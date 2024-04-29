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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: .
Эльфсборг
2:0
Второй тайм: 72'
Сириус
0'
15' Желтая карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар
34' Желтая карточка
Кайб Рами
45' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
1:0
45' Гол
Зенели Арбер
2:0
59' Гол
Фрик Пер
61' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
66' Желтая карточка
Хейер Мелкер
67' Желтая карточка
Leo Walta

Ход матча

15'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
 
34'
Кайб Рами
 
45'
 
Кастегрен Хенрик
45'
Зенели Арбер
1:0
59'
Фрик Пер
(Касем Ахмед)
2:0
61'
Хольмен Себастьян
 
66'
 
Хейер Мелкер
67'
 
Leo Walta
67'
 
Линдберг Маркус
Алсанати Андре
67'
 
Сьогрелл Херман
Leo Walta

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Сириус
1.81
5.16
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42.00
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Все Коэффициенты
30
Marcus
Bundgaard
21
Боман
Андре
8
Хольмен
Себастьян
2
Terry
Yegbe
19
Кайб
Рами
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
17
Фрик
Пер
9
Зенели
Арбер
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Leo
Walta
8
Стенссон
Даниэль
19
Миллескуг
Ноэль
22
Алсанати
Андре
10
Хейер
Мелкер
9
Салех
Юсеф
Эльфсборг
4-3-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
Сириус

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

А
1:0
А
3:4
А
3:0
А
2:0
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
3:3
А
1:1
А
2:4
А
4:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
К
4:0
КШ
1:4

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.88
2.25

Среднее время на гол

48
40

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
0.88

Среднее время на гол

42
102

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2
1.56

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 3 0.5
Michael Baidoo 2 0.33
Седерберг Ноа 1 0.17
Зенели Арбер 1 0.17
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 3 0.5
Миллескуг Ноэль 2 0.33
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 1 1
Хольмен Себастьян 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Jalal Abdulai 2 0
Кайб Рами 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перссон Хоаким 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Leo Walta 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
2
Эльфсборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2
Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2

Результаты матчей

Эльфсборг
Сириус

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
4.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Хеккен
 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
7.
Хаммарбю
 2:0 6 3 0 3 10 - 7 9
8.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
9.
Броммапойкарна
 0:2 6 2 2 2 12 - 9 8
10.
Мьельбю
 2:2 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Сириус
 0:2 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Гётеборг
 2:0 6 2 1 3 5 - 7 7
13.
Эльфсборг
 2:0 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Кальмар
 2:2 6 1 1 4 8 - 12 4
15.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Вестерос
 0:2 6 1 0 5 2 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 2:0 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
7.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
8.
Мьельбю
 2:2 3 1 2 0 6 - 3 5
9.
Эльфсборг
 2:0 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Сириус
 0:2 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Вестерос
 0:2 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Броммапойкарна
 0:2 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Гётеборг
 2:0 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 2:2 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 0:2 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Гётеборг
 2:0 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
6.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кальмар
 2:2 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
10.
Сириус
 0:2 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
12.
Мьельбю
 2:2 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Эльфсборг
 2:0 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
16.
Хаммарбю
 2:0 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Кальмар Тренсков Якоб 3 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Г О О О О Л - Зенели Арбер бьет в цель!
  • 49'
    Кастегрен Хенрик получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Кайб Рами получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Бальдюрссон Андри-Фаннар получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эльфсборг
    Ничья
    Сириус
    1.81
    5.16
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