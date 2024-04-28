  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Фредрикстад
1:0
Второй тайм: 60'
Саннефьёрд
0'
1:0
30' Гол
Бьёрло Мортен
36' Желтая карточка
Амин Симон

Ход матча

30'
Бьёрло Мортен
(Sondre Soerloekk)
1:0
36'
 
Амин Симон
60'
 
Jakob Masloe Dunsby
Nishimwe Beltran Mvuka

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 200 Количество передач 272
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Саннефьёрд
3.85
Реклама, betboom.ru
4.90
Реклама, betcity.ru
3.85
Все Коэффициенты
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
20
Кьяер
Йеппе
29
Ага
Оскар
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
7
Марковик
Эман
9
Тветер
Александер
Рууд
45
Nishimwe
Beltran
Mvuka
Фредрикстад
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Саннефьёрд

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:3
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ТМС
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.17

Среднее время на гол

135
77

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.92
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
67

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 2 0.4
Stian Stray Molde 2 0.4
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.2
Квиле Сигур 1 0.2
Sondre Soerloekk 0 0
Траоре Маи 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристиансен Стиан 1 0.25
Fredrik Tobias Berglie 1 0.25
Оттоссон Филип 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Mikkjal Thomassen 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Квиле Сигур 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Амин Симон 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Martin Gjone 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Саннефьёрд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10
Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё/Глимт - Саннефьёрд 4:3

Результаты матчей

Фредрикстад
Саннефьёрд

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Мольде
 2:0 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Бранн
 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
ФК Кристиансунн
 2:0 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Стрёмсгодсет
 0:2 5 3 0 2 5 - 7 9
7.
Фредрикстад
 1:0 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Одд
 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Лиллестрём
 1:1 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Хёугесунн
 0:2 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
КФУМ Осло
 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Викинг
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сарпсборг-08
 3:0 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хам-Кам
 1:1 6 0 2 4 2 - 6 2
15.
Саннефьёрд
 0:1 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тромсё
 0:3 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2:0 4 3 0 1 9 - 2 9
2.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Бранн
 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Будё/Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фредрикстад
 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Стрёмсгодсет
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
КФУМ Осло
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Лиллестрём
 1:1 3 0 1 2 3 - 9 1
12.
Саннефьёрд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сарпсборг-08
 3:0 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Тромсё
 0:3 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 1:1 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
ФК Кристиансунн
 2:0 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Хёугесунн
 0:2 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Стрёмсгодсет
 0:2 3 2 0 1 4 - 5 6
7.
Бранн
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
КФУМ Осло
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Фредрикстад
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Мольде
 2:0 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Сарпсборг-08
 3:0 3 1 1 1 5 - 3 4
12.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Хам-Кам
 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Саннефьёрд
 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Тромсё
 0:3 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Тактическая замена. Beltran Mvuka уходит с поля и его заменяет Jakob Masloe Dunsby
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Амин Симон получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Sondre Soerloekk сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Бьёрло Мортен из команды Фредрикстад.
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Саннефьёрд
3.85
Реклама, betboom.ru
4.90
Реклама, betcity.ru
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фредрикстад 1:0 Саннефьёрд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фредрикстад
Саннефьёрд
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный