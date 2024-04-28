Тур: 5. Стадион: Наддеруд.
0'
1:0
45' ГолAnders Bjoerntvedt Olsen
45' Желтая карточкаРостен Хокон
1:1
46' ГолСетер Йон-Хоу
54' Желтая карточкаJoergen Vedal Sjoel
Ход матча
45'
45'
46'
1:1
19
Tobias
Myhre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Tobias MyhreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Vetle Wenaas
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Люн
Ранхейм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеллум Андреас
|2
|0.4
|Henrik Kristiansen
|1
|0.2
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0.2
|Mathias Johansen
|1
|0.2
|Daniel Schneider
|1
|0.2
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|5
|1
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0.4
|Vetle Wenaas
|1
|0.2
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Sander Amble Haugen
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Even Bydal
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Daniel Schneider
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Erik Toenne
|1
|0
|Sander Amble Haugen
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Nikolai Skuseth
|1
|0
Результаты матчей
Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ранхейм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2
Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4
Ранхейм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3
Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 Мосс - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Дьерв 4:2 Осане - Ранхейм 3:0
Результаты матчей
Люн
Ранхейм
Точный счет
1:1
2 раза 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Люн
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|10.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|13.
|4
|0
|4
|0
|7 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|6.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|12.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 7
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|8 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|5
|Осане
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|Санднес
|Хейланн Томми
|3 (2)
|Эгерсунд
|Stian Rokaas Michalsen
|3 (1)
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Осане
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|Мосс
|Marius Andresen2
|3
|Эгерсунд
|Heine Larsen
|3
|Олесунн
|Атанга Исаак
|1 1