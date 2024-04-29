Тур: 5.
1:1
Второй тайм: 77'
0'
3' Желтая карточкаAmmar Asani
1:0
11' ГолHady Saleh Karim
1:1
16' ГолАбдулла Пашанг
40' Желтая карточкаОльссон Себастьян
46' Желтая карточкаFilip Bohman
53' Желтая карточкаZander Hyltoft
75' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
Ход матча
3'
11'
16'
1:1
46'
53'
16
Ammar
Asani
11
Armin
Culum
17
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ammar AsaniПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Kalle Wendt
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Треллеборг
Дегерфорс
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
75
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|1
|0.2
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.2
|Hady Saleh Karim
|1
|0.2
|Pierre Larsen
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдулла Пашанг
|5
|1
|Линдгрен Густав
|2 (1)
|0.4
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.2
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Bohman
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Hady Saleh Karim
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Zander Hyltoft
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Othmane Salama
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|2
|0
|Mamadouba Diaby
|2
|0
|Моро Насиру
|2
|0
|Bernardo Morgado
|1
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Треллеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0
Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2
Результаты матчей
Треллеборг
Дегерфорс
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|16.
|5
|0
|3
|2
|7 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|14.
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|3 (2)
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|3
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Эребру
|Lucas Shlimon
|3
|Браге
|Henry Sletsjoee
|3