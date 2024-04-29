Тур: 5.
1:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаAmmar Asani
1:0
11' ГолHady Saleh Karim
1:1
16' ГолАбдулла Пашанг
40' Желтая карточкаОльссон Себастьян
46' Желтая карточкаFilip Bohman
53' Желтая карточкаZander Hyltoft
75' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
82' Желтая карточкаВукоевич Диян
84' Желтая карточкаOthmane Salama
88' Желтая карточкаЯкобссон Вилле
90'+5
Ход матча
3'
11'
16'
1:1
46'
53'
82'
84'
88'
16
Ammar
Asani
11
Armin
Culum
17
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ammar AsaniПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Kalle Wendt
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Adi Fisic
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Треллеборг
Дегерфорс
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
75
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|1
|0.2
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.2
|Hady Saleh Karim
|1
|0.2
|Pierre Larsen
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдулла Пашанг
|5
|1
|Линдгрен Густав
|2 (1)
|0.4
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.2
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Bohman
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Hady Saleh Karim
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Zander Hyltoft
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольссон Себастьян II
|2
|0
|Mamadouba Diaby
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Моро Насиру
|2
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Bernardo Morgado
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Бузаине Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Треллеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дегерфорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Треллеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Дегерфорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
5
56%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Треллеборг - ГАИС 0:6 Вестерос - Треллеборг 3:0
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0
Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2
Результаты матчей
Треллеборг
Дегерфорс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Эребру
|Хольмберг Карл
|3 (2)
|Эстер
|Алиев Алибек
|3
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|3
|Ландскруна
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|3
|Ландскруна
|Эдвардссон Давид
|3
|Эребру
|Lucas Shlimon
|3
|Браге
|Henry Sletsjoee
|3