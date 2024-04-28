Тур: 5. Стадион: Мариенлист. Зрители: 4279 Главный судья: Нильсен Ола
2:2
Конец матча
0'
0:1
22' ПенальтиСивертсен Оскар
0:2
40' ГолВиллюмссон Бриньольфур Дарри
45' Желтая карточкаMarko Lawk Farji
53' Желтая карточкаЯрл Себастиан
59' Желтая карточкаMarius Olsen
70' Желтая карточкаГейе Папе Хабиб
1:2
71' ГолВалсвик Густав
2:2
78' ГолМелькерсен Элиас Хофф
90'+5
Ход матча
22'
0:1
40'
45'
53'
59'
70'
71'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
11 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
457 Количество передач 396
-
55 Владение мячом, % 45
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Стрёмсгодсет
ФК Кристиансунн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.67
2.17
Среднее время на гол
54
41
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
2.08
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
56
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгель Херман
|2
|0.4
|Томассон Логи
|1
|0.2
|Валсвик Густав
|1
|0.2
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.2
|Jesper Taaje
|1
|0.2
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0.2
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|2 (2)
|0.4
|Брусет Хейне
|1
|0.2
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.2
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.2
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.2
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.2
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Красники Крешник
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Marko Lawk Farji
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
2
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7
Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2
ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|5.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|1:2
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1