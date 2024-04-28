Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
11' Желтая карточкаОлавале Мухамед
13' Желтая карточкаВетели Йоона
36' Желтая карточкаАрифи Дони
41' Вторая желтая карточкаАрифи Дони
0:1
49' ГолOiva Jukkola
Ход матча
11'
13'
36'
41'
49'
0:1
50'
17
Сид
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасНападающий
-
-
-
-
77 Hugo Cardoso
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
23 Noel Hasa
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
Мариехамн
Ильвес
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.25
Среднее время на гол
71
72
Всего голов
16
24
Голов в среднем за матч
1.33
1.6
Среднее время на гол
67
56
Всего голов
35
39
Голов в среднем за матч
1.3
1.44
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
69
62
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олавале Мухамед
|2
|0.5
|Ларссон Адам
|2 (1)
|0.5
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.25
|Саллинен Оскари
|1
|0.25
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риски Роопе
|2
|0.5
|Арифи Дони
|1
|0.25
|Oiva Jukkola
|1
|0.25
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|0
|0
|Ветели Йоона
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олавале Мухамед
|2
|0
|Emmanuel Patut
|2
|0
|Ойяла Матиас
|1
|0
|Дальстрем Себастьян
|1
|0
|Райтанен Патрик
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Hugo Cardoso
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|2
|1
|Хаарала Сантери
|1
|1
|Попович Антон
|2
|0
|Ветели Йоона
|2
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
0
0
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ильвес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0
Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1
Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0
Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2
Результаты матчей
Мариехамн
Ильвес
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|5.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|10.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|8 - 7
|3
|5.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|6.
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Гнистан
|Joakim Latonen
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|3
|КуПС
|Саволайнен Саку
|2 (1)
|Ильвес
|Риски Роопе
|2
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 2
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|3
|ХИК
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|Оулу
|Коффей Эшли
|3
|Лахти
|Вийтикко Микко
|1 1