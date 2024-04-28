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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 1237
Вернаму
1:3
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
5' Гол
Ульссон Маркус
0:2
6' Гол
Naeem Mohammed
17' Желтая карточка
Frank Junior Adjei
0:3
44' Гол
Naeem Mohammed
1:3
73' Гол
Берг Виктор
90'+4

Ход матча

5'
0:1
Ульссон Маркус
(Ногейра Винисиус)
6'
0:2
Naeem Mohammed
(Ногейра Винисиус)
17'
Frank Junior Adjei
 
44'
0:3
Naeem Mohammed
(Ульссон Маркус)
46'
Винст Фредди
Hampus Naesstroem
 
65'
Хасич Эмин
Samuel Kotto
 
65'
Бастос Марко
Терн Симон
 
69'
 
Эйольфссон Гисли
Viktor Granath
73'
Берг Виктор
(Энгвалль Густав)
1:3
76'
 
Bleon Kurtulus
Ульссон Маркус
76'
 
Боаки Томас
Ногейра Винисиус
82'
Kenan Bilalovic
Юханссон Карл
 
88'
 
Alex Hall
Naeem Mohammed

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
39
Андерссон
Виктор
7
Юханссон
Карл
5
Ларссон
Виктор
23
Samuel
Kotto
3
Берг
Виктор
6
Hampus
Naesstroem
11
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
28
Frank
Junior
Adjei
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
1
Роннинг
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
18
Naeem
Mohammed
6
Алланссон
Йоэль
11
William
Granath
8
Сведберг
Джонатан
9
Viktor
Granath
27
Ногейра
Винисиус
Вернаму
4-3-3
Хальмстад
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Хальмстад

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

К
0:1
А
0:0
А
2:2
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
5:2
С
2:3
С
5:2

Голы

Всего голов

3
13

Голов в среднем за матч

0.5
2.17

Среднее время на гол

180
41

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 3 (1) 0.5
Оливейра Вендерсон 1 0.17
Берг Виктор 1 0.17
Энгвалль Густав 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 3 0.5
Ульссон Маркус 1 0.17
Сведберг Джонатан 1 0.17
Баффо Джозеф 1 0.17
Офосу-Айе Фил 1 0.17
Ногейра Винисиус 0 0
Viktor Granath 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 3 0
Энгвалль Густав 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Хасич Эмин 1 0
Frank Junior Adjei 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 3 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Gabriel Wallentin 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хальмстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хальмстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Вернаму
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Хальмстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
3
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
20%
4
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

13
6
11 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
4
31%
1
17%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1
Хальмстад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0
Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0

Результаты матчей

Вернаму
Хальмстад

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
Хеккен
 0:0 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
5.
ГАИС
 0:0 6 3 1 2 7 - 9 10
6.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
7.
Юргорден
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Мьельбю
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Эльфсборг
 5 1 1 3 6 - 11 4
14.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Кальмар
 5 1 0 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Хеккен
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Юргорден
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
ГАИС
 0:0 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
ГАИС
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Хеккен
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Юргорден
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Ульссон Маркус сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Naeem Mohammed бьет в цель!
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