М
3:2
М
1:2
ОК
2:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:2
ОК
0:1
М
2:3
М
4:1
ОК
3:2
М
0:0
М
2:1

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.91
1.38

Среднее время на гол

47
65

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.27

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.84
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 6 (3) 0.6
Тильман Тимоти 4 0.4
Богуш Матеуш 3 0.3
Атуэста Эдуард 2 0.2
Оливера Кристиан 1 0.1
Моралес Давид 1 0.1
Камара Кей 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.4
Мора Фелипе 4 0.4
Морено Сантьяго 3 0.3
Антони 3 0.3
Родригес Джонатан 2 0.2
Уильямсон Эрик 1 0.1
Миллер Эрик 1 0.1
Асприлья Дайрон 1 0.1
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 5 0
Холлингсхед Райан 3 0
Паленсия Серги 3 0
Тильман Тимоти 3 0
Моралес Давид 1 1
Санчес Илье 2 0
Мурильо Хесус 2 0
Богуш Матеуш 2 0
Камара Кей 1 0
Шано Максим 1 0
Лонг Аарон 1 0
Буанга Денис 1 0
Сегура Эдди 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 3 1
Миллер Камаль 3 0
Крепо Максим 1 1
Родригес Джонатан 2 0
Миллер Эрик 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Макгро Зак 2 0
Мора Фелипе 1 0
Жупарич Дарио 1 0
Браво Клаудио III 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Уильямсон Эрик 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
10
Лос-Анджелес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Портленд Тимберс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
7
Лос-Анджелес
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
0% (0)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
17

Голы по времени матча

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
3
38%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
4
40%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Забито

18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
4
22%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
2
11%
5
25%
61-75
4
22%
5
25%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
5
31%
5
24%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 3:2
Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 3:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Остин - Лос-Анджелес 2:4
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2
Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Портленд Тимберс

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
6 раз 60%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
3
1
2
4
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
2
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
8
2
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 3 2 17 - 9 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 5 3 2 21 - 17 18
3.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 4 3 3 18 - 16 15
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 4 3 3 16 - 15 15
7.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 2 6 1 15 - 14 12
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 2 4 4 20 - 21 10
12.
Даллас
 Заявка 9 2 2 5 9 - 12 8
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 1 3 5 10 - 11 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 1 8 14 - 25 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 26 - 16 21
2.
Цинциннати
 Заявка 10 5 3 2 12 - 9 18
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 5 1 14 - 10 17
4.
Торонто
 Заявка 10 5 1 4 11 - 13 16
5.
Коламбус Крю
 Заявка 10 3 6 1 12 - 9 15
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 4 1 15 - 11 13
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 4 3 14 - 15 13
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 13 - 9 12
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 3 3 12 - 16 12
11.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 10 2 4 4 11 - 18 10
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 2 3 4 11 - 17 9
14.
Нэшвилл
 Заявка 9 1 5 3 10 - 17 8
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 1 1 7 6 - 18 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2.
Остин
 Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Даллас
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 3 2 13 - 14 6
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
13.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 4 1 0 3 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Коламбус Крю
 Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Интер Майами
 Заявка 6 3 2 1 15 - 7 11
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Шарлотт
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Торонто
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
7.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
9.
Цинциннати
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Нэшвилл
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
13.
ФК Монреаль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
4.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 1 2 3 11 - 13 5
9.
Остин
 Заявка 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 0 3 1 9 - 11 3
11.
Даллас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 0 1 4 4 - 8 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 0 1 5 10 - 15 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2.
Интер Майами
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
5.
ФК Монреаль
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
6.
Торонто
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 5 0 4 1 5 - 7 4
9.
Коламбус Крю
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Нэшвилл
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Шарлотт
 Заявка 5 0 1 4 3 - 7 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 9 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 8 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 8 (3)
Интер Майами Суарес Луис 7 (4)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 7
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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