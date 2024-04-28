  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 5. Стадион: .
Люн
1:1
Конец матча
Ранхейм
0'
1:0
44' Гол
Anders Bjoerntvedt Olsen
45' Желтая карточка
Ростен Хокон
1:1
46' Гол
Сетер Йон-Хоу
54' Желтая карточка
Joergen Vedal Sjoel
90'+8
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
19
Tobias
Myhre
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
11
Хеллум
Андреас
10
Mathias
Johansen
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
3
Ростен
Хокон
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
10
Сетер
Йон-Хоу
11
Солли
Сиверт
9
Бюэ
Бендик
19
Dennis
Gaustad
Люн
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Люн
Ранхейм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

А
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеллум Андреас 2 0.4
Henrik Kristiansen 1 0.2
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0.2
Mathias Johansen 1 0.2
Daniel Schneider 1 0.2
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 5 1
Сетер Йон-Хоу 2 0.4
Vetle Wenaas 1 0.2
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Sander Amble Haugen 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Even Bydal 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Daniel Schneider 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Erik Toenne 1 0
Sander Amble Haugen 1 0
Ростен Хокон 1 0
Nikolai Skuseth 1 0

Результаты матчей

Люн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ранхейм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
67%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2
Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1 Нутодден - Люн 2:5 Люн - Вард Хёугесунн 2:1 Трефф - Люн 1:4
Ранхейм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3
Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2 Ранхейм - ФК Кристиансунн 0:2 Мосс - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Дьерв 4:2 Осане - Ранхейм 3:0

Результаты матчей

Люн
Ранхейм

Точный счет

1:1
3 раза 100%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Люн
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Эгерсунд
 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
Брюне
 5 3 0 2 5 - 3 9
4.
Стабек
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Левангер
 5 2 2 1 11 - 6 8
6.
Согндаль
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Мосс
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Люн
 5 1 3 1 6 - 6 6
9.
Мьёндален
 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Ранхейм
 5 1 2 2 8 - 8 5
11.
Санднес
 5 1 2 2 9 - 10 5
12.
Волеренга
 5 1 2 2 8 - 11 5
13.
Осане
 4 0 4 0 7 - 7 4
14.
Рёуфосс
 5 1 1 3 6 - 7 4
15.
Олесунн
 5 1 1 3 6 - 12 4
16.
ИК Старт
 5 0 2 3 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Согндаль
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Мосс
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Брюне
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Мьёндален
 3 1 2 0 7 - 5 5
6.
Ранхейм
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Санднес
 3 1 1 1 7 - 6 4
8.
Эгерсунд
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Стабек
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Левангер
 2 1 0 1 6 - 2 3
11.
Осане
 3 0 3 0 5 - 5 3
12.
Люн
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
ИК Старт
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Волеренга
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Олесунн
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Рёуфосс
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 3 2 1 0 9 - 7 7
2.
Стабек
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Левангер
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Конгсвингер
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Рёуфосс
 3 1 1 1 5 - 4 4
6.
Волеренга
 3 1 1 1 6 - 7 4
7.
Олесунн
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Люн
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Согндаль
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Осане
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Санднес
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Ранхейм
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
ИК Старт
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Мьёндален
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Мосс
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 8 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 5
Осане Мюклебуст Эрлинг 4
Санднес Хейланн Томми 3 (2)
Эгерсунд Stian Rokaas Michalsen 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Осане Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3
Мосс Marius Andresen2 3
Эгерсунд Heine Larsen 3
Олесунн Атанга Исаак 1 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ростен Хокон получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Хеллум Андреас сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Anders Bjoerntvedt Olsen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Люн 1:1 Ранхейм онлайн

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