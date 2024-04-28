Тур: 6. Стадион: Эледа. Зрители: 21495
0'
1:0
15' ГолБотхейм Эрик
24' Желтая карточкаТелин Исаак
2:0
32' ГолТелин Исаак
34' Желтая карточкаТюкосен Мадс
39' Желтая карточкаБеширович Дино
3:0
45' Гол в свои воротаХансен Беньямин
4:0
57' ГолНанаси Себастьян
5:0
71' ГолТелин Исаак
90'+4
Ход матча
15'
24'
32'
2:0
34'
39'
45'
3:0
57'
61'
71'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
27
Далин
Юхан
20
Ботхейм
Эрик
17
Тюкосен
Мадс
2
Эд
Эскил
32
Модесто
Руй
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Эд ЭскилЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
34 Ринг ЭрикНападающий
-
24 Lamine Dabo
-
37 Ahmad Faqa
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Мальмё
АИК
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
50%
12 побед 11 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
35 матчей
42.9%
37.1%
20%
15 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
25.7%
51.4%
22.9%
9 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.3%
45.7%
20%
12 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.39
0.94
Среднее время на гол
64
95
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.12
0.56
Среднее время на гол
80
162
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
1.26
0.74
Тотал матчей
2.5
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
71
121
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|6
|1
|Ботхейм Эрик
|4
|0.67
|Нанаси Себастьян
|4
|0.67
|Корнелиус Дерек
|1
|0.17
|Рикс Сёрен
|1
|0.17
|Веккья Стефано
|1
|0.17
|Али Таха Абди
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|2
|0.33
|Питтас Яннис
|2
|0.33
|Целина Берсант
|1
|0.17
|Хансен Беньямин
|1
|0.17
|Эд Эскил
|1
|0.17
|Abdihakin Ali
|1
|0.17
|Фараж Омар
|0
|0
|Тюкосен Мадс
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Розенгрен Отто
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беширович Дино
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Исмаила Кулибали
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
5
Мальмё
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
АИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
29%
29%
2
20%
31-45
4
24%
4
40%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0
АИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2
АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1
Результаты матчей
Мальмё
АИК
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Мальмё
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|6.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3