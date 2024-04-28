Тур: 5.
0'
1:0
30' ГолХольмберг Карл
37' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
45' Желтая карточкаГваргис Питер
45' Желтая карточкаKevin Appiah Nyarko
2:0
52' ГолTobias Bjoernstad
64' Желтая карточкаTobias Bjoernstad
70' Желтая карточкаFilip Sjoeberg1
85' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
2:1
86' ГолIeltsin Camoes
Ход матча
30'
37'
45'
52'
70'
86'
2:1
28
Adam
Bark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Adam BarkПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
-
Главный тренер: Janne Mian
История личных встреч
Эребру
Браге
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.75
Среднее время на гол
77
120
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.3
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
60
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|3
|0.6
|Саид Мохаммед
|2
|0.4
|Tobias Bjoernstad
|1
|0.2
|Гваргис Питер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johan Arvidsson
|2
|0.4
|Henry Sletsjoee
|1
|0.2
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.2
|Викстрём Эмиль
|1
|0.2
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Christopher Redenstrand
|0
|0
|Ieltsin Camoes
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крона Себастьян
|2
|1
|Маккью Эрик
|1
|1
|Гваргис Питер
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|3
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Зеттерстрём Александр
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
|Ieltsin Camoes
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Браге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Эребру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Браге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Эребру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1
Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1
Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0
Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1
Результаты матчей
Эребру
Браге
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эребру
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|16.
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|4
|Эребру
|Хольмберг Карл
|3 (2)
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|3
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Браге
|Henry Sletsjoee
|3
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|3