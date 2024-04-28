  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 21495
Мальмё
5:0
Конец матча
АИК
0'
1:0
15' Гол
Ботхейм Эрик
24' Желтая карточка
Телин Исаак
2:0
32' Гол
Телин Исаак
34' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
39' Желтая карточка
Беширович Дино
3:0
45' Гол в свои ворота
Хансен Беньямин
4:0
57' Гол
Нанаси Себастьян
5:0
71' Гол
Телин Исаак
90'+4
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
33
Elison
Makolli
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
11
Нанаси
Себастьян
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
22
Али
Таха
Абди
20
Ботхейм
Эрик
9
Телин
Исаак
30
Диавара
Исмаэль
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
2
Эд
Эскил
32
Модесто
Руй
10
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
8
Исмаила
Кулибали
28
Питтас
Яннис
19
Беширович
Дино
Мальмё
4-4-2
АИК
4-4-2

История личных встреч

Мальмё
АИК

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
50%
12 побед 11 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

35 матчей

42.9%
37.1%
20%
15 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

25.7%
51.4%
22.9%
9 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:0
А
3:1
А
2:0
А
3:0
К
3:2
А
1:0
А
1:1
А
0:0
А
2:2
К
4:1
А
2:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
2:3
А
2:2
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:4
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
А
0:0
А
0:1
А
1:0
А
2:0
ШК
0:2

Голы

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.39
0.94

Среднее время на гол

64
95

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.12
0.56

Среднее время на гол

80
162

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

1.26
0.74

Тотал матчей

2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

71
121

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 6 1
Ботхейм Эрик 4 0.67
Нанаси Себастьян 4 0.67
Корнелиус Дерек 1 0.17
Рикс Сёрен 1 0.17
Веккья Стефано 1 0.17
Али Таха Абди 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Берг Оливер 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 0.33
Питтас Яннис 2 0.33
Целина Берсант 1 0.17
Хансен Беньямин 1 0.17
Эд Эскил 1 0.17
Abdihakin Ali 1 0.17
Фараж Омар 0 0
Тюкосен Мадс 0 0
Исмаила Кулибали 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Телин Исаак 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Розенгрен Отто 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беширович Дино 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Салетрос Антон 1 0
Целина Берсант 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Исмаила Кулибали 1 0
Эд Эскил 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
5
Мальмё
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
29%
29%
2
20%
31-45
4
24%
4
40%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0
АИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2
АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1

Результаты матчей

Мальмё
АИК

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мальмё
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
3
3
3.5
2
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
Хеккен
 0:0 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
5.
ГАИС
 0:0 6 3 1 2 7 - 9 10
6.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
7.
Юргорден
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Мьельбю
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Эльфсборг
 5 1 1 3 6 - 11 4
14.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Кальмар
 5 1 0 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Хеккен
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Юргорден
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
ГАИС
 0:0 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
ГАИС
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Хеккен
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Юргорден
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мальмё 5:0 АИК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный