Тур: 6. Стадион: Теле2 Арена.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Keita Kosugi
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Amin BoudriНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
-
27 Mohamed Bawa
-
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Юргорден
ГАИС
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.8
Среднее время на гол
77
112
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
66
99
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.33
|Нгуэн Токмак
|2
|0.33
|Samuel Holm
|1
|0.17
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.17
|Lucas Bergvall
|1
|0.17
|Хуммет Денис
|1
|0.17
|Тенхо Миро
|1
|0.17
|Фаллениус Оскар
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.33
|Лав Джек Купер
|2
|0.33
|Милованович Вилльям
|1
|0.17
|Линдберг Йонас
|1
|0.17
|Amin Boudri
|1
|0.17
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Gustav Lundgren
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Samuel Holm
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Ибрагим Харун
|2
|0
|Amin Boudri
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Axel Henriksson
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
2
Юргорден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
ГАИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
100%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
50%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3
Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2
ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4
Результаты матчей
Юргорден
ГАИС
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Юргорден
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
32
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|6.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3