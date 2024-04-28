Тур: 6. Стадион: Бравида Арена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолПрица Тим
55' Желтая карточкаВатсон Макс
0:2
59' ГолТраустасон Арнор
1:2
63' ГолХрстич Срджан
90'+7
Ход матча
25'
0:1
55'
56'
59'
0:2
63'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
11 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
23
Сисей
Йозеф
22
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
23 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Хеккен
ИФК Норрчепинг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
46.7%
16.7%
36.6%
14 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.7%
56.7%
16.6%
8 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
2.25
1.29
Среднее время на гол
40
70
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.06
Среднее время на гол
52
84
Всего голов
60
35
Голов в среднем за матч
2
1.17
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
45
77
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|2
|0.33
|Густафссон Симон
|2
|0.33
|Инусса Зейдан
|2
|0.33
|Линдберг Юлиус
|2
|0.33
|Ховланд Эвен
|1
|0.17
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.17
|Хрстич Срджан
|1
|0.17
|Рюгор Миккель
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|3
|0.5
|Прица Тим
|2
|0.33
|Нюман Кристоффер
|2
|0.33
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.17
|Лушаку Исмет
|1
|0.17
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|2
|0
|Kevin Jansson
|2
|0
|Ватсон Макс
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
1
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
5
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
57%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
14%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
4
36%
3
33%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
40%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3
Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0
Результаты матчей
Хеккен
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хеккен
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
24
24
15
15
15
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3