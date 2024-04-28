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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 3597 Главный судья: Эскас Эспен
Фредрикстад
1:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
30' Гол
Бьёрло Мортен
36' Желтая карточка
Амин Симон
57' Желтая карточка
Квиле Сигур
90'+6

Ход матча

30'
Бьёрло Мортен
(Sondre Soerloekk)
1:0
36'
 
Амин Симон
57'
Квиле Сигур
 
59'
 
Jakob Masloe Dunsby
Nishimwe Beltran Mvuka
71'
Simen Rafn
Stian Stray Molde
 
71'
Ольсен Брандур
Кьяер Йеппе
 
83'
 
Нильссон Александер II
Loris Mettler
83'
 
Эгели Ветле Валле
Марковик Эман
83'
 
Рисан Сандер
Амин Симон
89'
Сегберг Эрленд
Ага Оскар
 
89'
Mads Nielsen II
Скарет Браге
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 322 Количество передач 574
  • 37 Владение мячом, % 63
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
12
Меткалф
Патрик
13
Sondre
Soerloekk
19
Магнуссон
Юлиус
10
Бьёрло
Мортен
4
Stian
Stray
Molde
20
Кьяер
Йеппе
29
Ага
Оскар
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
7
Марковик
Эман
9
Тветер
Александер
Рууд
45
Nishimwe
Beltran
Mvuka
Фредрикстад
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Саннефьёрд

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:0
ТМК
1:3
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ТМС
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.17

Среднее время на гол

135
77

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

0.92
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

98
67

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 2 0.4
Stian Stray Molde 2 0.4
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.2
Квиле Сигур 1 0.2
Sondre Soerloekk 0 0
Траоре Маи 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристиансен Стиан 1 0.25
Fredrik Tobias Berglie 1 0.25
Оттоссон Филип 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Квиле Сигур 2 0
Mikkjal Thomassen 1 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Амин Симон 1 0
Оттоссон Филип 1 0
Нильссон Александер II 1 0
Martin Gjone 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Саннефьёрд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10
Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Фредрикстад - Дьерв 1:0 Мосс - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Мьёндален 1:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Будё/Глимт - Саннефьёрд 4:3

Результаты матчей

Фредрикстад
Саннефьёрд

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Саннефьёрд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Мольде
 6 4 1 1 11 - 4 13
3.
Бранн
 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Стрёмсгодсет
 5 3 1 1 7 - 7 10
5.
Одд
 2:1 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Фредрикстад
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
ФК Кристиансунн
 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Лиллестрём
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
КФУМ Осло
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Викинг
 1:2 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Сарпсборг-08
 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хам-Кам
 6 0 2 4 2 - 6 2
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Будё/Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Одд
 2:1 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
12.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Одд
 2:1 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Мольде
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Хам-Кам
 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Весь список
  • 71'
    Тактическая замена. Stian Stray Molde уходит с поля и его заменяет Симен Рафн
  • 59'
    Тактическая замена. Beltran Mvuka уходит с поля и его заменяет Jakob Masloe Dunsby
  • 57'
    Квиле Сигур получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Амин Симон получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Sondre Soerloekk сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Бьёрло Мортен из команды Фредрикстад.
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    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фредрикстад 1:0 Саннефьёрд онлайн

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