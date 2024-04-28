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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: .
Юргорден
1:0
Конец матча
ГАИС
0'
52' Желтая карточка
Вангберг Август
1:0
54' Гол
Хуммет Денис
56' Желтая карточка
Axel Henriksson
90' Желтая карточка
Сабович Бесард
90'+8

Ход матча

52'
 
Вангберг Август
54'
Хуммет Денис
(Радетинац Харис)
1:0
56'
 
Axel Henriksson
Amin Boudri
56'
 
Axel Henriksson
58'
Викхейм Густав
Радетинац Харис
 
58'
Lucas Bergvall
Эрикссон Магнус
 
58'
Сабович Бесард
Samuel Holm
 
58'
Теркильдсен Петер
Юханссон Петр
 
70'
 
Селик Мерван
Хольмстрём Александр Аль
70'
 
Лав Джек Купер
Chovanie Amatkarijo
80'
Гурбанлы Муса
Хуммет Денис
 
83'
 
Ибрагим Харун
Оберг Йоаким
83'
 
Линдберг Йонас
Милованович Вилльям
90'
Сабович Бесард
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
4
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
8
Экдаль
Альбин
15
Фаллениус
Оскар
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
11
Хуммет
Денис
13
Симс
Кес
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
8
Милованович
Вилльям
26
Chovanie
Amatkarijo
18
Хольмстрём
Александр
Аль
17
Amin
Boudri
Юргорден
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
ГАИС

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
3:0
А
0:0
А
2:2
А
2:1
А
0:1
А
1:1
А
1:1
А
2:1
А
2:1
А
0:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.8

Среднее время на гол

77
112

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.33
Нгуэн Токмак 2 0.33
Хуммет Денис 2 0.33
Samuel Holm 1 0.17
Гулликсен Тобиас 1 0.17
Lucas Bergvall 1 0.17
Тенхо Миро 1 0.17
Радетинац Харис 0 0
Фаллениус Оскар 0 0
Samuel Dahl 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 2 0.33
Лав Джек Купер 2 0.33
Милованович Вилльям 1 0.17
Линдберг Йонас 1 0.17
Amin Boudri 1 0.17
Chovanie Amatkarijo 0 0
Gustav Lundgren 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Викхейм Густав 1 0
Юханссон Петр 1 0
Samuel Holm 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Axel Henriksson 2 0
Ибрагим Харун 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Юргорден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ГАИС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
2
Юргорден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
ГАИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
100%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
4
50%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3
Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1 Юргорден - Сириус 2:4 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1
ГАИС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2
ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Треллеборг - ГАИС 0:6 ГАИС - Эстер 1:0 Эргрюте - ГАИС 1:4

Результаты матчей

Юргорден
ГАИС

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Юргорден
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
4.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Хеккен
 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
7.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
8.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
9.
Мьельбю
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Эльфсборг
 5 1 1 3 6 - 11 4
14.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Кальмар
 5 1 0 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
8.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Вангберг Август получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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