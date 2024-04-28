Тур: 5. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Лиен Мариус
0:3
Второй тайм: 80'
0'
0:1
17' ПенальтиСандберг Никлас
26' Желтая карточкаХаугор Якоб
0:2
27' ПенальтиСандберг Никлас
0:3
51' ГолSondre Oerjasaeter
Ход матча
17'
0:1
26'
27'
0:2
51'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 5
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
247 Количество передач 253
-
50 Владение мячом, % 50
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Yaw Paintsil
-
-
30 Isak Vadebu
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тромсё
Сарпсборг-08
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Среднее время на гол
50
64
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
51
75
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|2
|0.5
|Vegard Oestraat Erlien
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.4
|Бергет Йо Инге
|1
|0.2
|Тебо Франклин
|1
|0.2
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.2
|Йохансен Стефан
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|1
|1
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Хаугор Якоб
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Норхейм Рунар
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
Тромсё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6
Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5
Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2
Результаты матчей
Тромсё
Сарпсборг-08
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|2:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|2:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|3:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|14.
|1:1
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|15.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|0:3
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|3:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|0:3
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|2:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|2:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 1