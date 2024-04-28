Тур: 5. Стадион: Акер. Зрители: 6160 Главный судья: Моен Кристиан
0'
1:0
4' ГолЭйкрем Магнус
2:0
10' ГолЭриксен Кристиан
43' Желтая карточкаЭриксен Кристиан
49' Желтая карточкаГульбрандсен Фредрик
2:1
69' ГолSorry Diarra
90' Желтая карточкаЛюдвикссон Антон
90'+6
Ход матча
4'
10'
43'
69'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
455 Количество передач 520
-
47 Владение мячом, % 53
25
Mikkel
Hope
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Mikkel HopeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Ismael Seone
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мольде
Хёугесунн
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 5 побед
29 матчей
62.1%
20.7%
17.2%
18 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
55.2%
27.6%
17.2%
16 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.6%
55.2%
17.2%
8 побед 16 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.14
Среднее время на гол
84
78
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.38
1.24
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.67
|Эйкрем Магнус
|2
|0.33
|Хестад Эйрик
|2
|0.33
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.17
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.17
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.17
|Гульбрандсен Фредрик
|0
|0
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лейте Бруно
|2
|0.4
|Sorry Diarra
|2
|0.4
|Ismael Seone
|1
|0.2
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Лейте Бруно
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Тунекти Себастьян
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Mikkel Hope
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Хёугесунн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Мольде
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
0
Мольде
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хёугесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0
Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2 Копенгаген - Мольде 3:1 Мольде - Мидтьюлланн 2:1 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Байер Л - Мольде 5:1 Будё/Глимт - Мольде 0:1 Мольде - Хам-Кам 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2
Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3
Результаты матчей
Мольде
Хёугесунн
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мольде
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
14
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|5.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1