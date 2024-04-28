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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 6190 Главный судья: Daniel Higraff
Лиллестрём
1:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
5' Желтая карточка
Uba Charles
24' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
1:0
39' Гол
Антонио Владимиро
45' Красная карточка
Антонио Владимиро
45' Желтая карточка
Кнутсон Эрлинг
1:1
51' Гол
Эдегор Никлас
71' Желтая карточка
Кьяергор Оливер
90'+6

Ход матча

5'
Uba Charles
 
24'
 
Kristian Loenstad Onsrud
36'
Кнутсон Эрлинг
Хофф Вебьёрн
 
39'
Антонио Владимиро
(Осен Йермунд)
1:0
45'
Антонио Владимиро
 
45'
Кнутсон Эрлинг
 
46'
Гарнас Эспен
Китолано Эрик
 
51'
1:1
Эдегор Никлас
(Конгсро Вегар)
57'
 
Удаль Хенрик
Мава Мозес
61'
 
Роджерс Сэмюэль
Шельстад Фредрик
70'
 
Tore Andre Soeraas
Kristian Loenstad Onsrud
70'
 
Киркеволд Пол
Эдегор Никлас
71'
 
Кьяергор Оливер
75'
Скогволд Хенрик
Тённесен Кристоффер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 401 Количество передач 477
  • 45 Владение мячом, % 55
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
19
Тённесен
Кристоффер
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
17
Эдегор
Никлас
10
Мава
Мозес
8
Кьяергор
Оливер
Лиллестрём
4-3-3
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Лиллестрём
Хам-Кам

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:1
Э
0:0
ТМК
3:2
Э
3:1
ТМК
0:1
Э
2:2
ТМК
1:2
ТМК
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

2.38
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

45
99

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 3 0.6
Гарнас Эспен 1 0.2
Китолано Эрик 1 0.2
Антонио Владимиро 1 0.2
Осен Йермунд 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Uba Charles 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мава Мозес 1 0.17
Эдегор Никлас 1 0.17
Конгсро Вегар 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 0 1
Кнутсон Эрлинг 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Китолано Эрик 1 0
Uba Charles 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 1 1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Куртович Виллиам 1 0
Марес Люк 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Кьяергор Оливер 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Лиллестрём
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хам-Кам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7
Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Одд 4:4 Мольде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Хам-Кам
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0
Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Скейд - Хам-Кам 2:5 Мольде - Хам-Кам 1:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Хам-Кам

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Мольде
 6 4 1 1 11 - 4 13
3.
Бранн
 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Стрёмсгодсет
 5 3 1 1 7 - 7 10
5.
Одд
 2:1 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Фредрикстад
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
ФК Кристиансунн
 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Лиллестрём
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
КФУМ Осло
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Викинг
 1:2 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Сарпсборг-08
 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хам-Кам
 6 0 2 4 2 - 6 2
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Будё/Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Одд
 2:1 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
12.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Одд
 2:1 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Мольде
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Хам-Кам
 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Кнутсон Эрлинг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - Антонио Владимиро удален за серьёзный фол
  • 44'
    Антонио Владимиро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
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