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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Тромсё
0:3
Второй тайм: 80'
Сарпсборг-08
0'
0:1
17' Пенальти
Сандберг Никлас
26' Желтая карточка
Хаугор Якоб
0:2
27' Пенальти
Сандберг Никлас
0:3
51' Гол
Sondre Oerjasaeter

Ход матча

17'
0:1
Сандберг Никлас
26'
Хаугор Якоб
 
27'
0:2
Сандберг Никлас
41'
Tobias Guddal
Псише Кристоф
 
51'
0:3
Sondre Oerjasaeter
56'
Jakob Napoleon Romsaas
Нильсен Лассе
 
56'
Yaw Paintsil
Енссен Андерс
 
62'
 
Йохансен Стефан
Мартинссон-Нгуали Серж
74'
Markus Johnsgaard
Vegard Oestraat Erlien
 
74'
Jens Hjertoe-Dahl
Винтер Феликс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 247 Количество передач 253
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Сарпсборг-08
67.00
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8.50
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3.85
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Vetle
Skjaervik
23
Норхейм
Рунар
22
Опсал
Сакариас
7
Винтер
Феликс
8
Антонсен
Кент-Аре
25
Нильсен
Лассе
III
15
Vegard
Oestraat
Erlien
9
Нордас
Лассе
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
23
Сандберг
Никлас
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
Тромсё
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Тромсё
Сарпсборг-08

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
4:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:5
Э
0:1
Э
0:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
5:0
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:1
ТМС
1:0
Э
3:0
Э
5:0

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 2 0.5
Vegard Oestraat Erlien 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандберг Никлас 2 (2) 0.4
Бергет Йо Инге 1 0.2
Тебо Франклин 1 0.2
Sondre Oerjasaeter 1 0.2
Йохансен Стефан 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Йенсен Рубен 1 0
Псише Кристоф 1 0
Хаугор Якоб 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Винтер Феликс 1 0
Норхейм Рунар 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Андерсен Йеппе 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Тромсё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Тромсё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6
Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Мольде - Тромсё 1:4 Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5
Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Мольде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2

Результаты матчей

Тромсё
Сарпсборг-08

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Мольде
 2:1 6 4 1 1 11 - 4 13
3.
Бранн
 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Стрёмсгодсет
 2:2 5 3 1 1 7 - 7 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Фредрикстад
 1:0 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
ФК Кристиансунн
 2:2 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Одд
 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Лиллестрём
 1:1 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Хёугесунн
 1:2 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
КФУМ Осло
 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Викинг
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сарпсборг-08
 3:0 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хам-Кам
 1:1 6 0 2 4 2 - 6 2
15.
Саннефьёрд
 0:1 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тромсё
 0:3 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 2:1 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Бранн
 0:0 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2:2 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 2:2 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Будё/Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Фредрикстад
 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
КФУМ Осло
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
10.
Одд
 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Лиллестрём
 1:1 3 0 1 2 3 - 9 1
12.
Саннефьёрд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сарпсборг-08
 3:0 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Тромсё
 0:3 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 1:1 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 1:2 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 2:2 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Бранн
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
КФУМ Осло
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Фредрикстад
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Мольде
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сарпсборг-08
 3:0 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 2:2 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Хам-Кам
 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Саннефьёрд
 0:1 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Тромсё
 0:3 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Тромсё Енссен Андерс 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Тактическая замена. Псише Кристоф уходит с поля и его заменяет Tobias Guddal
  • 27'
    Г О О О О О Л - Сандберг Никлас из команды Сарпсборг-08 забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Якоб Хаугор прыгнул не в ту сторону.
  • 26'
    Хаугор Якоб получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Г О О О О О Л - Сандберг Никлас из команды Сарпсборг-08 забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Якоб Хаугор прыгнул не в ту сторону.
  • 1'
    Судья начинает матч
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Ничья
Сарпсборг-08
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Сарпсборг-08
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