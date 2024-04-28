  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: .
Хеккен
0:0
Первый тайм: 20'
ИФК Норрчепинг
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
ИФК Норрчепинг
4.70
4.90
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5.20
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Все Коэффициенты
1
Линде
Андреас
6
Линдаль
Аксель
4
Лоде
Мариус
5
Ховланд
Эвен
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
20
Тёрготт
Блэйр
29
Инусса
Зейдан
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
23
Сисей
Йозеф
16
Салихович
Дино
25
Kevin
Jansson
9
Траустасон
Арнор
22
Прица
Тим
5
Нюман
Кристоффер
Хеккен
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-4-2

История личных встреч

Хеккен
ИФК Норрчепинг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

46.7%
16.7%
36.6%
14 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.7%
56.7%
16.6%
8 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
4:1
А
2:2
К
3:0
А
3:3
А
1:1
А
5:0
А
0:1
К
2:3
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
4:1
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
3:1
А
0:2
КШ
3:1
К
3:1
А
0:0
А
2:0
А
1:0
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
0:1
А
2:2

Голы

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

2.25
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.06

Среднее время на гол

52
84

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

2
1.17

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 2 0.33
Густафссон Симон 2 0.33
Инусса Зейдан 2 0.33
Линдберг Юлиус 2 0.33
Ховланд Эвен 1 0.17
Чилуфя Эдвард 1 0.17
Рюгор Миккель 0 0
Дабо Понтус 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 2 0.33
Траустасон Арнор 2 0.33
Прица Тим 1 0.17
Сигюргейрссон Исак 1 0.17
Лушаку Исмет 1 0.17
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Дабо Понтус 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 2 0
Kevin Jansson 2 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Каллей Яхья 1 0
Салихович Дино 1 0

Результаты матчей

Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
5
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
14%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3
Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0

Результаты матчей

Хеккен
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хеккен
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
Хеккен
 0:0 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
5.
ГАИС
 0:0 6 3 1 2 7 - 9 10
6.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
7.
Юргорден
 0:0 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
ИФК Норрчепинг
 0:0 6 2 2 2 7 - 11 8
9.
Мьельбю
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Эльфсборг
 5 1 1 3 6 - 11 4
14.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Кальмар
 5 1 0 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Хеккен
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Юргорден
 0:0 4 1 2 1 5 - 4 5
8.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
ГАИС
 0:0 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
ГАИС
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Хеккен
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Юргорден
 0:0 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
ИФК Норрчепинг
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Хеккен
Ничья
ИФК Норрчепинг
4.70
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