Тур: 5. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 4337 Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
19' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
23' Желтая карточкаЙоргенсен Филип
0:1
25' ГолТанген Харальд
28' Желтая карточкаД'Агостино Николас
1:1
30' ГолСвендсен Тобиас
2:1
35' ГолСвендсен Тобиас
75' Желтая карточкаСальвесен Ларс-Йорген
2:2
86' ГолКристиансен Петер
89' Желтая карточкаMihajlo Ivancevic
90' Желтая карточкаMorten Jensen II
2:3
90' ГолТрипич Златко
90' Вторая желтая карточкаMihajlo Ivancevic
3:3
90' ГолИнгебритсен Микаэль
90'+10
Ход матча
19'
23'
25'
0:1
30'
1:1
35'
86'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
2 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
373 Количество передач 585
-
38 Владение мячом, % 62
24
Нжи
Билал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Jensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Одд
Викинг
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.78
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
50
85
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свендсен Тобиас
|2
|0.33
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.33
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.33
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.17
|Миеттинен Тони
|1
|0.17
|Аас Сайвер
|1
|0.17
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Нжи Билал
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|1
|0.2
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.2
|Д'Агостино Николас
|1
|0.2
|Кристиансен Петер
|1
|0.2
|Танген Харальд
|1
|0.2
|Белл Джо
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mihajlo Ivancevic
|1
|1
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Одд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2
Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5
Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3 Санднес - Викинг 2:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2
Результаты матчей
Одд
Викинг
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Одд
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
14
15
14
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (1)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|4
|Будё/Глимт
|Зугеля Нино
|3 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|3 (1)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|ФК Кристиансунн
|Гейе Папе Хабиб
|3
|Хёугесунн
|Claus Niyukuri
|3
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 1