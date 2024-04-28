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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 4279 Главный судья: Нильсен Ола
Стрёмсгодсет
2:2
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
0:1
22' Пенальти
Сивертсен Оскар
0:2
40' Гол
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
45' Желтая карточка
Marko Lawk Farji
53' Желтая карточка
Ярл Себастиан
59' Желтая карточка
Marius Olsen
70' Желтая карточка
Гейе Папе Хабиб
1:2
71' Гол
Валсвик Густав
2:2
78' Гол
Мелькерсен Элиас Хофф
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Сивертсен Оскар
40'
0:2
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
(Сивертсен Оскар)
45'
Marko Lawk Farji
 
53'
 
Ярл Себастиан
59'
 
Marius Olsen
66'
Jonas Torrissen Therkelsen
Андерсен Эйрик Улланд
 
67'
 
Ньенету Франклин
Сивертсен Оскар
70'
 
Гейе Папе Хабиб
71'
Sivert Westerlund
Томассон Логи
 
71'
Валсвик Густав
(Стенгель Херман)
1:2
78'
Мелькерсен Элиас Хофф
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
2:2
81'
 
Haakon Sjaatil
Hilmir Mikaelsson

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 457 Количество передач 396
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
21
Marko
Lawk
Farji
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
1
Лэнсинг
Майкл
14
Исаксен
Йеспер
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
8
Ruben
Kristensen
Alte
18
Ярл
Себастиан
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
37
Сивертсен
Оскар
9
Hilmir
Mikaelsson
7
Гейе
Папе
Хабиб
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
ФК Кристиансунн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
4:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:3
Э
2:3
Э
4:0
Э
4:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.67
2.17

Среднее время на гол

54
41

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

2.08
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
56

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.4
Томассон Логи 1 0.2
Валсвик Густав 1 0.2
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.2
Jesper Taaje 1 0.2
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.2
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 2 (2) 0.4
Брусет Хейне 1 0.2
Ульвестад Дан Петер 1 0.2
Гейе Папе Хабиб 1 0.2
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.2
Ruben Kristensen Alte 1 0.2
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Красники Крешник 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Marko Lawk Farji 1 0
Joergen Isnes 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 2 0
Marius Olsen 2 0
Исаксен Йеспер 1 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Кристиансунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
2
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7
Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0 Стрёмсгодсет - Одд 3:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2
ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1 Волеренга - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Волеренга 0:2 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - Брюне 1:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Мольде
 6 4 1 1 11 - 4 13
3.
Бранн
 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Стрёмсгодсет
 5 3 1 1 7 - 7 10
5.
Одд
 2:1 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 5 9
7.
Фредрикстад
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
ФК Кристиансунн
 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Лиллестрём
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
КФУМ Осло
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Викинг
 1:2 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Сарпсборг-08
 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хам-Кам
 6 0 2 4 2 - 6 2
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 1:2 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Будё/Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Одд
 2:1 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
12.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Одд
 2:1 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Мольде
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Хам-Кам
 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Викинг
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
Весь список

Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Судья подбегает и показывает Marko Lawk Farji из команды Стрёмсгодсет отложенную желтую карточку за фол.
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