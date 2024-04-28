Тур: 5. Стадион: КФУМ Арена. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
27' Красная карточкаФинне Бор
35' Желтая карточкаRobin Rasch
45' Желтая карточкаMomodou Lion Njie
79' Желтая карточкаКроне Свенн
81' Желтая карточкаСери Яфет
90' Желтая карточкаSimen Hestnes
90'+6
Ход матча
27'
35'
79'
81'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
4 Офсайды 4
-
24 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
460 Количество передач 496
-
48 Владение мячом, % 52
33
Амин
Нури
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Хаджич АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
КФУМ Осло
Бранн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
4
2.5
Среднее время на гол
22
36
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Носа Даль Петтер
|2
|0.4
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0.2
|Simen Hestnes
|1
|0.2
|Haakon Hoseth
|1
|0.2
|Robin Rasch
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0.5
|Солтведт Йоахим
|2 (1)
|0.33
|Финне Бор
|1
|0.17
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.17
|Корнвиг Эмиль
|1 (1)
|0.17
|Нильсен Сиверт
|0
|0
|Кастро Никлас
|0
|0
|Варминг Магнус
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Robin Rasch
|1
|0
|Simen Hestnes
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сери Яфет
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бранн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
КФУМ Осло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Бранн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Бранн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2
ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Скейд 1:0 Согндаль - КФУМ Осло 0:3 КФУМ Осло - Рёуфосс 0:0 КФУМ Осло - Брюне 1:0 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0
Бранн
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1
Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Мольде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2
Результаты матчей
КФУМ Осло
Бранн
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|5.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1