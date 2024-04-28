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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 5.
Эребру
2:1
Второй тайм: 90+'
Браге
0'
1:0
30' Гол
Хольмберг Карл
37' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
45' Желтая карточка
Гваргис Питер
45' Желтая карточка
Kevin Appiah Nyarko
2:0
52' Гол
Tobias Bjoernstad
64' Желтая карточка
Tobias Bjoernstad
70' Желтая карточка
Filip Sjoeberg1
85' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
2:1
86' Гол
Ieltsin Camoes
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
28
Adam
Bark
15
Бергмарк
Никлас
22
Lucas
Shlimon
9
Гваргис
Питер
8
Саид
Мохаммед
17
Хольмберг
Карл
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
7
Викстрём
Эмиль
9
Kevin
Appiah
Nyarko
12
Ieltsin
Camoes
Эребру
4-4-2
Браге
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Браге

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:2
С
2:1
С
0:2
ТМК
1:1
С
1:3
С
3:0
ТМК
1:1
К
3:3
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.75

Среднее время на гол

77
120

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.3
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
60

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 3 0.6
Саид Мохаммед 2 0.4
Tobias Bjoernstad 1 0.2
Гваргис Питер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johan Arvidsson 2 0.4
Henry Sletsjoee 1 0.2
Kevin Appiah Nyarko 1 0.2
Викстрём Эмиль 1 0.2
Pontus Jonsson1 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Ieltsin Camoes 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крона Себастьян 2 1
Маккью Эрик 1 1
Гваргис Питер 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Бергмарк Никлас 1 0
Вальгейрссон Вальгейр 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 3 0
Берггрен Густав 1 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Зеттерстрём Александр 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Ieltsin Camoes 1 0

Результаты матчей

Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Браге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Эребру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Браге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Эребру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1
Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1
Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0
Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2 Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1

Результаты матчей

Эребру
Браге

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эребру
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Дегерфорс
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Утсиктенс
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Браге
 1:2 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Сундсвалль
 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Сандвикен
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Эребру
 2:1 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
14.
Треллеборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Гефле
 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дегерфорс
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Эребру
 2:1 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Браге
 1:2 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Треллеборг
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 1:2 3 1 1 1 4 - 4 4
2.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Дегерфорс
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Ландскруна
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Эребру
 2:1 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 4
Эребру Хольмберг Карл 3 (2)
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Frederik Ihler 3
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Браге Henry Sletsjoee 3
Хельсинборг Benjamin Orn 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    Эребру
    Ничья
    Браге
    2.88
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    3.80
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