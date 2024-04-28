  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: .
Хеккен
1:2
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
0:1
25' Гол
Прица Тим
55' Желтая карточка
Ватсон Макс
0:2
59' Гол
Траустасон Арнор
1:2
63' Гол
Хрстич Срджан
90'+7

Ход матча

25'
0:1
Прица Тим
(Нюман Кристоффер)
46'
Линдберг Юлиус
Линдаль Аксель
 
55'
 
Ватсон Макс
56'
Хрстич Срджан
Тёрготт Блэйр
 
56'
Юссеф Али
Ромео Аман
 
59'
0:2
Траустасон Арнор
(Прица Тим)
63'
Хрстич Срджан
(Лаюни Амор)
1:2
65'
 
Шабани Лаорент
Прица Тим
65'
 
Ссеванкамбо Исак
Сисей Йозеф
66'
 
Бьёрк Карл
Нюман Кристоффер
74'
Дабо Понтус
Рюгор Миккель
 
79'
 
Amadeus Soegaard
Эрикссон Антон
83'
Хаммар Юхан
Инусса Зейдан
 
89'
 
Сисей Йеспер
Kevin Jansson

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
1
Линде
Андреас
6
Линдаль
Аксель
4
Лоде
Мариус
5
Ховланд
Эвен
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
20
Тёрготт
Блэйр
29
Инусса
Зейдан
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
23
Сисей
Йозеф
16
Салихович
Дино
25
Kevin
Jansson
9
Траустасон
Арнор
22
Прица
Тим
5
Нюман
Кристоффер
Хеккен
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-4-2

История личных встреч

Хеккен
ИФК Норрчепинг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

46.7%
16.7%
36.6%
14 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.7%
56.7%
16.6%
8 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
4:1
А
2:2
К
3:0
А
3:3
А
1:1
А
5:0
А
0:1
К
2:3
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
0:1
А
2:1
А
4:1
А
1:2
А
3:1
А
1:2
А
3:1
А
0:2
КШ
3:1
К
3:1
А
0:0
А
2:0
А
1:0
А
4:2
А
1:2
А
6:0
А
0:1
А
2:2

Голы

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

2.25
1.29

Среднее время на гол

40
70

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.06

Среднее время на гол

52
84

Всего голов

60
35

Голов в среднем за матч

2
1.17

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

45
77

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 2 0.33
Густафссон Симон 2 0.33
Инусса Зейдан 2 0.33
Линдберг Юлиус 2 0.33
Ховланд Эвен 1 0.17
Чилуфя Эдвард 1 0.17
Хрстич Срджан 1 0.17
Рюгор Миккель 0 0
Дабо Понтус 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 3 0.5
Прица Тим 2 0.33
Нюман Кристоффер 2 0.33
Сигюргейрссон Исак 1 0.17
Лушаку Исмет 1 0.17
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Дабо Понтус 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 2 0
Kevin Jansson 2 0
Ватсон Макс 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Каллей Яхья 1 0
Салихович Дино 1 0

Результаты матчей

Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
1
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
5
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
57%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
14%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
4
36%
3
33%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
4
40%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3
Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0

Результаты матчей

Хеккен
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хеккен
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
4.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Хеккен
 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
7.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
8.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
9.
Мьельбю
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 7 6
12.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Эльфсборг
 5 1 1 3 6 - 11 4
14.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Кальмар
 5 1 0 4 6 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
8.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
5.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Нюман Кристоффер сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Прица Тим бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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