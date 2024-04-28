Тур: 5. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 6190 Главный судья: Daniel Higraff
1:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаUba Charles
24' Желтая карточкаKristian Loenstad Onsrud
1:0
39' ГолАнтонио Владимиро
45' Красная карточкаАнтонио Владимиро
45' Желтая карточкаКнутсон Эрлинг
1:1
51' ГолЭдегор Никлас
71' Желтая карточкаКьяергор Оливер
90'+6
Ход матча
5'
39'
45'
51'
1:1
71'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
401 Количество передач 477
-
45 Владение мячом, % 55
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Ларссон ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лиллестрём
Хам-Кам
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
2.38
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
45
99
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|3
|0.6
|Гарнас Эспен
|1
|0.2
|Китолано Эрик
|1
|0.2
|Антонио Владимиро
|1
|0.2
|Осен Йермунд
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мава Мозес
|1
|0.17
|Эдегор Никлас
|1
|0.17
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|0
|1
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|1
|1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Куртович Виллиам
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Кьяергор Оливер
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Лиллестрём
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7
Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0
Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Хам-Кам
Точный счет
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|5.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1