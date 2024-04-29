  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: .
Броммапойкарна
0:2
Второй тайм: 74'
Гётеборг
0'
0:1
5' Гол
Thomas Santos
32' Желтая карточка
Васич Никола
54' Желтая карточка
Чалышир Андре
56' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
0:2
64' Гол
Скеллеруп Лаурс
68' Желтая карточка
Скеллеруп Лаурс

Ход матча

5'
0:1
Thomas Santos
(Свенссон Густаф)
32'
Васич Никола
 
54'
Чалышир Андре
 
56'
 
Тордарсон Колбейнн
59'
 
Карлен Адам
Ольссон Себастьян
64'
0:2
Скеллеруп Лаурс
(Тордарсон Колбейнн)
68'
 
Скеллеруп Лаурс
70'
Сёдерстрём Тим
Кристенсен Фредерик
 
70'
Kamilcan Sever
Эрквист Расмус
 
73'
 
Йоханссон Маттиас
Трондсен Андерс
73'
 
Петтерссон Оскар
Paulos Abraham

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Гётеборг
8.21
8.50
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3.05
Все Коэффициенты
20
Filip
Sidklev
3
Абрахамссон
Александер
26
Чалышир
Андре
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
7
Кристенсен
Фредерик
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
27
Барслунд
Каре
11
Эрквист
Расмус
9
Васич
Никола
25
Бишесари
Элис
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
6
Трондсен
Андерс
23
Тордарсон
Колбейнн
8
Пюндт
Андреас
30
Malick
Junior
Yalcouye
29
Thomas
Santos
9
Скеллеруп
Лаурс
11
Paulos
Abraham
Броммапойкарна
5-4-1
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Гётеборг

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

13 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

История матчей

А
1:0
А
0:0
А
0:2
А
3:0
ТМК
3:0
А
3:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
А
1:2
А
1:1
А
0:3
А
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.14

Среднее время на гол

135
630

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.43
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.62
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
117

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрицсон Людвиг 3 0.5
Васич Никола 2 0.33
Кристенсен Фредерик 1 0.17
Ирандуст Далехо 1 0.17
Adam Jakobsen 1 0.17
Эрквист Расмус 1 0.17
Wilmer Odefalk 1 0.17
Барслунд Каре 1 0.17
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 2 0.33
Thomas Santos 1 0.17
Муколли Арбнор 1 0.17
Свенссон Густаф 0 0
Malick Junior Yalcouye 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Чалышир Андре 1 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Filip Sidklev 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 2 1
Муколли Арбнор 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 1 0
Paulos Abraham 1 0
Бишесари Элис 1 0
Malick Junior Yalcouye 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гётеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
1
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
4
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2
ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2
Гётеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0
Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2

Результаты матчей

Броммапойкарна
Гётеборг

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
4.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Хеккен
 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
7.
Хаммарбю
 2:0 6 3 0 3 10 - 7 9
8.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Броммапойкарна
 0:2 6 2 2 2 12 - 9 8
10.
Мьельбю
 2:2 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Сириус
 0:2 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Гётеборг
 2:0 6 2 1 3 5 - 7 7
13.
Эльфсборг
 2:0 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Кальмар
 2:2 6 1 1 4 8 - 12 4
15.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Вестерос
 0:2 6 1 0 5 2 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 2:0 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
8.
Мьельбю
 2:2 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Эльфсборг
 2:0 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Сириус
 0:2 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Вестерос
 0:2 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Броммапойкарна
 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Гётеборг
 2:0 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 2:2 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 0:2 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Гётеборг
 2:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
6.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кальмар
 2:2 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Сириус
 0:2 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Мьельбю
 2:2 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Эльфсборг
 2:0 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
16.
Хаммарбю
 2:0 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Кальмар Тренсков Якоб 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Васич Никола получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Свенссон Густаф сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Томас Сантос бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Броммапойкарна
    Ничья
    Гётеборг
    8.21
    8.50
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