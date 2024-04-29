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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 5144
Эльфсборг
2:0
Конец матча
Сириус
0'
15' Желтая карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар
34' Желтая карточка
Кайб Рами
45' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
1:0
45' Гол
Зенели Арбер
2:0
59' Гол
Фрик Пер
61' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
66' Желтая карточка
Хейер Мелкер
67' Желтая карточка
Leo Walta
90' Красная карточка
Terry Yegbe
90' Желтая карточка
Нвадике Патрик
90'+11

Ход матча

15'
Бальдюрссон Андри-Фаннар
 
34'
Кайб Рами
 
45'
 
Кастегрен Хенрик
45'
Зенели Арбер
1:0
59'
Фрик Пер
(Касем Ахмед)
2:0
61'
Хольмен Себастьян
 
66'
 
Хейер Мелкер
67'
 
Leo Walta
67'
 
Линдберг Маркус
Алсанати Андре
67'
 
Сьогрелл Херман
Leo Walta
72'
Jalal Abdulai
Фрик Пер
 
79'
Красники Дион
Хедлунд Симон
 
79'
Хульт Никлас
Зенели Арбер
 
80'
 
Нвадике Патрик
Malcolm Jeng
80'
 
August Ljungberg
Миллескуг Ноэль
80'
 
Мурбек Андреас
Вельчерлинг-Перссон Якоб
90'
Terry Yegbe
 
90'
Buhari Ibrahim
Касем Ахмед
 
90'
 
Нвадике Патрик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
30
Marcus
Bundgaard
21
Боман
Андре
8
Хольмен
Себастьян
2
Terry
Yegbe
19
Кайб
Рами
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
17
Фрик
Пер
9
Зенели
Арбер
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Leo
Walta
8
Стенссон
Даниэль
19
Миллескуг
Ноэль
22
Алсанати
Андре
10
Хейер
Мелкер
9
Салех
Юсеф
Эльфсборг
4-3-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
Сириус

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
6.3%
43.7%
8 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

А
1:0
А
3:4
А
3:0
А
2:0
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
3:3
А
1:1
А
2:4
А
4:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
К
4:0
КШ
1:4

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.88
2.25

Среднее время на гол

48
40

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
0.88

Среднее время на гол

42
102

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2
1.56

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хедлунд Симон 3 0.5
Michael Baidoo 2 0.33
Седерберг Ноа 1 0.17
Фрик Пер 1 0.17
Зенели Арбер 1 0.17
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Касем Ахмед 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 3 0.5
Миллескуг Ноэль 2 0.33
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 3 0
Michael Baidoo 1 1
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Jalal Abdulai 2 0
Terry Yegbe 0 1
Кайб Рами 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перссон Хоаким 2 0
Leo Walta 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Нвадике Патрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хейер Мелкер 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Эльфсборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
2
Эльфсборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
8
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1
Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2
Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2

Результаты матчей

Эльфсборг
Сириус

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хальмстад
 6 4 0 2 7 - 7 12
3.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
4.
Мьельбю
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Хеккен
 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
8.
Хаммарбю
 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Броммапойкарна
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Сириус
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Эльфсборг
 6 2 1 3 8 - 11 7
14.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
15.
Вестерос
 6 1 0 5 3 - 7 3
16.
Кальмар
 6 1 0 5 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Мьельбю
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
8.
Хеккен
 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
12.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
14.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Кальмар
 3 0 0 3 3 - 6 0
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
6.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Сириус
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Хаммарбю Бесара Нахир 3 (3)
Кальмар Тренсков Якоб 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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      Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Г О О О О Л - Зенели Арбер бьет в цель!
    • 50'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Кастегрен Хенрик получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Кайб Рами получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Бальдюрссон Андри-Фаннар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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