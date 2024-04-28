Тур: 5. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 3597 Главный судья: Эскас Эспен
1:0
Конец матча
Ход матча
30'
36'
57'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
322 Количество передач 574
-
37 Владение мячом, % 63
17
Квиле
Сигур
20
Кьяер
Йеппе
29
Ага
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эрик Одегаард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фредрикстад
Саннефьёрд
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.17
Среднее время на гол
135
77
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
0.92
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
98
67
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|2
|0.4
|Stian Stray Molde
|2
|0.4
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.2
|Квиле Сигур
|1
|0.2
|Sondre Soerloekk
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристиансен Стиан
|1
|0.25
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.25
|Оттоссон Филип
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Квиле Сигур
|2
|0
|Mikkjal Thomassen
|1
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Оттоссон Филип
|1
|0
|Нильссон Александер II
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10
Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё/Глимт - Саннефьёрд 4:3
Результаты матчей
Фредрикстад
Саннефьёрд
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
23
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|5.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1