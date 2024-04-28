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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 5.
Хельсинборг
0:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
26' Желтая карточка
Ордоньес Аркимидес
58' Желтая карточка
Daniel Bergman
65' Желтая карточка
Milan Rasmussen
76' Желтая карточка
Philip Bonde
79' Желтая карточка
Jakob Hedenquist
90'+7
1
Йоэльссон
Калле
24
Daniel
Bergman
2
Биркфельдт
Йон
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
25
Хелльборг
Адам
11
Milan
Rasmussen
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Кейта
Али
II
6
Jakob
Hedenquist
27
Ziad
Ghanoum
5
Kevin
Jablinski
3
Chrisnovic
N'sa
20
Michael
Oluwayemi
8
Брэндон
Эрик
22
Ahmed
Bonnah
28
Аджумани
Янник
14
Ордоньес
Аркимидес
10
Simon
Marklund
Хельсинборг
4-4-2
Эстерсунд
3-5-2

История личных встреч

Хельсинборг
Эстерсунд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
С
1:0
А
0:1
А
0:0
А
2:0
А
3:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.6
Лупер Вильгельм 1 (1) 0.2
Benjamin Acquah 1 0.2
Ervin Gigovac 0 0
William Westerlund 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ордоньес Аркимидес 1 0.2
Jakob Hedenquist 1 0.2
Аджумани Янник 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 3 0
Daniel Bergman 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Milan Rasmussen 1 0
Lukas Kjellnaes 1 0
William Westerlund 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Сульич Али 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Хельсинборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
2
Хельсинборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3
Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1
Эстерсунд
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0
Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1

Результаты матчей

Хельсинборг
Эстерсунд

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Дегерфорс
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Утсиктенс
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Браге
 0:2 5 2 2 1 5 - 5 8
6.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Сундсвалль
 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Сандвикен
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Эребру
 2:0 5 2 0 3 6 - 6 6
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Гефле
 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дегерфорс
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Эребру
 2:0 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Браге
 0:2 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Браге
 0:2 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ландскруна
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Эребру
 2:0 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Эребру Хольмберг Карл 3 (2)
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Frederik Ihler 3
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Браге Henry Sletsjoee 3
Хельсинборг Benjamin Orn 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Ордоньес Аркимидес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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