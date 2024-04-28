Тур: 6. Стадион: Бравида Арена.
0:0
Первый тайм: 20'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
23
Сисей
Йозеф
22
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
23 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Хеккен
ИФК Норрчепинг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
46.7%
16.7%
36.6%
14 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.7%
56.7%
16.6%
8 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
2.25
1.29
Среднее время на гол
40
70
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.06
Среднее время на гол
52
84
Всего голов
60
35
Голов в среднем за матч
2
1.17
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
45
77
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|2
|0.33
|Густафссон Симон
|2
|0.33
|Инусса Зейдан
|2
|0.33
|Линдберг Юлиус
|2
|0.33
|Ховланд Эвен
|1
|0.17
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.17
|Рюгор Миккель
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|2
|0.33
|Траустасон Арнор
|2
|0.33
|Прица Тим
|1
|0.17
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.17
|Лушаку Исмет
|1
|0.17
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|2
|0
|Kevin Jansson
|2
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
5
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
14%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3
Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0
Результаты матчей
Хеккен
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хеккен
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
23
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|6.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3