Тур: 6. Стадион: Финнведсваллен.
Ход матча
5'
6'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
23
Samuel
Kotto
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel KottoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alex Hall
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Вернаму
Хальмстад
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
13
Голов в среднем за матч
0.5
2.17
Среднее время на гол
180
41
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
60
49
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|0.5
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.17
|Энгвалль Густав
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|2
|0.33
|Сведберг Джонатан
|1
|0.17
|Ульссон Маркус
|1
|0.17
|Баффо Джозеф
|1
|0.17
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.17
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Viktor Granath
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|3
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Хасич Эмин
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|3
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хальмстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хальмстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Вернаму
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
5
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
4
40%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1
Хальмстад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0
Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0
Результаты матчей
Вернаму
Хальмстад
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|6
|0
|0
|14 - 1
|18
|2.
|2:0
|6
|4
|0
|2
|6 - 6
|12
|3.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|16.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3