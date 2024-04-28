  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 6160 Главный судья: Моен Кристиан
Мольде
2:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
1:0
4' Гол
Эйкрем Магнус
2:0
10' Гол
Эриксен Кристиан
43' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
49' Желтая карточка
Гульбрандсен Фредрик
2:1
69' Гол
Sorry Diarra
90' Желтая карточка
Людвикссон Антон
90'+6

Ход матча

4'
Эйкрем Магнус
(Хёуген Кристоффер)
1:0
10'
Эриксен Кристиан
(Гульбрандсен Фредрик)
2:0
43'
Эриксен Кристиан
 
49'
Гульбрандсен Фредрик
 
60'
Оланаре Аарон
Гульбрандсен Фредрик
 
60'
Брейвик Эмиль
Эйкрем Магнус
 
60'
Бакке Йохан
Alwande Roaldsoey
 
65'
 
Конрадсен Мортен
Лейте Бруно
65'
 
Oscar Krusnell
Claus Niyukuri
69'
2:1
Sorry Diarra
(Oscar Krusnell)
74'
Ловик Матиас
Хёуген Кристоффер
 
80'
 
Mathias Sauer
Troy Nyhammer
90'
 
Людвикссон Антон

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 455 Количество передач 520
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Карлстрём
Якоб
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
26
Амундсен
Исак
18
Стеневик
Халлдор
5
Хестад
Эйрик
6
Alwande
Roaldsoey
20
Эриксен
Кристиан
I
28
Хёуген
Кристоффер
8
Гульбрандсен
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
1
Сельвик
Эгиль
25
Mikkel
Hope
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
13
Людвикссон
Антон
16
Лейте
Бруно
24
Troy
Nyhammer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Мольде
3-5-2
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Мольде
Хёугесунн

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед

29 матчей

62.1%
20.7%
17.2%
18 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.6%
55.2%
17.2%
8 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
5:4
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
1:0
К
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
3:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:5
Э
1:0
Э
2:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
1:2
Э
2:1

Голы

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.14

Среднее время на гол

84
78

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.38
1.24

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 4 0.67
Эйкрем Магнус 2 0.33
Хестад Эйрик 2 0.33
Хёуген Кристоффер 1 0.17
Хагельскьер Андерс 1 0.17
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.17
Гульбрандсен Фредрик 0 0
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Бакке Йохан 0 0
Ловик Матиас 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лейте Бруно 2 0.4
Sorry Diarra 2 0.4
Ismael Seone 1 0.2
Эскесен Юлиус 0 0
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 3 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Гульбрандсен Фредрик 1 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Амундсен Исак 1 0
Ловик Матиас 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Claus Niyukuri 3 0
Лейте Бруно 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Тунекти Себастьян 1 0
Sorry Diarra 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0

Результаты матчей

Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хёугесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
0
Мольде
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хёугесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0
Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2
Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3

Результаты матчей

Мольде
Хёугесунн

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мольде
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Мольде
 6 4 1 1 11 - 4 13
3.
Бранн
 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Стрёмсгодсет
 5 3 1 1 7 - 7 10
5.
Одд
 2:1 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Фредрикстад
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
ФК Кристиансунн
 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Лиллестрём
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
КФУМ Осло
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Викинг
 1:2 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Сарпсборг-08
 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хам-Кам
 6 0 2 4 2 - 6 2
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Будё/Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Одд
 2:1 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
12.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Одд
 2:1 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Мольде
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Хам-Кам
 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Эриксен Кристиан I - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
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