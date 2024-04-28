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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
0:0
Перерыв
СЯК Сейнайоки
0'
21' Желтая карточка
Арсало Маркус
22' Желтая карточка
Ояла Юхани

Ход матча

21'
 
Арсало Маркус
22'
Ояла Юхани
 
Лучшие коэффициенты
Гнистан
Ничья
СЯК Сейнайоки
3.61
3.70
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2.60
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Все Коэффициенты
12
Нилльсон
Маттиас
3
Saku
Heiskanen
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
27
Пеннинкангас
Теему
6
Hannes
Woivalin
18
Roope
Pyyskaenen
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
9
Jonas
Enkerud
10
Joakim
Latonen
25
Родригес
Мигель
4
Пирес
Келвин
44
Fallou
Ndiaye
17
Тикканен
Вилле
26
Наамо
Дарио
8
Valentin
Gasc
18
Арсало
Маркус
2
Фати
Бабакар
37
Kasper
Paananen
9
Jaime
Moreno
II
7
Карялайнен
Расмус
Гнистан
СЯК Сейнайоки

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 4 (2) 1
Татар Беньямин 2 0.5
Jonas Enkerud 1 0.25
Roope Pyyskaenen 1 0.25
Vertti Haenninen 1 0.25
Pauli Katajamaeki 1 0.25
Сарр Момоду 0 0
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 3 (1) 0.6
Kasper Paananen 2 0.4
Ханнола Пюрю 1 0.2
Карялайнен Расмус 1 0.2
Valentin Gasc 0 0
Фати Бабакар 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 2 0
Jonas Enkerud 2 0
Кабаши Армеш 2 0
Пеннинкангас Теему 2 0
Jussi Leppaelahti 2 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Татар Беньямин 1 0
Saku Heiskanen 1 0
Аяла Элиас 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 2 0
Valentin Gasc 2 0
Jaime Moreno II 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Арсало Маркус 1 0
Kingsley Ofori 1 0

Результаты матчей

Гнистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
6
Гнистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
СЯК Сейнайоки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2
Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2 Гнистан - Миккелин Паллоильят 1:1 ХИФК - Гнистан 2:2 Гнистан - ТПС 2:0 Гнистан - СалПа 3:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1
СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2

Результаты матчей

Гнистан
СЯК Сейнайоки

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гнистан
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 4 3 1 0 8 - 5 10
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 5 2 3 0 7 - 5 9
3.
КуПС
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
ХИК
 5 2 2 1 11 - 8 8
5.
Гнистан
 0:0 4 2 1 1 10 - 8 7
6.
Хака
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Интер Турку
 4 1 2 1 7 - 7 5
8.
Мариехамн
 3 1 1 1 6 - 6 4
9.
Оулу
 4 0 2 2 6 - 8 2
10.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 6 2
11.
Ильвес
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Мариехамн
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Гнистан
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
ВПС
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ильвес
 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
КуПС
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Гнистан
 0:0 2 1 0 1 8 - 7 3
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
6.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
9.
Ильвес
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Мариехамн
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 0 3 4 - 7 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Гнистан Joakim Latonen 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Весь список

Топ нарушителей
ХИК Канеллопулос Гиоргос 3
Оулу Коффей Эшли 3
Лахти Вийтикко Микко 1 1
Ильвес Хаарала Сантери 1 1
Хака Магута Райан 1 1
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  • Первый тайм
  • 22'
    Ояла Юхани получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Арсало Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гнистан
Ничья
СЯК Сейнайоки
3.61
3.70
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2.60
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Где смотреть матч Гнистан 0:0 СЯК Сейнайоки онлайн

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Гнистан
СЯК Сейнайоки
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