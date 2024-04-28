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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
0:1
Второй тайм: 51'
Ильвес
0'
11' Желтая карточка
Олавале Мухамед
13' Желтая карточка
Ветели Йоона
36' Желтая карточка
Арифи Дони
41' Вторая желтая карточка
Арифи Дони
0:1
49' Гол
Oiva Jukkola
50' Желтая карточка

Ход матча

11'
Олавале Мухамед
 
13'
 
Ветели Йоона
36'
 
Арифи Дони
41'
 
Арифи Дони
49'
0:1
Oiva Jukkola
50'
 
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
Ильвес
7.80
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3.80
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Все Коэффициенты
32
Рийконен
Матиас
29
Райтанен
Патрик
22
Pedro
Machado
4
Аувинен
Ээро-Матти
33
Daniel
Enqvist
20
Emmanuel
Patut
17
Сид
Робин
8
Дальстрем
Себастьян
18
Олавале
Мухамед
7
Ларссон
Адам
6
Саллинен
Оскари
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
19
Oiva
Jukkola
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
29
Хаарала
Сантери
10
Риски
Роопе
Мариехамн
Ильвес

История личных встреч

Мариехамн
Ильвес

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
6 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

В
2:1
В
0:0
В
1:1
В
2:3
В
1:5
В
1:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2
В
4:3
В
2:2
В
0:1
К
0:2
В
0:0
В
3:6
В
1:2
В
2:0
В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
2:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.25

Среднее время на гол

71
72

Всего голов

16
24

Голов в среднем за матч

1.33
1.6

Среднее время на гол

67
56

Всего голов

35
39

Голов в среднем за матч

1.3
1.44

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

69
62

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олавале Мухамед 2 0.5
Ларссон Адам 2 (1) 0.5
Дальстрем Себастьян 1 0.25
Саллинен Оскари 1 0.25
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риски Роопе 2 0.5
Арифи Дони 1 0.25
Oiva Jukkola 1 0.25
Luis Pereira de Sousa Jorge1 0 0
Ветели Йоона 0 0
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олавале Мухамед 2 0
Emmanuel Patut 2 0
Ойяла Матиас 1 0
Дальстрем Себастьян 1 0
Райтанен Патрик 1 0
Pedro Machado 1 0
Hugo Cardoso 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 2 1
Хаарала Сантери 1 1
Попович Антон 2 0
Ветели Йоона 2 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Пиккарайнен Юханэ 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ильвес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0
Мариехамн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ильвес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

0
0
Мариехамн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ильвес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0
Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1
Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0
Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3 Ильвес - Хака 1:2

Результаты матчей

Мариехамн
Ильвес

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
ВПС
 4 3 1 0 8 - 5 10
3.
КуПС
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
ХИК
 5 2 2 1 11 - 8 8
5.
Гнистан
 4 2 0 2 10 - 9 6
6.
Интер Турку
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Хака
 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Мариехамн
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Оулу
 4 0 2 2 6 - 8 2
10.
Ильвес
 0:0 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 6 2
12.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
ХИК
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мариехамн
 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Интер Турку
 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
ВПС
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
КуПС
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Гнистан
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
ЕИФ Экенас
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лахти
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ильвес
 0:0 2 0 1 1 4 - 6 1
12.
Оулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
КуПС
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
СЯК Сейнайоки
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Гнистан
 2 1 0 1 8 - 7 3
5.
Оулу
 3 0 2 1 5 - 6 2
6.
ХИК
 3 0 2 1 5 - 7 2
7.
Хака
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ильвес
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Лахти
 2 0 1 1 0 - 4 1
10.
Мариехамн
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Интер Турку
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 0 3 4 - 7 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Гнистан Joakim Latonen 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 3
КуПС Саволайнен Саку 2 (1)
Ильвес Риски Роопе 2
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 2
Гнистан Jonas Enkerud 3
ХИК Канеллопулос Гиоргос 3
Оулу Коффей Эшли 3
Лахти Вийтикко Микко 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Г О О О О Л - Oiva Jukkola бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Арифи Дони получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 36'
    Арифи Дони получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Ветели Йоона получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Олавале Мухамед получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
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