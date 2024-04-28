  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: .
Юргорден
0:0
Первый тайм: 20'
ГАИС
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
ГАИС
4.30
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4.27
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5.40
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
4
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
8
Экдаль
Альбин
15
Фаллениус
Оскар
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
11
Хуммет
Денис
13
Симс
Кес
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
26
Chovanie
Amatkarijo
18
Хольмстрём
Александр
Аль
17
Amin
Boudri
Юргорден
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
ГАИС

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
2:1
А
0:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
2:1
А
0:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.8

Среднее время на гол

77
112

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.33
Нгуэн Токмак 2 0.33
Samuel Holm 1 0.17
Гулликсен Тобиас 1 0.17
Lucas Bergvall 1 0.17
Хуммет Денис 1 0.17
Тенхо Миро 1 0.17
Фаллениус Оскар 0 0
Samuel Dahl 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 2 0.33
Лав Джек Купер 2 0.33
Милованович Вилльям 1 0.17
Линдберг Йонас 1 0.17
Amin Boudri 1 0.17
Chovanie Amatkarijo 0 0
Gustav Lundgren 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Викхейм Густав 1 0
Юханссон Петр 1 0
Samuel Holm 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Ибрагим Харун 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Норен Аксель 1 0
Axel Henriksson 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
2
Юргорден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
ГАИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
100%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
50%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3
Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2
ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4

Результаты матчей

Юргорден
ГАИС

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Юргорден
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
Хеккен
 0:0 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
5.
ГАИС
 0:0 6 3 1 2 7 - 9 10
6.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
7.
Юргорден
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Мьельбю
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Эльфсборг
 5 1 1 3 6 - 11 4
14.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Кальмар
 5 1 0 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Хеккен
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Юргорден
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
ГАИС
 0:0 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
ГАИС
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Хеккен
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Юргорден
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
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  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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