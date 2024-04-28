Тур: 5. Стадион: Consto Arena. Зрители: 2368
0'
1:0
7' ГолЭверби Сиверт
1:1
18' ГолСтранд Петтер
21' Желтая карточкаКройцриглер Мартин
40' Желтая карточкаТокстад Кристоффер
43' Желтая карточкаТронд Фредриксен
2:1
45' ГолAlie Conteh
3:1
45' ГолAlie Conteh
64' Желтая карточкаХолтен Расмус
4:1
75' ГолAlie Conteh
5:1
86' ГолKeerat Singh
90' Желтая карточкаEivind Helgeland
5:2
90' ГолJones El-Abdellaoui
90' Желтая карточкаВогт Педер
5:3
90' ГолБорхгревинк Кристиан
90'+9
Ход матча
7'
1:0
18'
1:1
43'
45'
2:1
45'
3:1
64'
75'
4:1
86'
5:1
90'
90'
90'
90'
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
19
Камара
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
20 Alie Conteh
-
18 Simon Appiah
-
-
14 Keerat Singh
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камара ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Мьёндален
Волеренга
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.58
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alie Conteh
|3
|0.75
|Эверби Сиверт
|1
|0.25
|Брингакер Матиас
|1
|0.25
|Mats Pedersen
|1
|0.25
|Холтен Расмус
|1
|0.25
|Keerat Singh
|1
|0.25
|Ольсен Мейнхард
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|3
|0.6
|Странд Петтер
|2
|0.4
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.2
|Рийкс Мис
|1
|0.2
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.2
|Бьёрдаль Хенрик
|0
|0
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вогт Педер
|2
|0
|Холтен Расмус
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Скоген Сондре
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рийкс Мис
|1
|1
|Кройцриглер Мартин
|2
|0
|Тронд Фредриксен
|1
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Fidel Brice Ambina
|1
|0
Результаты матчей
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Волеренга
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
4
Мьёндален
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Волеренга
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
0
1
Мьёндален
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1
Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3 Фредрикстад - Мьёндален 1:2 Мьёндален - ИК Старт 2:0 Рёуфосс - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Скейд 2:0
Волеренга
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3
Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2
Результаты матчей
Мьёндален
Волеренга
Точный счет
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мьёндален
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
13
14
13
13
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|3 (2)
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3
|Эгерсунд
|Heine Larsen
|3
|Олесунн
|Атанга Исаак
|1 1