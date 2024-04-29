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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 5.
Треллеборг
1:1
Второй тайм: 77'
Дегерфорс
0'
3' Желтая карточка
Ammar Asani
1:0
11' Гол
Hady Saleh Karim
1:1
16' Гол
Абдулла Пашанг
40' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
46' Желтая карточка
Filip Bohman
53' Желтая карточка
Zander Hyltoft
75' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
2
Бьеркен
Фритьоф
16
Ammar
Asani
7
Pierre
Larsen
11
Armin
Culum
10
Hady
Saleh
Karim
17
Filip
Bohman
1
Якобссон
Вилле
6
Валлин
Оскар
15
Моро
Насиру
2
Mamadouba
Diaby
20
Бузаине
Элиас
7
Ольссон
Себастьян
II
8
Хольмен
Кевин
16
Alper
Demirol
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
13
Абдулла
Пашанг
9
Линдгрен
Густав
Треллеборг
4-4-2
Дегерфорс
3-5-2

История личных встреч

Треллеборг
Дегерфорс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
2:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
75

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 1 0.2
Бьеркен Фритьоф 1 0.2
Hady Saleh Karim 1 0.2
Pierre Larsen 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдулла Пашанг 5 1
Линдгрен Густав 2 (1) 0.4
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.2
Хольмен Кевин 0 0
Бузаине Элиас 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Bohman 3 0
Хёрберг Феликс 2 0
Hady Saleh Karim 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Zander Hyltoft 1 0
Веберг Чарли 1 0
Othmane Salama 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольссон Себастьян II 2 0
Mamadouba Diaby 2 0
Моро Насиру 2 0
Bernardo Morgado 1 0
Шауш Абделькарим Маммар 1 0
Линдгрен Густав 1 0
Alper Demirol 1 0
Бузаине Элиас 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Треллеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0
Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2

Результаты матчей

Треллеборг
Дегерфорс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Дегерфорс
 1:1 5 2 3 0 8 - 5 9
3.
Эстер
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Утсиктенс
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Оддевольд
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Сковде АИК
 4 2 1 1 3 - 3 7
8.
Сундсвалль
 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Сандвикен
 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Эребру
 5 2 0 3 6 - 7 6
11.
Хельсинборг
 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Эстерсунд
 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Треллеборг
 1:1 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Варберг БоИС
 5 1 1 3 5 - 7 4
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 7 3
16.
Гефле
 5 0 3 2 7 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сундсвалль
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дегерфорс
 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Сандвикен
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Эребру
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Эстер
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Эстерсунд
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Сковде АИК
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Оддевольд
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Браге
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Утсиктенс
 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Треллеборг
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Варберг БоИС
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Хельсинборг
 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Гефле
 3 0 2 1 6 - 7 2
16.
Эргрюте
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Браге
 3 1 1 1 4 - 4 4
2.
Утсиктенс
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Эстер
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Хельсинборг
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Оддевольд
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Сковде АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Дегерфорс
 1:1 3 0 3 0 4 - 4 3
8.
Эргрюте
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ландскруна
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Гефле
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Эстерсунд
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сандвикен
 3 0 1 2 2 - 7 1
14.
Треллеборг
 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Эребру
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Сундсвалль
 2 0 0 2 0 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Эребру Хольмберг Карл 3 (2)
Эстер Алиев Алибек 3
Ландскруна Frederik Ihler 3
Ландскруна Kofi Fosuhene Asare 3
Весь список

Топ нарушителей
Эребру Крона Себастьян 1 2
Варберг БоИС Закриссон Хампус 3
Ландскруна Эдвардссон Давид 3
Эребру Lucas Shlimon 3
Браге Henry Sletsjoee 3
Весь список
  • 46'
    Filip Bohman получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Ammar Asani уходит с поля. Zander Hyltoft выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 11'
      Г О О О О Л - Hady Saleh Karim бьет в цель!
    • 3'
      Ammar Asani получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Треллеборг
    Ничья
    Дегерфорс
    4.70
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