Тур: 6. Стадион: Гримста.
0:2
Второй тайм: 74'
0'
0:1
5' ГолThomas Santos
32' Желтая карточкаВасич Никола
54' Желтая карточкаЧалышир Андре
56' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
0:2
64' ГолСкеллеруп Лаурс
68' Желтая карточкаСкеллеруп Лаурс
Ход матча
5'
0:1
32'
54'
64'
68'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Noah Tolf
-
36 Lion Beqiri
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Броммапойкарна
Гётеборг
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед
13 матчей
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.14
Среднее время на гол
135
630
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.43
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.62
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
117
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.5
|Васич Никола
|2
|0.33
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.17
|Ирандуст Далехо
|1
|0.17
|Adam Jakobsen
|1
|0.17
|Эрквист Расмус
|1
|0.17
|Wilmer Odefalk
|1
|0.17
|Барслунд Каре
|1
|0.17
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|2
|0.33
|Thomas Santos
|1
|0.17
|Муколли Арбнор
|1
|0.17
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Malick Junior Yalcouye
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|2
|1
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гётеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
1
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2
ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2
Гётеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0
Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2
Результаты матчей
Броммапойкарна
Гётеборг
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|9 - 12
|10
|7.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|10 - 7
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|10.
|2:2
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|2:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|2:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|14.
|2:2
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|0:2
|6
|1
|0
|5
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|9.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|15.
|2:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|2:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|2:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|16.
|2:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (2)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3