Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
0:0
Перерыв
Ход матча
21'
22'
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
26
Наамо
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 David Agbo
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Наамо ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Мёммё ЭэтуНападающий
-
14 Лайне ЛауриНападающий
-
10 Ханнола ПюрюНападающий
-
-
-
36 Denis Cukici
-
Главный тренер: Тони Лехтинен
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|4 (2)
|1
|Татар Беньямин
|2
|0.5
|Jonas Enkerud
|1
|0.25
|Roope Pyyskaenen
|1
|0.25
|Vertti Haenninen
|1
|0.25
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.25
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|3 (1)
|0.6
|Kasper Paananen
|2
|0.4
|Ханнола Пюрю
|1
|0.2
|Карялайнен Расмус
|1
|0.2
|Valentin Gasc
|0
|0
|Фати Бабакар
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|2
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Кабаши Армеш
|2
|0
|Пеннинкангас Теему
|2
|0
|Jussi Leppaelahti
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Татар Беньямин
|1
|0
|Saku Heiskanen
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|2
|0
|Valentin Gasc
|2
|0
|Jaime Moreno II
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Арсало Маркус
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
6
Гнистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2
Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1
СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2
Результаты матчей
Гнистан
СЯК Сейнайоки
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гнистан
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|2.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 8
|7
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|8 - 7
|3
|4.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|6.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Лахти
|Вийтикко Микко
|1 1
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|1 1
|Хака
|Магута Райан
|1 1