  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 4337 Главный судья: Крингстад Сигурд
Одд
3:3
Конец матча
Викинг
0'
19' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
23' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
0:1
25' Гол
Танген Харальд
28' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
1:1
30' Гол
Свендсен Тобиас
2:1
35' Гол
Свендсен Тобиас
75' Желтая карточка
Сальвесен Ларс-Йорген
2:2
86' Гол
Кристиансен Петер
89' Желтая карточка
Mihajlo Ivancevic
90' Желтая карточка
Morten Jensen II
2:3
90' Гол
Трипич Златко
90' Вторая желтая карточка
Mihajlo Ivancevic
3:3
90' Гол
Ингебритсен Микаэль
90'+10

Ход матча

14'
Samuel Skree Skjeldal
Баккай Йосеф Бриан
 
16'
Casper Glenna
Рууд Эспен
 
19'
Хуссейн Эцаз
 
23'
Йоргенсен Филип
 
25'
0:1
Танген Харальд
(Трипич Златко)
28'
 
Д'Агостино Николас
30'
Свендсен Тобиас
(Хуссейн Эцаз)
1:1
35'
Свендсен Тобиас
(Samuel Skree Skjeldal)
2:1
60'
 
Стенснесс Джанни
Sondre Klingen Langaas
60'
 
Де Ланлай Янн-Эрик
Язбек Патрик
60'
 
Кристиансен Петер
Д'Агостино Николас
70'
 
Simen Kvia-Egeskog
Танген Харальд
75'
 
Сальвесен Ларс-Йорген
84'
Аас Сайвер
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
 
84'
Ингебритсен Микаэль
Нжи Билал
 
84'
Мидтскуген Оле-Эрик
Faniel Temesgen Tewelde
 
84'
 
Свеннсен Сандер
Урбанчич Йошт
86'
2:2
Кристиансен Петер
(Белл Джо)
89'
Mihajlo Ivancevic
 
90'
 
Morten Jensen II
90'
2:3
Трипич Златко
(Сальвесен Ларс-Йорген)
90'
Mihajlo Ivancevic
 
90'
Ингебритсен Микаэль
(Йоргенсен Филип)
3:3

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 12
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 373 Количество передач 585
  • 38 Владение мячом, % 62
30
Peder
Nygaard
Klausen
2
Рууд
Эспен
14
Mihajlo
Ivancevic
5
Миеттинен
Тони
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
6
Свендсен
Тобиас
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
11
Faniel
Temesgen
Tewelde
24
Нжи
Билал
30
Гуннарссон
Патрик
3
Веватне
Вильяр
5
Диоп
Джибрил
4
Sondre
Klingen
Langaas
23
Урбанчич
Йошт
14
Язбек
Патрик
8
Белл
Джо
21
Танген
Харальд
7
Д'Агостино
Николас
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Одд
4-3-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Одд
Викинг

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
0:2
Э
3:0
ТМК
4:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.78
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

50
85

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свендсен Тобиас 2 0.33
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.33
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.33
Ингебритсен Микаэль 1 0.17
Миеттинен Тони 1 0.17
Аас Сайвер 1 0.17
Хуссейн Эцаз 0 0
Нжи Билал 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Samuel Skree Skjeldal 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 1 0.2
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.2
Д'Агостино Николас 1 0.2
Кристиансен Петер 1 0.2
Танген Харальд 1 0.2
Белл Джо 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mihajlo Ivancevic 1 1
Хуссейн Эцаз 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0

Результаты матчей

Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Одд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2
Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2 Одд - Нутодден 5:0 Одд - Олесунн 4:1 Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5
Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Тромсё 1:0 Мосс - Викинг 0:0 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Юргорден - Викинг 1:3 Санднес - Викинг 2:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2

Результаты матчей

Одд
Викинг

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Одд
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Мольде
 6 4 1 1 11 - 4 13
3.
Бранн
 6 3 2 1 8 - 5 11
4.
Стрёмсгодсет
 5 3 1 1 7 - 7 10
5.
Русенборг
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Фредрикстад
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
ФК Кристиансунн
 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Одд
 6 2 2 2 9 - 10 8
9.
Лиллестрём
 5 2 1 2 6 - 9 7
10.
Хёугесунн
 5 2 0 3 5 - 8 6
11.
Викинг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
КФУМ Осло
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Сарпсборг-08
 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хам-Кам
 6 0 2 4 2 - 6 2
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 2 - 6 1
16.
Тромсё
 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мольде
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Русенборг
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 3 - 2 6
4.
Викинг
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
ФК Кристиансунн
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Стрёмсгодсет
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Будё/Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Фредрикстад
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Одд
 3 0 2 1 6 - 7 2
10.
КФУМ Осло
 3 0 2 1 2 - 4 2
11.
Лиллестрём
 3 0 1 2 3 - 9 1
12.
Саннефьёрд
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Хам-Кам
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Сарпсборг-08
 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Хёугесунн
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Тромсё
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Лиллестрём
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Хёугесунн
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Одд
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Стрёмсгодсет
 3 2 0 1 4 - 5 6
6.
Бранн
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
КФУМ Осло
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Фредрикстад
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Мольде
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
ФК Кристиансунн
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Русенборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Хам-Кам
 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Викинг
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Саннефьёрд
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Тромсё
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (1)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 4
Будё/Глимт Зугеля Нино 3 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 3 (1)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 3
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Топ нарушителей
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
ФК Кристиансунн Гейе Папе Хабиб 3
Хёугесунн Claus Niyukuri 3
Хам-Кам John Olav Norheim 1 1
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Samuel Skree Skjeldal сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Свендсен Тобиас забивает с правой ноги!
    • 30'
      Хуссейн Эцаз сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Свендсен Тобиас наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
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