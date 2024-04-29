Тур: 6. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 5144
0'
15' Желтая карточкаБальдюрссон Андри-Фаннар
34' Желтая карточкаКайб Рами
45' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
1:0
45' ГолЗенели Арбер
2:0
59' ГолФрик Пер
61' Желтая карточкаХольмен Себастьян
66' Желтая карточкаХейер Мелкер
67' Желтая карточкаLeo Walta
90' Красная карточкаTerry Yegbe
90' Желтая карточкаНвадике Патрик
90'+11
Ход матча
34'
45'
45'
1:0
59'
2:0
66'
67'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
21
Боман
Андре
19
Кайб
Рами
18
Касем
Ахмед
17
Фрик
Пер
31
Malcolm
Jeng
14
Leo
Walta
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Эльфсборг
Сириус
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.88
2.25
Среднее время на гол
48
40
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.13
0.88
Среднее время на гол
42
102
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
2
1.56
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
45
57
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хедлунд Симон
|3
|0.5
|Michael Baidoo
|2
|0.33
|Седерберг Ноа
|1
|0.17
|Фрик Пер
|1
|0.17
|Зенели Арбер
|1
|0.17
|Хульт Никлас
|0
|0
|Ларссон Йохан
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|3
|0.5
|Миллескуг Ноэль
|2
|0.33
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Jalal Abdulai
|2
|0
|Terry Yegbe
|0
|1
|Кайб Рами
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Leo Walta
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0
|Нвадике Патрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
2
Эльфсборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2
Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2
Результаты матчей
Эльфсборг
Сириус
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|3 (3)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (2)
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3