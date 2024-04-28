Тур: 5. Стадион: Consto Arena.
Ход матча
7'
1:0
18'
1:1
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
19
Камара
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
20 Alie Conteh
-
18 Simon Appiah
-
-
14 Keerat Singh
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Мьёндален
Волеренга
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.58
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эверби Сиверт
|1
|0.25
|Брингакер Матиас
|1
|0.25
|Mats Pedersen
|1
|0.25
|Холтен Расмус
|1
|0.25
|Brinder Singh
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|3
|0.6
|Странд Петтер
|1
|0.2
|Рийкс Мис
|1
|0.2
|Бьёрдаль Хенрик
|0
|0
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alie Conteh
|0
|1
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
|Скоген Сондре
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
|Холтен Расмус
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рийкс Мис
|1
|1
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Fidel Brice Ambina
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
1
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Волеренга
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1
Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0
Волеренга
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3
Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2
Результаты матчей
Мьёндален
Волеренга
Точный счет
1:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|10.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 7
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|14.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|3 (2)
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3
|Эгерсунд
|Heine Larsen
|3
|Олесунн
|Атанга Исаак
|1 1